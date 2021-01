¿Qué ves primero? Descubrí cuál es tu mayor virtud en el amor

En el amor, todo el mundo trae su mejor virtud para hacer que las cosas funcionen. ¿Cuál es la tuya? ¡Descubrilo con esta prueba!

El amor no siempre es lo que se ve en las novelas o historias, ya que cada persona es diferente y tiene alguna virtud para contribuir y fortalecer la unión. En las parejas, la idea del amor no siempre es exactamente la misma por la sencilla razón de que no todas son iguales. El amor tiene tantas versiones como personas en el mundo: lo que para una persona puede ser el acto más amoroso del mundo, para otra puede ser algo que lo desenamora.

De todas formas, lo interesante es que esta diversidad nos permite encontrar siempre algo nuevo. Lo importante no es ser almas gemelas, como nos enseñaron de chicos, sino aprender a complementarnos, a funcionar juntos como un equipo. Es por eso que ser diferente es la clave: cada uno aporta su mejor virtud en el amor para hacer que las cosas funcionen.

¿Cómo lo averiguo?

Este test consiste de observar la imagen de abajo y, sin pensarlo, identificar qué fue lo primero que te llamó la atención. Buscá tu respuesta en los resultados y decubrí cuál es tu virtud amorosa más destacable.

Lo primero que percibas te revelará tu mejor virtud en el amor

Descubrí tu mejor virtud

Manos en forma de corazón

Si lo primero que llamó tu atención en la imagen fueron las manos en forma de corazón, tu mayor virtud en el amor es ser una pareja, un compañero. Para vos, estar ahí para tu pareja, acompañarla, contenerla y ser su apoyo es lo más natural del mundo.

La persona que está con vos siempre va a saber que puede sentirse seguro por la confianza que inspirás, y siempre vas a funcionar como su oasis en medio de cualquier tormenta. Con vos, tu otra mitad puede sentirse cómoda y completa.

Ojo con lágrimas

Si elegiste el ojo con lágrimas, tu mayor virtud en el amor es tu capacidad de empatía. Podés ponerte en el lugar de tu pareja, incluso si no pensás como ella. Sos una persona sensible y solés escuchar a tu corazón.

Tus palabras son sabias y cálidas, por eso despertás confianza y ternura. Aunque a veces se puede llegar a pensar que esta sensibilidad es una debilidad, tenés que aprender a verla como la virtud de ser genuino de corazón.

Rayos que irradian desde el ojo

Si lo que llamó tu atención fueron los rayos que el ojo irradia a su alrededor, tu mayor virtud en el amor es tu energía. Tenés iniciativa, la rutina no significa un problema para vos y siempre tenés ese empujón que algunas personas necesitan para sentirse mejor.

Te vas a enamorar de tu buen humor y de tu alegría, capaz de transformar los problemas que surgen en algo mucho más soportable.