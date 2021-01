5 miniseries perfectas para ver este fin de semana

La miniserie es un formato que se está viendo cada vez más. Cuáles son las mejores series cortas de los últimos tiempos y dónde están disponibles

La miniserie es un formato que se está viendo cada vez más en la industria de la televisión. En los últimos años aparecieron muchas más series cortas -con un aproximado de entre 6 y 10 capítulos- que series largas, de esas que estrenaban con un promedio no menor a 15 episodios y que se extendían hasta los 20/22. Existen varios motivos que justifican este cambio. Los más determinantes son los siguientes:

Por un lado, está la posibilidad de convocar a actores de renombre, que no suelen tener disponibilidad para comprometerse a filmar tantos meses (o lo necesario para alcanzar los 20 capítulos) dados sus compromisos laborales con otras productoras. Por el otro lado, series más cortas dan lugar a que, en el corto plazo, los equipos de producción realicen otro proyecto. En otras palabras, series más cortas equivalen a más series para el catálogo. Eso, económicamente hablando, resulta más favorecedor que dedicar tanto tiempo a la realización de una serie larga para un segmento de público particular. Recordemos que no a todos nos gusta lo mismo.

A continuación cinco títulos nuevos para no perderse:

1. Chernobyl (2019)

Género: documental

Cantidad de episodios: 5

Plataforma: HBO

Fiel a su título, y en un lapso de 5 horas aproximadamente, la serie es un relato de lo sucedido en 1986 en Ucrania, en la Central Nuclear se Chernobyl. No solo ilustra los momentos previos a la explosión masiva sino, además, todo lo sucedido después: mujeres y hombres intentando controlar el desastre, un grupo de personas encubriendo la realidad de los hechos y un individuo intentando sacar esa misma realidad a la luz.

Chernobyl sigue a Valery Legasov -el científico que trabajó para contener el desastre-, Boris Shcherbina -el político que se encargó de representar los intereses del gobierno soviético- y Ulana Khomyuk -la física nuclear que luchó para encontrar la verdad de lo sucedido-.

2. The Third Day (2020)

Género: thriller psicológico

Cantidad de episodios: 6

Plataforma: HBO

Encabezada por Jude Law, esta miniserie de misterio tiene un estilo muy similar a la película Midsommar del director Ari Aster, estrenada en 2019.

The Third Day está ambientada en una isla de la costa británica, donde los habitantes llevan adelante rituales y mantienen vivas tradiciones totalmente fuera de lo común. Allí se ve atraído Sam (el personaje de Law) que, una vez en la isla, por algún motivo u otro no puede abandonar el lugar para regresar a la ciudad. Cuando la propia percepción que Sam tiene de los hechos cotidianos se va volviendo menos confiable, y los límites entre la realidad y la fantasía comienzan a borrarse, los motivos por los que no puede irse (que en un principio eran externos a él), se transforman en internos. Ahora es él quien decide quedarse.

Mientras tanto, en la ciudad, una mujer y dos hijas lo esperan de vuelta en casa, preguntándose donde está y si eso pasará en algún momento.

3. I Know This Much Is True (2020)

Género: drama

Cantidad de episodios: 6

Plataforma: HBO

Un hombre que podríamos describir como "promedio" y uno con esquizofrenia paranoica: esos son los personajes principales de esta serie que probablemente a muchos les toque alguna fibra, de alguna manera u otra. Ambos dos son interpretados por Mark Ruffalo, ganador del Emmy a "Mejor actor protagónico en una miniserie" en 2020.

Dominick y Thomas Birdsey son dos hermanos mellizos que tienen vidas completamente distintas. Aunque viven en el mismo lugar desde siempre y frecuentan con la misma gente, Thomas sufre de una enfermedad que lo transporta a otro plano mental. Esto es un peso para Dominick que, aunque nunca lo marca como tal, es quien está presente para traer a su hermano a la realidad después de cada uno de sus episodios.

La serie narra distintas situaciones del presente, mechando momentos del pasado que ahondan en el vínculo de los Birdsey. Por momentos, es narrada por el mismo actor, lo cual le da un tono poético y agrega calidez a la tragedia de la cotidianidad que presenciamos.

4. Little Fires Everywhere (2020)

Género: drama

Cantidad de episodios: 8

Plataforma: Amazon Prime Video

Kerry Washington y Reese Witherspoon: dos de las mujeres más talentosas del mercado, en un mismo lugar. La rica y la que todo le cuesta el triple. La de la aparente vida perfecta y la que evidentemente está "rota". Eso es lo que pensamos cuando vemos el primer capítulo de esta Little Fires Everywhere. Sin embargo, pese a todas las diferencias que existen entre los personajes, hay un denominador común explícito: ambos tienen familias disfuncionales. En cada caso, la raíz del problema es distinta: en uno, la no-aceptación y, en el otro, la mentira recurrente.

La serie habla de la percepción, el juicio de valores, las diferencias sociales, la crianza y el nacimiento de la amistad.

5. The Undoing (2020)

Género: drama

Cantidad de episodios: 6

Plataforma: HBO

Esta es una serie corta con Nicole Kidman y Hugh Grant a la cabeza, y con un elenco compuesto por otros nombres interesantes como Donald Sutherland.

The Undoing cuenta la historia de Grace -una psicóloga-, su marido Jonathan -un pediatra especialista en oncología- y su hijo pre adolescente. Todo marcha viento en popa hasta que una de las nuevas madres del colegio aparece muerta en su estudio de arte y, simultáneamente, Jonathan desaparece. De un día para el otro, la vida de Grace se vuelve una tortura, con todos los medios conspirando contra el doctor y ella misma entregándolo a la policía.

Con un cierre que da que hablar y escenas escalofriantes, esta es una muy buena opción para los devotos del drama.