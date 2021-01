Test: la parte del cuerpo que priorices indica qué cambio tenés que hacer en tu vida

Este es el nuevo test psicológico que es viral en las redes y te revelará tu personalidad en base a qué parte del cuerpo te parece más imprescindible

Los tests de personalidad son conocidos por su popularidad en las redes. A partir de la elección de una forma, color o imagen, se pueden decir muchas cosas de cada persona. Dependiendo de la prueba, se indaga en distintas cualidades de quien lo realiza, como sus actitudes, su manera de relacionarse, o incluso los aspectos de la vida que debe mejorar para alcanzar la plenitud.

¿Qué parte del cuerpo te parece más importante?

Esta vez, el test llama a reflexionar: "¿qué parte del cuerpo es la más importante para vivir?". La respuesta a esa pregunta, arroja un resultado que define tu personalidad y las modificaciones que tendrías que hacer para disfrutar más la vida.

Las opciones son: el esqueleto, los músculos, el sistema circulatorio, el sistema nervioso y el sistema digestivo

¿Qué representa tu elección?

Esqueleto

Este momento de tu vida pide a gritos estabilidad. Tenés que concentrarte en lo que te puede sostener. Sos una persona que para sentirse seguro o protegido, se apega demasiado a las reglas. La espontaneidad es una característica que no podés perder de vista, y tené en cuenta que en la vida pueden surgir algunas circunstancias imprevistas.

Músculos

Si los músculos te llamaron la atención, significa que necesitás sentirte fuerte para estar bien. Te caracterizas por tu personalidad fuerte y trabajaste duro para conseguir todo lo que hoy tenés. Considerás que no hay compromiso si no se tiene poder, pero es necesario que hagas espacio para tus sentimientos y emociones. Si dejaste de lado algunas de las cosas más importantes de la vida, como el amor, la amistad, y la familia, no desistas y encontrá la oportunidad de reincorporarlas a tu vida.

Sistema circulatorio

Si esta fue la opción que se robó tu atención, quiere decir que sos una persona muy sentimental. Para vos, el amor y la pasión son lo más importante en la vida, y son los valores que guían tu accionar.

Sistema nervioso

La racionalidad es lo primordial. Se te puede describir como una persona inteligente, que aprende rápido y que tiene una gran capacidad de progreso. Esto no quita que a veces puedas encarar las situaciones con pesimismo. Necesitás cambiar tus pensamientos.

Sistema digestivo

Si elegiste el aparato digestivo es porque sos una persona que se cuida mucho. Te gusta disfrutar de los placeres de la vida y jamas dejás de lado la salud ni el bienestar. El problema es que, a veces, por anteponer tanto ese propio bienestar, empezás a ser un tanto egoísta y te concentrás demasiado en vos mismo. Para enderezar tu vida, te recomendamos escuchar un poco más a los demás y aprender que todos pueden enseñarte algo.