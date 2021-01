¿Qué ves primero? Este test revela algo oculto sobre tus sentimientos

Los tests psicológicos suelen revelar aspectos de nuestra personalidad que desconocemos, y nos ayudan a explorar nuestro interior. ¿Estás listo?

Las pruebas psicológicas, al igual que los tests de personalidad, son herramientas que nos permiten a través de sencillas pruebas descubrir rasgos de nuestro carácter. En este caso, lo que tu vista detecte primero va a revelar bastante sobre tu manera de ser.

¿Qué ves en la imagen?

Estas pruebas, creadas muchas veces por psicólogos de renombre, nos ayudan a relacionar ciertas cosas o aspectos a los que inconscientemente damos importancia y nos muestran algo más sobre nosotros mismos. ¿Querés saber qué sentimiento te define en este momento?

Para hacer esta prueba, mirá la imagen atentamente. La primera figura que distingas va a revelar rasgos de tu auténtico carácter de los que puede que no seas consciente.

Lo primero que percibas te revelará algunos aspectos de tu personalidad

Respuestas

La cara de una mujer

El 45% de la población que ve la cara de una mujer suelen destacarse por su amabilidad. Te caracterizas por intentar complacer a los demás y hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Normalmente buscás estabilidad en tu entorno: no te gustan los cambios, y menos si son para mal.

Sos sin duda una persona brillante: sabés adaptarte a cualquier situación que pueda surgir. Trabajás duro para sobresalir en tu campo, y ese esfuerzo va a dar sus frutos en los meses que vienen. Está claro que este gasto de energía te afecta mental y físicamente, por lo que si no te relajás un poco y pasás algún tiempo descansando, probablemente fracases.

Los dos caballos

Si viste a los dos caballos saltando, pertenecés al casi 40% de los encuestados que encontró lo mismo. Puede que no te hayas dado cuenta, pero los detalles más pequeños que mantienen viva la llama del amor cada día están siendo descuidados, por lo tanto, poco a poco tu pareja se está alejando de vos.

¿Por qué no lo sorprendés con algo que no espera? Una cena romántica o un viaje lleno de placer sería una buena solución. Hay un detalle en la imagen de arriba que probablemente no hemos notado: los dos equinos supuestamente están luchando, pero ¿y si realmente estuvieran compartiendo un beso? Podría ser la representación perfecta de vos y de la persona con la que compartís tu vida.

Cuando se trata de la familia, te preocupás mucho por tus seres queridos y tratás por todos los medios de satisfacerlos con esta nueva persona en tu vida, pero pronto vas a ver que algunos de ellos no aceptan a tu pareja voluntariamente.

Tal vez tengas que elegir qué es lo que más importante para vos: escuchá tanto a tu cerebro como a tu corazón y vas a obtener la respuesta que tanto estás esperando. Cuando amás a alguien, lo hacés con todo tu ser, por lo que mantenés un vínculo muy fuerte con esas personas que considerás dignas de tu afecto.

Los pájaros

Si viste las aves que están entre los dos caballos y que son responsables de la formación del rostro de una mujer, significa que sos una persona detallada que presta atención a todo lo que sucede a su alrededor.

Tu perspicacia hace que nadie pueda engañarte, por que pronto te vas a das cuenta de que algunas personas son un poco "falsas" y que sólo tratan de aprovecharse de vos y tu buena voluntad. Una parte negativa de tu personalidad radica en aprovechar las oportunidades que se te presentan a diario.

Esto hace que siempre te quedes en segundo plano. Aunque no estás tratando exactamente de ser un ganador en la vida, la verdad es que algunos de los desafíos que vienen a su manera todos los días merecen ser resueltos. Si los aceptás y superás de una vez por todas, ¡te vas a sentir mucho mejor!

Es posible que en el lugar de trabajo o en el ambiente estudiantil hayas notado que otros intentaron pasarte por arriba. No hay duda de que sos realmente brillante, por lo que de una manera u otra vas a encontrar una manera de ser exitoso. Por otro lado, necesitás confiar un poco más en tus amigos y familiares: estas personas te aprecian mucho y te consideran alguien que realmente vale la pena, así que no dudes en pedirles consejos si la ocasión lo requiere.