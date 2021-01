Desafío visual: lo primero que veas revelará tus secretos más profundos

Este test psicológico, como muchos otros, va a sacar a relucir esos sentimientos que tenés escondidos en lo más profundo de tu ser

Los desafios visuales ponen a prueba no solo a nuestra vista, sino también a nuestro inconsciente. En este caso, se presentan tres imágenes dentro de las que se pueden distinguir tres ilusiones distintas en cada una. Lo primero que llame tu atención va a destapar hasta los secretos que creías haber escondido.

¿Qué es lo que ves primero en cada imágen?

Imagen número uno

¿Qué ves primero: un árbol, una mujer o un paisaje?

Un árbol

Sos distraído, y no le prestás mucha atención a lo que pasa a tu alrededor. No acostumbrás a pensar de más en en general, y tendés a dar un paso atrás demasiado seguido. No te haría mal cambiar esas actitudes, para así poder estar más alerta y consciente de lo que sucede.

Una mujer

Observador ante todo, tenés cuidado al notar cosas. Distinguís aspectos que los demas ignoran, y no vacilás en adentrarte en una situación y analizarla de punta a punta. También puede que sobrepienses todo y te excedas analizando en algunas circunstancias. ¡Cuidado con eso!

Un paisaje

Si bien a veces sos distraído, no es la característica que más te representa. Puede que te cierres a cosas nuevas, ya que solamente respetás lo que conocés y no te agrada para nada desviarte de lo que crees que está bien. Puede que esto sea porque no analizás demasiado las situaciones.

Imagen número dos

¿Qué ves primero: dos hombre, una explosión o un cráneo?

Dos hombres

Ponés las prioridades del otro siempre adelante de las tuyas. Te entregás tanto al resto que pensas demasiado en ellos y tu consideración por el otro puede ser hasta exagerada. ¡Aprendé a ponerte primero! Está perfecto ser respetuoso y atento con los demás, pero debés saber cuidarte a vos mismo para estar en forma y así poder ayudar a los demás.

Explosión de agua

Tu persona siempre está en búsqueda de un ataque sorpresa. Observador, te das cuenta de que no todo es lo que parece y por eso sos cuidadoso con lo inesperado. Lo seguro es lo tuyo, ya que no te gusta correr ningún riesgo y optás por no probar cosas nuevas antes de que salga todo mal.

Cráneo

Si lo primero que viste fue un cráneo, significa que tenés una mirada positiva de la vida. Apreciás lo que te rodea con un ojo diferente al del resto. Te destacás por ser una persona fuerte, vivaz y muy extrovertida, a la que se le notan la determinación y ganas de triunfar.

Imagen número tres

¿Qué ves primero: un pareja, una explosión o una mujer?

Una pareja

Valorás las relaciones y siempre pensás en tu pareja, quien conforma una gran parte de tu vida. Puede que esto a veces se exagere y haga que te veas demasiado pegajoso. Respetá el espacio del otro y aprovechá el tiempo en soledad para conocerte un poco más a vos mismo.

Una explosión

Asustadizo, tenés una personalidad espontánea. Preferís no saltar muy rápido cuando sabés que la situación puede ponerse fea para vos. Para solucionar esto, deberías intentar ser un poco más valiente y extrovertido cuando el momento lo amerite.

Una mujer

Por más que no lo admitas, puede que te sientas un poco solo. Te gustaría recibir más atención de la que ya te dan, y esto debería solucionarse con un cambio de mirada. Dejá de sentir lastima por vos mismo y salí al mundo con positivismo en lugar de sentirte marginado.