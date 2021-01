¿Fan de los superhéroes? Estas son las series de Marvel que se estrenan en Disney Plus durante 2021

La plataforma de streaming sigue sumando contenido. Esta vez te dejamos la lista con las series de Marvel que los fanáticos podrán disfrutar por unos años

Disney Plus llegó para quedarse y con mucho contenido para todos los gustos.

Para los fanáticos de las series de Marvel, casi no quedan dudas que deben suscribirte a esta nueva plataforma de streaming. El gigante del entretenimiento tiene una enorme cantidad de series estreno que debutarán este año y otras que lo harán en 2022 y 2023.

Para que vayas anotando y no te olvides de ninguna te dejamos esta lista:

1. "Falcon y el Soldado de Invierno" (19 de marzo de 2021)

Es una nueva serie protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson, alias Falcon, y Sebastián Stan como Bucky Barnes, alias el Soldado de Invierno. Este dúo, que se formó en los últimos momentos de "Avengers: Endgame", vivirá una aventura global que pondrá a prueba sus habilidades y su paciencia.

"Falcon y el Soldado de Invierno" iba a ser la primera serie en acción real del MCU para Disney+, pero se retrasó debido a la pandemia. Finalmente, la Fase 4 se inició con "WandaVision". De todas formas, será la próxima producción a estrenarse del MCU, ya que su fecha de estreno es el próximo 19 de marzo.

La primera temporada contará con seis episodios, dirigidos por Kari Skogland y con Malcolm Spellman como guionista principal. Tras convertirse en el nuevo Capitán América al final de "Endgame", Sam Wilson formará equipo con Bucky Barnes en una aventura de alcance mundial que pondrá a prueba sus habilidades.

Supondrá además el regreso al MCU del Baron Zemo, el maquiavélico villano interpretado por Daniel Brühl en "Capitán América: Civil War", lo que anticipa una fuerte lucha para los dos protagonistas que parecen no llevarse demasiado bien en el comienzo.

2. "Loki" (Mayo de 2021)

Una de las series más esperadas de Marvel que tendrá lugar después de los eventos de "Avengers: Endgame" y se centrará en el Dios del engaño, mientras se aleja de la sombra de su hermano. Tom Hiddleston regresa como el personaje principal acompañado por Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. Kate Herron dirigió "Loki" con Michael Waldron de guionista principal.

Loki, es el príncipe de Asgard, hijo de Odín, legítimo rey de Jötunheim y Dios de las mentiras. El hermanastro de Thor. No es un personaje más dentro del universo de Marvel ya que está considerado por muchos como uno de mejores villanos del mundo del cómic. Ideado por Stan Lee, este Dios tuvo dos comienzos en la editorial.

Los avances de la serie presentan a Loki viajando a otro universo alternativo donde se encontrará con la Time Variance Authority (TVA), una organización encargada de controlar el tiempo y espacio. Loki, tras su escape, es recapturado por TVA y todo parece indicar que la serie se centrará en el nuevo escape de Loki de esta organización.

Lo que es aún una incógnita es lo que hará Loki y cómo afectará a la historia de la humanidad, como también qué otros personajes aparecerán en la serie. Aunque desde Disney Plus también confirmaron que "Loki" estará directamente relacionada con "Thor: Love and Thunder", que a su vez contará con la presencia de los personajes de Guardianes de la Galaxia.

3. "What If…?" (Mediados de 2021)

Primera serie animada de Marvel Studios que se centra en diferentes héroes del UCM, y promete un espectacular multiverso, reimaginando conocidos eventos de las películas de forma inesperada. La misma explorará las realidades alternativas y pondrá a los personajes de la franquicia en escenarios inesperados. Dirigida por Bryan Andrews y cuenta con Ashley Bradley como guionista principal cuenta con un reparto de voces que incluye a un montón de estrellas que repiten sus papeles.

La ficción animada constara de 23 episodios en Disney Plus, y cada uno será presentado por Uatu El Vigilante (Jeffrey Wright), para contemplar un escenario que podría haber sucedido en el universo de Marvel si las cosas hubieran sido un poco diferentes. Así veremos cómo Peggy Carter (Hayley Atwell) podría convertirse en Capitán América en lugar de Steve Rogers, por ejemplo.

