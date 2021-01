¿Qué animal ves?: tu respuesta revelará un rasgo clave sobre tu personalidad

Este nuevo test de personalidad es furor en las redes, y requiere que mires la imagen e identifiques qué animal ves primero: el conejo o el pato

Los tests psicológicos, junto a las pruebas de personalidad, a menudo ganan seguidores por los resultados que aportan. Estos permiten conocer aspectos de nosotros mismos de los que no estábamos al tanto o tal vez no terminábamos de admitir. Desde elegir figuras, a desafiar la vista, estas pruebas reúnen toda nuestra concentración para dar a conocer los aspectos de nuestras personalidades que se hallan en el fondo de nuestro inconsciente.

¿Qué animal ves en esta imagen?

En este caso, el test es muy simple. Para realizarlo tenés que ver el dibujo y definir qué animal viste primero. El mismo va a revelar lo que estás esperando saber.

¿Qué viste primero: el conejo o el pato?

Respuestas

Conejo

Si tu mirada fue directo al conejo, significa que sos una persona sumamente realista y objetiva, por lo que ves al mundo tal cual es. Tu inteligencia y tu capacidad resolutiva ante los conflictos hacen que te destaques frente al resto. En la gran mayoría de los casos, solés encontrar una buena solución para todo y los problemas no te paralizan.

Tu pacificidad y estado de calma constante relaja a quienes te rodean. Sin embargo, eso no es compatible con la inadmisión de errores en tu vida. Sos sumamente sumamente responsable y dedicado en todo lo que emprendés.

Pato

Si lo primero en llamar tu atención fue el pato, quiere decir que sos quien sos gracias a tu constante optimismo. Siempre le buscás el lado bueno a todo y, a pesar de que sabés perfectamente que el mundo no es color de rosas, elegís mirarlo desde un ángulo positivo.

Los tropezones no son caída para vos, así que cuando un obstáculo te dificulta el camino, lo asimilás como un impulso para salir adelante más rápido. Puede que no lo sepas, o no lo quieras ver, tu presencia y apoyo significa un verdadero pilar en la vida de quienes te rodean. Estás acostumbrado a sobresalir en todos los ámbitos por tu ingeniosa creatividad.