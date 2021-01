Descubrí las 10 mejores películas que podés ver hoy en Movistar+

Movistar+ es un servicio de televisión pago que llegó para competir con los grandes del streaming y que ofrece una amplia variedad de series y películas

Si bien son muchas las series originales de gran calidad que podemos ver en Movistar+, la plataforma también ofrece un gran catálogo de cine y películas digno de ver.

Vale aclarar que no es necesario tener Movistar como operador para contratar este servicio de suscripción.

Esta vez te dejamos las mejores 15 películas que no podés dejar de ver. Desde estrenos o clásicos de los ochenta o los cincuenta para una sesión de cine en soledad o en familia.

1. El gran Gatsby

Basada en la novela de F. Scott Fitzgerald y protagonizada por Leonardo DiCaprio, el gran Gatsby nos traslada a la década de 1920 a un Nueva York de fiestas, glamour, jazz. Una adaptación de Baz Luhrmann que ganó el Oscar a la mejor dirección artística y al mejor vestuario.

Jay Gatsby es un hombre rico que va de fiesta en fiesta, un hombre misterioso que continuamente celebra eventos en su mansión de Long Island y que vive obsesionado con recuperar un antiguo amor.

Un retrato de la alta sociedad norteamericana, un drama que podés ver en Movistar+ si la novela de Fitzgerald te gustó pero también si no sabes de qué te estamos hablando y te interesa conocer esta historia.

2. Origen

Nolan entra en un terreno poco explorado con su película Origen, los sueños. En sus capas, en sus diferentes mundos, los miedos de cada persona y la caja fuerte del cerebro de cada uno de nosotros donde se guardan los secretos mejor guardados.

Origen trata sobre un grupo dedicado al robo, pero no se trata de un robo físico, es un robo de ideas, de contraseñas, de secretos. Con Leonardo di Caprio al frente de un gran reparto, en esta película las leyes de la física no se respetan, todo es posible y los sueños son el escenario de un secuestro y mucha acción. Nolan en estado puro, dibujando un mundo con varias líneas temporales, con muchísima psicología en sus personajes y con una trama que guarda secretos y sorpresas en los recovecos del subconsciente de sus personajes.

Un enorme éxito en cines que también lo es en las plataformas de streaming, donde podrás encontrar Origen para intentar entender todos los cabos sueltos que el director deja para que el espectador intente entender si lo que está viendo es real o si todo se trata de una ilusión.

Además de estar disponible en Movistar+, también podés disfrutar de esta gran película por HBO, Netflix y Amazon.

3. Malditos bastardos

Tarantino nos lleva hasta la Segunda Gierra Mundial en una de sus mejores películas, durante la ocupación alemana de Francia. Shosanna Dreyfus huye a París y adopta una nueva identidad tras ver cómo los alemanes asesinan a su familia por orden del coronel Landa.

A su vez, Aldo Raine (Brad Pitt) se encarga de adiestrar a los Bastardos, un grupo de soldados judíos que se preparan para atacar a los nazis con brutales ataques inesperados y represalías. Dos historias que convergen con un mismo objetivo: buscar venganza, la de Shosanna por la muerte de su familia y la del grupo de soldados, los Bastardos, por la muerte de tantos como ellos por parte de los nazis.

Ambas historias se cuentan en paralelo hasta encontrarse en una película de violencia, de humor y de acción, como suele ser habitual en las cintas de Tarantino. Un reparto de lujo en el que vemos a Michael Fassbender, Diane Kruger, Melanie Laurent o a Christoph Waltz y que se encarga de dar vida a una de las películas en Movistar+ que seguro ya viste alguna vez en televisión. Y si no, merecerá la pena darle una oportunidad aunque te recomendamos que te prepares para sangre, peleas y violencia.

4. El lobo de Wall Street

Basada en la vida real de Jordan Belfort, un broker de Wall Street, esta es una película de excesos, de una mentalidad y una forma de ver la vida y los negocios que inundó Nueva York en los años 90.

Nuevamente Leonardo di Caprio, en el papel principal, se mete en un mundo de drogas, dinero, mentiras y delitos. El FBI empieza a investigar su dinero y su empresa y de esa lucha contra los detectives que le persiguen, sus excesos y su relación con Naomi, interpretada por Margot Robbie nace una película alocada, divertida y llena de sarcasmo sobre la bolsa, los millonarios y una forma de entender la vida, alejada de la realidad.

El papel de Di Caprio, dirigido por Scorsese una vez más, le valió muchísimas críticas positivas. Una película que fue un éxito y que podés ver siempre que quieras.

5. Bohemian Rhapsody

En el apartado musical de Movistar+ también podemos ver Bohemian Rhapsody, un biopic del famoso cantante Freddie Mercury desde sus inicios, desde su anonimato.

Rami Malek es el protagonista de este recorrido musical donde iremos conociendo más sobre la vida del cantante pero también sobre el grupo, sobre sus canciones, sobre sus conciertos o sus ensayos o sus letras.