Uno de los aspectos más interesantes de esta serie es que las posibilidades creativas son infinitas, y desfilaran, por ejemplo, Tony Stark, Nick Furia y muchos otros más, todos ellos abriéndose camino a través de historias y escenarios que probablemente nunca hubieran visto venir hasta ahora.

En definitiva, el programa seguirá el modelo de la serie de cómics con el mismo nombre, contando historias no canónicas (al menos para el universo principal) sobre el MCU, y transitará escenarios donde la franquicia se aleja de la continuidad convencional. "What If…?" mostrará mundos donde las cosas no salieron exactamente como se planearon o cómo sucedieron en los cómics, y las consecuencias de que las cosas sucedan de una forma en la cual nunca debieron pasar.

4. "Hawkeye" (Finales de 2021)

La serie se enfocará en un Clint Barton (Jeremy Renner) que enseña a Kate Bishop (Hailee Steinfeld) en cómo convertirse en la nueva Hawkeye. Se sumará además Yelena Belova, la nueva heroína de "Black Widow", que llegará a sustituir a Natasha Romanova (Scarlett Johansson) como Viuda Negra.

Todo indica que Yelena Belova y Kate Bishop tendrían una relación similar a la que tuvieron hasta aquí en el MCU Clint Barton y Natasha Romanova, después de lo ocurrido en "Avengers: Endgame". Es que tanto Hawkeye como Viuda Negra, fueron hasta ahora ignorados por Marvel, en sus historias en solitario, pero en esta Fase 4 son reivindicados y pronto llegara la película de "Black Widow", y la serie de Ojo de Halcon en Disney Plus.

La ficción tendrá que lidiar con la decisión de Clint de dejar el traje de Hawkeye para pasárselo a una nueva heroína. La serie estará basada en los cómics de Matt Fraction, David Aja y Javier Pulido, con una historia que principalmente sigue a Barton en los momentos que pasa lejos de los Vengadores, y lo describen como un hombre con mala suerte y maltratado por la vida, participando en misiones pequeñas y recibiendo varias burlas.

Por otro lado, se supone que el protagonista deberá lidiar también con el trauma de "Endgame" tras la muerte de Black Widow.

5. "Ms. Marvel" (Finales de 2021)

Una nueva serie que introduce a Kamala Khan al universo televisivo del MCU en Disney Plus. Se trata de una paquistaní-americana de 16 años de Jersey City. Una buena estudiante, una ávida jugadora de videojuegos y una voraz escritora de fan-fiction, que tiene una especial afinidad por los superhéroes, especialmente la Capitana Marvel.

Kamala tiene problemas para encajar en casa y en la escuela hasta que consigue superpoderes como los héroes que siempre admiró. Ms. Marvel es un personaje más que interesante, no solo por su fuerte carácter, sino también por sus poderes, ya que tiene la capacidad de estirar o apretar partes de su cuerpo, pudiendo alterar la forma y el tamaño del mismo a su placer con un factor curativo acelerado.

Creada por Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson y Adrian Alphona, Kamala Khan apareció por primera vez en el Capitán Marvel # 14 de 2013. Kamala, una adolescente pakistaní-estadounidense con, es el cuarto héroe en tomar el nombre de la MS. Marvel, sucediendo a Carol Danvers (la actual Capitana Marvel), Sharon Ventura y Karla Sofen.

6. "She-Hulk" (Comienzos de 2022)

La nueva serie de comedia Disney Plus cuenta con Tatiana Maslany como Hulka/Jennifer Walters, una abogada que se especializa en casos legales relacionados con superhumanos. ‘She-Hulk’ dará la bienvenida a un conjunto de personajes Marvel a la serie como Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, y la Abominación, interpretado por Tim Roth.

Se estima que "She-Hulk" seguirá la línea de "WandaVision" en el tono de humor y fue el propio Kevin Feige quien definió a esta serie será una legal comedy, explorando además de sus actividades como superheroína. El personaje apareció por primera vez en los comics en su propio título llamado "Savage She Hulk #1", publicado en febrero de 1980.

