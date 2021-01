Horóscopo: estos son los 4 signos más orgullosos del zodíaco

La astrología supone diferentes características de las personas según su signo zodiacal. Conocé que tan orgulloso sos según el día que naciste

Muchas personas fueron criticadas quizá más de una vez por su orgullo o por su exceso de terquedad. Si bien cada persona es distinta, esta característica de nunca dar el brazo a torcer puede ser en parte culpa de los astros.

Si sos de los que le interesa la astrología y el horóscopo, puede que ya conozcas mucho de tu personalidad e incluso sepas si esta característica te afecta o no. Pero si todavía no tuviste contacto con esta realidad, a continuación, te dejamos la lista de los signos más orgullosos para que los conozcas y reflexiones sobre si concuerda o no con la visión que tenes de vos mismo y de los que te rodean.

Leo

Es fuerte, egocéntrico y regido por el sol. Al leonino normalmente le gusta controlar la situación y detesta salir perdiendo de una discusión, incluso cuando percibe que está equivocado. Generalmente son impulsivos, exagerados y son conocidos por el orgullo y el individualismo.

Escorpio

Este es otro signo bastante fuerte del zodíaco. Tiene como característica la seguridad y el rechazo a engaños y traiciones. Por eso, generalmente se muestran como personas orgullosas y que sufren antes dar el brazo a torcer.

Aries

Al ser un signo de fuego, así como Leo, son fuertes, seguros y pueden ser excelentes compañeros hasta ser contrariados o incluso traicionados. Tienen dificultad para perdonar y disculpar fallas ajenas, son orgullosos y raramente logran admitir errores.

Tauro

La terquedad y el orgullo son algunas de las principales características de los taurinos. Como les gusta la estabilidad y tener el control sobre las cosas, no les agrada ser contrariados y solo logran cambiar de opinión si están completamente convencidos de un argumento diferente del suyo.

¿Conoces a alguien o vos mismo perteneces a estos signos del Zodiaco tan orgullosos que no dan nunca el brazo a torcer?

Otra característica que se define según tu signo: la timidez

Es sabido que los signos del zodiaco se diferencian por muchísimas características. Desde su pasión hasta su sensibilidad, cada signo es distinto. Sin embargo, como las relaciones interpersonales en general, estos pueden también encontrar similitudes que los unen.

La timidez es una característica que varios signos comparten. La dificultad de expresarse en las situaciones sociales o de manifestar su postura frente a otro se encuentra principalmente en tres signos. Son aquellos señalados como reservados o que prefieren callar antes que hablar.

Cuáles son los signos más tímidos del zodiaco:

Tauro

Los taurinos son personas claramente retraídas, sobre todo en contextos desconocidos para ellos como, por ejemplo, en reuniones sociales en las que se codean con gente con la que no tienen confianza.

Son reacios a tener discusiones sin sentido, y eso por eso que optan por guardarse sus opiniones hasta que encuentren un confidente con quien consideren que sí vale la pena compartir.

Cáncer

Las personas de Cáncer disfrutan como ningún otro la soledad, por lo que se los suele tildar de tímidos. Esa visión no es del todo correcta, porque lo que buscan en realidad es paz y tranquilidad, no soledad pura.

Su timidez no implica que no se sepan defender, dado que quienes los molesten conocerán una cara que pocos conocen. Este rasgo no les impide expresarse, así que quienes se metan con cáncer lograrán alterar auténticamente a los de este signo.

Virgo

Virgo es por excelencia uno de los signos más inteligentes de todo el horóscopo, y eso no les saca lo tímido. Sus inseguridades y falta de confianza en sí mismos los lleva a retraerse en sí y los aleja de los demás, excepto los casos singulares en los que sí tienen mucha confianza en ellos.