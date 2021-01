¿Hoy es el día más triste del año? Conocé qué es el "Blue Monday"

Blue Monday, conocido como el día más triste del año, se celebra en 2021 el este 18 de enero. Está basado en una fórmula pseudomatemática sin base científica creada en el año 2005 por el profesor de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnal, para lanzar una campaña de marketing para una agencia de viajes, por la cual se determina que el tercer lunes de enero es el día más triste del año.

Arnall trató de averiguar a través de un cálculo matemático cuándo había una mayor predisposición de los consumidores a reservar las vacaciones. Fue entonces cuando terminó dando con una fórmula que dio resultado en el ámbito de marketing y se quedó para ser aprovechado por algunas marcas y establecimientos.

Tt: Tiempo de viaje

D: Retrasos

C:Tiempo consumido en actividades culturales

R: Tiempo consumido en relajación

ZZ: Tiempo consumido durmiendo

St: Tiempo gastado en un periodo de estrés

P: Tiempo demorado en preparar un equipaje

Pr: Tiempo consumido en la preparación general.

Otros factores que sitúan el día más triste del año el tercer lunes de enero son el clima, la deuda, el salario mensual, el tiempo transcurrido desde las Navidades, el tiempo desde que se ha fallado en los propósitos del Año Nuevo, la escasa motivación y la imperiosa necesidad de actuar ante esto.

En la cultura anglosajona, blue (azul) es algo más que un color y se utiliza para hablar de la tristeza, de ahí que el profesor Arnal lo tomara prestado para designar este día.

Sin embargo, la falta de rigor científico de esta fórmula llevó a la comunidad científica a pronunciarse para desmentirla. Y no solo la comunidad científica, el propio Arnall, que se define en redes sociales como psicólogo, coach y consultor de felicidad, es, también, activista del movimiento #StopBlueMonday iniciado en el año 2016 junto a Turismo de las Islas Canarias para desterrar con un mito expandido a lo largo de los años.

No, no es el día más triste del año. Hoy has visto o verás mucho material hablando del #BlueMonday y que lo dice un psicólogo. Un caso de estrategia de marketing perfecta creando un bulo. Es una falacia creada por una agencia de viajes donde nombran al psicólogo Cliff Arnall pic.twitter.com/hDofM8Hj1c — Adrián Segura C. (@AdrianSeguraC) January 20, 2020