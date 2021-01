Raya and the Last Dragon: la nueva película que vas a poder ver en Disney Plus

La nueva trama de Disney Plus trae muchas novedades para el estudio de animación y para los usuarios de la plataforma que deberán pagar un costo extra

Disney plus llegó para quedarse y para seguir sumando usuarios continua sumando contenido. Esta vez podríamos decir que la plataforma ya está preparándose para su próximo lanzamiento.

Raya and the Last Dragon estrenó un nuevo tráiler en el que se puede ver mucha acción, aventura y risas con el estilo particular que caracteriza a la casa del ratón más famoso del mundo.

Junto con este nuevo avance se reveló que la película se estrenará en algunos cines, pero que también estará disponible para ver a través de Disney Plus. De todos modos, aún para quienes estén suscriptos a esta plataforma deben tener en cuenta que la película tendrá un cargo extra de 30 dólares. Cabe mencionar que esta estrategia ya fue aplicada por Disney Plus en el lanzamiento de Mulan, la película de Niki Caro.

Las novedades de Raya and the last Dragon

Raya and the last dragon representa muchas novedades para el estudio de animación. Principalmente, porque es la primera película que centra su historia en el sudeste asiático, por lo tanto, la protagonista Kelly Marie Tran, quien presta su voz a Raya, también está haciendo historia al ser la primera actriz de esta región en trabajar para el estudio.

Además, esta película tuvo el enorme reto de sortear los obstáculos que le planteó la pandemia. A diferencia de muchas producciones que debiero detener su rodaje, en este caso, al no poder ir al estudio, los animadores trabajaron remotamente, realizando así un trabajo en conjunto desde más de 400 hogares.

La directora creativa de Disney Animation Studios, Jennifer Lee, explicó anteriormente por qué siguieron adelante con el proyecto, en una entrevista que dio a Comic Book. Sobre esto la creativa dijo que "somo cineastas, (los directores) Don (Hall) y Carlos (López Estrada) aportan una combinación de conocimientos de animación y narración emocional a Raya y el último dragón, llevando nuestra aventura fantástica a alturas sorprendentes, originales y dinámicas".

Además, agregó que "ambos vieron el potencial de esta película y tenían una fuerte visión de la historia, especialmente para nuestro personaje principal, interpretado por la maravillosa y talentosa Kelly Marie Tran. Y no es poca cosa, los directores Don y Carlos, los escritores Qui (Nguyen) y Adele (Lim) y todo el equipo de 400 artistas de Disney Animation están haciendo esta película juntos, separados y trabajando desde casa".

La ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz, Awkwafina se volvió una parte importante de la familia Disney. No sólo tendrá un papel dentro del MCU en el marco de la película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sino que también forma parte del elenco de voz de Raya, interpretando a Sisu, el último dragón que, según Raya, traerá la paz a su tierra.

En este nuevo avance es posible disfrutar más de su trabajo, destacando que como es su costumbre, ella aporta una que otra línea cómica a la película. La actriz dijo, en relación a su personaje: "definitivamente me conecto con Sisu. Tiene optimismo, tiene esperanza e incluso, sorpresivamente, cree en sí misma. La amo porque no es perfecta y creo que es un mensaje fuerte para todos: no tenemos por qué serlo".

¿De qué se trata la película?

Tal como podemos ver en el tráiler, la sinopsis habla de una guerrera que perdió todo, vivió una guerra que pareciera no tener fin, y su última esperanza es restaurar la paz en los pueblos. Por eso, emprende un viaje para rastrear al legendario último dragón con el fin de restaurar el mundo de Kumandra y unir a su gente dividida.

El productor Osnat Shurer, habló acerca del argumento de la película con las siguientes palabras:

"Todo le ha sido quitado a Raya. Ella está totalmente sola. No le queda nada excepto la espada de su padre, su amigo, Tuk Tuk, y un fragmento de algo que podría ser mágico. Se dirige a Kumandra en busca del último dragón, Sisu, con la esperanza de devolviendo la paz a su tierra".