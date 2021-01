Estas son las 15 características de la personalidad para ascender en el trabajo

Ascender en el ámbito laboral no es tarea fácil, pero existen una serie de pautas comunes relacionadas con el comportamiento que pueden ayudar

Cuando llevás un tiempo trabajando para la misma empresa empezas plantearte cuestiones como por ejemplo por qué no conseguiste ascender de puesto.

Cada empresa es un mundo y cada jefe tiene su propio criterio a la hora de elegir quién sube y quien no, pero existen una serie de características comunes que como trabajador te pueden ayudar a destcar.

Son pequeñas actitudes y comportamientos que además te ayudarán en otros ámbitos de la vida. A continuación las 15 características clave que todo empleado que desee ascender en su puesto de trabajo debería tener.

1. Humildad

Las personas humildes caen bien al resto, porque se preocupan por los demás, no les importa trabajar en equipo y compartir el crédito. Además, no tienen miedo a hacer preguntas y pedir ayuda si lo necesitan, ya que consideran que hacer el mejor trabajo posible está por encima de su ego.

También están dispuestos a aceptar cualquier tipo de trabajo, sin importar que irrelevante parezca, pues consideran que cualquier acción, por mínima que sea, es parte de un todo.

2. Ayudar a los demás

Una de las características que más valoran los jefes es la capacidad de trabajar en equipo, es decir, de saber ayudar a los demás cuando lo necesiten y saber compaginarte con el resto.

Además, los empleados que se preocupan por el resto son personas empáticas y serviciales que aceptan las debilidades de los demás y los ayudan a ser mejores.

3. Optimismo

Los optimistas son personas que llegan muy lejos, porque creen que todo, o casi todo, es posible con esfuerzo y una estrategia adecuada. Saben que muchas cosas pueden salir mal, pero no por ello dejan de intentarlo.

Estos empleados contagian su energía positiva al resto, por eso son imprescindibles dentro de una empresa.

4. No solo planear, también hacer

Tener todo planificado y organizado es de vital importancia dentro de una empresa, pero de nada sirve si al final no se lleva a cabo.

Los mejores trabajadores ejecutan sus ideas una y otra vez, a base de prueba y error hasta alcanzar el éxito. La ejecución es la clave para avanzar.

5. Pensar en el futuro

Pensar en el futuro es una forma de prepararse para lo que viene, o más bien de anticiparse. De este modo podrás ponerte objetivos que te motiven a seguir mejorando.

Un buen trabajador no solo busca crecer a nivel individual

Si solo pensas a corto plazo se reduce tu optimismo en cuanto a tu duración dentro de la empresa y una vez los hayas alcanzado te verás sin rumbo o ganas de continuar.

6. Ser proactivo

A los jefes les gusta la gente que proponga ideas, mejoras o simplemente que se preste como voluntaria para tareas que nadie más quiere hacer.

Esto refleja que te preocupa ayudar a la empresa y no te dan miedo las responsabilidades, porque querés alcanzar el éxito.

7. Estar dispuesto a retrasar la gratificación

Hay trabajadores que hacen bien su trabajo porque esa es su responsabilidad, porque quieren ser útiles y que la empresa prospere.

Aunque a todo el mundo le gusta ver su trabajo recompensado, a este tipo de personas no les importa tener que esperar un poco más para recibir ese reconocimiento, porque para ellos es secundario.

8. Ser adaptable y flexible

Cada vez más las empresas buscan a trabajadores flexibles capaces de adaptarse a cualquier situación sin disminuir la productividad, como pasó durante la pandemia.

Estos suelen ascender más rápido porque ayudan a que la empresa crezca con rapidez ante cualquier problema.

9. Compartir el conocimiento

Un buen trabajador no solo busca crecer a nivel individual, sino que también busca que sus compañeros crezcan con él, por eso este tipo de empleados busca enseñar a los demás, dejando a un lado la competitividad insana.

Esto, además de generar un buen clima de trabajo, fomenta el trabajo en equipo y ayuda a la productividad de la empresa a nivel global.

10. Neutralizar a la gente tóxica

En todos los trabajos no pueden faltar los compañeros tóxicos, esas personas que influyen de forma negativa en el ambiente, es decir, los pesimistas o los problemáticos.

Un buen trabajador sabe evitar discusiones innecesarias y lidiar con personas difíciles incluso en las peores situaciones por el bien de la empresa.

11. Ser bueno escuchando

No todo el mundo tiene una personalidad extrovertida y eso está bien, pero lo que sí debería tener todo el mundo es la capacidad y empatía de escuchar al resto cuando habla.

Esta bien conocer tus límites y pedir ayuda si no llegás a tiempo con un trabajo

De este modo conseguirás que todo el mundo se sienta cómodo en su ambiente de trabajo y generarás mejores relaciones, además de aprender numerosas cosas que desconocías.

12. Aceptar las críticas constructivas

No siempre se consiguen los objetivos al 100%, a veces las tareas no salen como uno esperaba, o simplemente tu jefe piensa que podrías haberlo hecho mejor.

Es importante saber llevar las críticas, aceptarlas e intentar mejorar, ya que si te lo dicen es por algo. Esto te convertirá en un trabajador más maduro y respetado.

13. Ser conciente de tus límites

Hay veces que por más que lo intentes no llegás a tiempo a entregar algo o directamente no sabes cómo hacerlo y no pasa nada.

Está bien conocer tus límites para poder comunicar que necesitás ayuda o más tiempo. Esto reflejará que tenés madurez y los pies en la tierra.

14. Tener un orgullo controlado

Otro tipo de trabajador que valoran mucho los jefes dentro de las empresas son aquellos que no se avergüenzan de sus éxitos, pero que tampoco van presumiendo de ellos.

Son conscientes de que han hecho un buen trabajo y están orgullosos de eso, pero no miran por encima del hombro al resto de sus compañeros.

15. Ser expertos en digitalización

Si por algo se ha caracterizado el 2020 es por el gran impulso que ha experimentado el mundo de la digitalización.

Hoy en día todas las empresas buscan a gente capaz de adaptarse a este mundo tecnológico en cuestiones de seguridad, así como en creación y utilización de plataformas digitales que faciliten las tareas.