Creada por Stan Lee y John Buscema, su condición de Hulk la adquirió luego de recibir una transfusión de emergencia de su primo Bruce Banner. Debido a esto fue que adquirió una versión más leve que su primo, por lo que conserva su personalidad. En los cómics, esta peculiar superheroína fue miembro de Los Vengadores, Los 4 Fantásticos, Héroes de Alquiler, Los Defensores, Fantastic Force y la mismísima S.H.I.E.L.D.

Dirigida por Kat Coiro y Anu Valia, "She-Hulk" tendrá un total de 10 episodios de media hora cada uno.

7. "Moon Knight" (Comienzos de 2022)

Nueva serie de acción y aventura creada para Disney Plus, protagonizada por Oscar Isaac, conocido por interpretar a Poe Dameron en la serie de películas de "Star Wars" y dirigida por Mohamed Diab.

Se centra en la figura de Marc Spector, un complejo vigilante que sufre de un trastorno de identidad disociativo. Las múltiples identidades que viven en su interior son diferentes personajes que aparecen enmarcados en un entorno con iconografía egipcia.

El proyecto está dedicado a Marc Spector, quien en los cómics es un ex agente de la CIA que casi fue asesinado por un terrorista llamado Bushman pero que fue salvado por el Dios de la Luna Khonshu. Después de derrotar a Bushman, se convertiría en el Caballero de la Luna y usaría el traje blanco que se ha convertido en su seña de identidad.

Lo singular del personaje es que Spector no es su única personalidad. Dentro de la cabeza de Marc residen cuatro personalidades que son variaciones de la persona principal y las cuatro interactúan a la vez, a veces cooperando y otras compitiendo por hacerse con el control del cuerpo de Marc.

El rodaje comenzara en Hungría el próximo mes de marzo, y su estreno en la plataforma será en una fecha aún por determinar de comienzos de 2022.

8. "Secret Invasion" (Durante 2022)

Nueva serie anunciada para Disney+ que cuenta con Samuel L. Jackson como Nick Furia y Ben Mendelsohn como el Skrull Talos, personajes que se conocieron por primera vez en "Capitana Marvel". El evento crossover de los cómics muestra a una facción de Skrulls, aliens cambia-formas, que estuvieron infiltrados en la Tierra durante años.

Se trata de uno de los proyectos más curiosos y de carácter inclasificablede en la Fase 4, que también podría funcionar como una película. Es que abarca un período temporal y narrativo lo suficientemente amplio como para que pueda contener varias historias a la vez. De ahí el interrogante sobre la decisión de Marvel Studio de llevar esa incógnita fascinante a una serie.

El origen de "Secret Invasion" en los comics de Marvel fue una serie de ocho números de 2008 de Brian Michael Bendis, Leinil Francis Yu, Mark Morales y Laura Martin. La expansión, profundidad y complejidad de la historia hizo que varios de sus hilos narrativos se relacionaran también con otros títulos de Marvel. La producción de la serie se encuentra en desarrollo, pero sin embargo ya despierta un considerable interés.

9. "Ironheart" (Finales de 2022 o comienzos de 2023)

La nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus se centrará en la historia de Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne ("El blues de Beale Street"), una brillante inventora que también es la creadora de la armadura más avanzada desde Iron Man. El personaje es una estudiante del MIT que logra hacer ingeniería inversa con la armadura de Stark y de esa forma, consigue usarla para combatir el crimen.

Riri Williams, es una joven afroamericana de 15 años, que se graduó gracias a una beca en el MIT a esa corta edad. Riri trabajo sola y se diseñó una armadura similar a la armadura de Iron Man. De ahí su importancia en el MCU, con la capacidad de interactuar con otros personajes que podrían ser, si adaptan la historia de los cómics, Petter Potts, Tony Stark o Jarvis, lo que se especula la posibilidad de ver nuevamente a Robert Downey Jr. como Iron Man.

