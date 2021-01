"Madre solo hay dos": la nueva serie mexicana de Netflix que combina comedia y drama

Netflix continúa renovando su contenido y en un año que promete mucho, te presentamos uno de los estrenos que ya podés disfrutar

Esta semana Netflix estrenó "Madre solo hay dos", una serie mexicana que protagonizan Ludwika Paleta, Paulina Goto y Martín Altomaro.

La trama se desarrolla a lo largo de 9 capítulos que duran entre 30 y 45 minutos y narra la historia de 2 mujeres cuyos hijos fueron intercambiados al nacer. Cuando las protagonistas se dan cuenta de aquella gran confusión, y con personalidades muy disímiles, deciden formar una familia muy particular.

Pero esto no será sencillo, porque será difícil alejarse de esas niñas con quienes crearon un vínculo afectivo. Por eso, cuando todo se torna doloroso, deben buscar una posible solución: vivir juntas durante un tiempo

Esto da paso a una suerte de familia disfuncional, donde se encontrarán con enormes diferencias en la forma de pensar y de educar a las nenas. Será toda una aventura, con muchos altibajos, pero la situación cambiará la manera de ver el mundo de estas dos madres.

El guión combina comedia y drama y aborda el tema de la maternidad desde el punto de vista de Carolina Rivera, su creadora.

Rivera es la directora junto a creativos como Kenya Márquez, Carlos González Sariñana, Sebastián Sariñana y Fernando Sariñana. Perro Azul es la productora que tiene a cargo el proyecto. Hasta el momento solo tiene una temporada y es apta para mayores de 16 años.

Netflix renueva su contenido todos los días

Netflix es una de las plataformas más usadas en el mundo. Se puede ver series, películas, documentales, entre otros contenidos que los usuarios tienen la posibilidad de disfrutar.

Todos los días, todas las semanas, todos los meses y, más aún, todos los años, desde Netflix hacen una actualización de su plataforma. Esto significa que cambian algunos títulos por otros que presumen que tendrán más llegada a los usuarios y que fomentan la rotación de contenido que es necesaria para que la plataforma se mantenga activa.

El 2021 es uno de los años con mayores expectativas, ya que le siguió al 2020, que fue uno de los peores en diversos aspectos. Además de las expectativas personales, laborales y académicas que puedan tener las personas, también hay muchos ojos puestos sobre Netflix y sobre los títulos que se estrenarán este año.

Es por eso que desde la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica decidieron comunicar cuáles serán los estrenos que llegarán este año. Y lo comunicaron de manera muy peculiar.

El mensaje de Twitter dice: "este 2021 nos esperan grandes noches de películas. Este es un adelanto de 27 de las más grandes, emocionantes, divertidas y espectaculares películas que llegan a Netflix junto a todas estas estrellas".

En el video, que dura dos minutos y medio, se pueden ver algunos de los títulos de las películas y series. Además, se presetan con música y con sus actores principales, que brindan un testimonio acerca de su participación en esa filmación.

Este 2021 nos esperan grandes noches de películas. Este es un adelanto de 27 de las más grandes, emocionantes, divertidas y espectaculares películas que llegan a Netflix junto a todas estas estrellas. pic.twitter.com/BanU9mFcdG — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 12, 2021

Más estrenos que se suman al 2021

The harder they fall, por ejemplo, es uno de los títulos que se estrenarán en 2021.

Otro de los estrenos es Thunder Force, protagonizada por Melissa McCarthy, entre otras actrices.

Bruised también se encuentra entre los estrenos previstos para este 2021, que apenas comenzó unos días atrás. Se trata de la primera película dirigida por Halle Berry.

The kissing booth 3 también forma parte de este listado de estrenos de Netflix.

A todos los chicos: para siempre es el título de otro de los estrenos de este año.

The woman in the window forma parte de esta lista, junto con Escape from Spiderhead, ¡Hoy sí!, Sweet girl y El ejército de los muertos.