Un papel totalmente creíble (el parecido de Malek con Mercury es excelente) y un título perfecto si queres conocer más sobre el grupo o si te interesan las biografías musicales. Además, Bohemian Rhapsody consiguió no solo premios a su interpretación sino también logró el Oscar a mejor montaje, mejor sonido o mejor edición de sonido gracias a conciertos que nos harán revivir los tiempos de Queen.

6. Los miserables

La adaptación de la novela de Víctor Hugo al cine es una de las mejores películas musicales que podemos ver, un drama ganador de tres Oscar y con Hugh Jackman, Rusell Crowe, Amanda Seyfried o Anne Hathaway como protagonistas. Jean Valjean fue enviado a prisión por robar un trozo de pan y ahora quedó libre pero sigue siendo perseguido por Javert, un policía obsesionado que quiere hacerle pagar de nuevo por todo lo que hizo.

Valjean es ahora un hombre intachable que ayuda a todos los que le rodean, generoso y benévolo. Por ello se hará cargo de la pequeña hija de Fantine, Cosette, una mujer que ha caído en la miseria y en la prostitución y acabará muriendo por el frío y el hambre de la calle. Valjean cuidará de Fantine en una vida que los cambiará para siempre y en un título donde no falta reivindicación, justicia, barricadas o una banda sonora inmejorable.

7. Yesterday

Imagina un mundo donde nadie sabe quiénes son Los Beatles, donde nunca se cantó Yesterday y el grupo de Liverpool nunca existió. Donde tampoco existió la Coca-Cola y otros iconos pop de nuestro día a día.

Así es el mundo en este título en el que Jack Malick es un joven músico que quiere convertirse en estrella. Pero debe conformarse con actuaciones sin demasiado público en los bares de la ciudad hasta que un día un apagón le hace sufrir un accidente de coche.

Al despertar, la gente que lo rodea cambió: nadie sabe quiénes son Los Beatles, no aparecen en Google, no los recuerda nadie, nadie conoce sus canciones. Aprovechará que sabe de memoria las letras y acordes de las míticas canciones del grupo para convertirse en la estrella musical que siempre soñó. Una de las mejores películas en Movistar+ si te gusta la música o si quieres pasar un buen rato contagiándote del humor de una comedia entretenida y agradable.

8. Mamma mia!

Un reparto de lujo y la banda Sonora del grupo sueco ABBA son el eje de esta comendia romántica protagonizada por Amanda Seyfried. Junto a ella, Meryl Streep, Pierce Brosnan o Colin Firth son algunos de los intérpretes de una joven que busca saber quién es su padre, el que pueda llevarla al altar el día de su boda. La protagonista acaba de descubrir información que guarda su madre y hay tres posibles hombres que podrían ser su padre entre sus contactos.

Tendrá que conocerlos a los tres para saber cuál es su verdadero padre y el que va a acompañarla en el día más importante de su vida. Una de las mejores comedias de amor y más refrescantes en la que Sophie Sheridan invitará a los tres posibles padres a pasar unos días antes del de su boda. Con un escenario romántico y cuidado en las islas friegas y la banda sonora de ABBA es una de las mejores películas en Movistar+ románticas y mejores títulos musicales y veraniegos.

9. El show de Truman

Con un Jim Carrey en un papel algo diferente al que nos tiene acostumbrados, esta película marcó un hito en el cine y abrió un gran debate sobre si las vidas que vivimos son artificiales o reales.

El show de Truman narra la vida de Truman Burbank, un hombre feliz que cree que lleva una vida normal pero que no sabe que su vida está siendo televisada 24 horas al día, que no es otra cosa que un programa de televisión centrado en su vida, con una ciudad artificial, unos vecinos que son actores y un mundo dispuesto para controlar todos los aspectos de su vida. Truman empieza a descubrir poco a poco que algo no marcha bien, se hace preguntas y busca la manera de huir.

Su proceso de entendimiento de la realidad, su intento de huida y los esfuerzos de la productora por evitar que Truman descubra la verdad crean una atmósfera angustiosa, a ratos cómica y con una crítica a la sobreexposición a la televisión y a la vigilancia que hicieron de El show de Truman, además de un éxito en pantalla, un objeto de debate durante años. Una de las películas más recordadas de la historia, que ahora puedes volver a ver siempre que quieras.

10. ET El Extraterrestre

Elliot descubre a un extraño ser que llegó a la granja en la que vive con su familia. Una especie de extraterrestre que se estrenó en 1982 y que aún hoy todos sabemos de memoria con eso de "Mi casa…. Mi teléfono". El extraterrestre fue abandonado en un bosque y llegó a esa casa donde encontrará unos nuevos amigos, una familia que lo ayudará a esconderse.

Elliot y sus humanos harán lo posible por esconder al ser o intentar que contacte con su planeta para volver a casa, para que alguien lo rescate. Pero también lo están buscando todo tipo de agentes y habrá que conseguir escapar.

Steven Spielberg creó hace más de treinta años está película que fue un éxito entre el público y la crítica, que consiguió cuatro premios Oscar y que es a día de hoy uno de esos títulos de cine de culto que pasan de generación en generación y que todos hemos visto alguna vez. Un drama de amistad, de soledad y de aventuras.