De todas formas "Ironheart" (Corazón de hierro), está pensada como el reemplazo de Iron Man al MCU. Aunque anticipan una conexión con el mismo, como también un ingenioso giro narrativo. Es que la serie no podría ser del todo fiel al cómic por la muerte de Stark. Sin embargo, la historia original de Marvel sienta las bases para algunas intrigantes subtramas de IA. Como cuando Riri interpreta el papel de Tony cuando cae en coma después de luchar contra el Capitana Marvel durante Civil War.

"Corazón de hierro" es el primer objetivo de la organización Los Diez Anillos, que vincula argumentalmente a Riri Williams con la próxima película de MCU "Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos". Dado que Marvel también anuncio la nueva serie de War Machine titulada "Armor Wars".

10. "Armor Wars" (Durante 2022)

Serie para Disney Plus basada en los clásicos cómics homónimos de Marvel publicados entre 1987 y 1988. Protagonizada por Don Cheadle, quien interpretara a James Rhodes, alias War Machine (Máquina de guerra), quien debe hacer frente a lo que ocurre cuando la tecnología de Tony Stark cae en las manos equivocadas. Como en "Ironheart", las armaduras de Iron Man ponen una enorme preponderancia en la ficción.

La historia, según se anticipa, hace realidad el mayor miedo de Tony Stark: ¿qué sucede cuando su tecnología cae en manos equivocadas? Es que a pesar de que "Armor Wars" está protagonizada por Tony Stark en los cómics y la muerte del personaje de Robert Downey Jr. en "Avengers: Endgame", traspasó su lugar a James Rhodes.

Don Cheadle interpretara nuevamente a este coronel del ejército Rhodey Rhodes, y el arco de la historia surge de siete números publicados originalmente en 1987 y 1988. La historia sigue a Tony Stark y un grupo de villanos que intentan robar su tecnología. Iron Man identifica a los sospechosos habituales y posteriormente, solicita ayuda a Scott Lang y al coronel Rhodes. Finalmente, el arco termina con una batalla entre Iron Man y Firepower, con Máquina de guerra apoyando a su viejo amigo.

Esto significa que con Iron Man fuera de escena, "Armor Wars" se centrará en Máquina de Guerra evitando el robo de la tecnología Stark. El personaje aparecio en varias películas del MCU y fue visto por última vez en el funeral de Tony Stark en "Endgame". Su presencia también abre la puerta para una aparición como invitado de Scott Lang (Ant-Man), como así también la posibilidad de reclutar a la protegida de Iron Man, Riri Williams, quien también contará con su propia serie en Disney Plus, "Ironheart".

11. "I Am Groot" (Durante 2021)

Baby Groot, el pequeño bebé-arbol alienígena de "Guardianes de la galaxia", y favorito de todos, tendrá también próximamente una serie de cortos originales para Disney Plus. La misma presentara varios personajes nuevos e inusuales. Hasta el momento, no se sabe cuál será su desarrollo.

De todas maneras, el director de "Guardianes de la galaxia", James Gunn, reveló que el Groot de la primera entrega murió y el que aparece en los siguientes filmes (desde Baby Groot) es su hijo. Estas palabras confundieron a los seguidores porque, hasta entonces, se creía que el personaje había renacido. Más aún, si se toma en cuenta que su especie puede regenerarse desde una astilla de su cuerpo.

Desde el inicio de "Infinity War", los fans tuvieron que aceptar que Groot, ahora adolescente, es un nuevo personaje y todo lo conocido del quedó de lado. Rocket Raccoon, amigo del Groot original, fue el encargado de proteger a la ramita desde que fue plantada en una maceta. Y, aunque todos los Guardianes se encargaron de protegerlo, fue Rocket quien asumió el mayor rol.

Fue el propio Kevin Felge quien en su momento hizo el anuncio que seguramente deleitará a los fanáticos de "Guardianes de la Galaxia", especialmente aquellos que sufrieron con los eventos subsecuentes a la aparición de Baby Groot y su posterior crecimiento en lo que cronológicamente abarca el tiempo entre "Guardianes de la Galaxia Vol. 2" y "Avengers: Infinity War".