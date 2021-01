Para combatir el calor: recetas de jugos naturales y smoothies fáciles, ricos y refrescantes

Si estás pensando en empezar una dieta saludable, los jugos y smoothies son una opción fácil y rica que puede contribuir a ese objetivo

Los jugos naturales o los smoothies son una alternativa fácil y rica para sumarle a tu rutina todo lo que tu cuerpo necesita.

Las tendencias de alimentación saludable hicieron que las combinaciones se hagan infinitas. Ya no se piensa sólo en las frutas, sino que los vegetales se incorporaron como nuevos jugadores.

El vegetal estrella de los smoothies es el kale, que a diferencia de un tiempo atrás, ahora se consigue bastante fácil. Es una col rizada que tiene muchas propiedades. Algunos le atribuyen beneficios desintoxicantes y anticancerígenos.

1. Receta de smoothie de frutilla y avena

Para un vaso tradicional (200cc) hay que poner cuatro frutillas, una cucharada sopera de avena tradicional, medio vaso de agua helada y una cucharada de miel o el endulzante que se prefiera. Algo muy importante es que las frutillas estén en la heladera antes de utilizar para que quede bien fresquito. La avena se va hidratando con el correr del tiempo y da mucha saciedad. Es una muy buena opción para el desayuno.

2. Receta de jugo de espinaca, manzana y chía

Para un vaso tradicional (200 cc) poner una manzana chica, un puñado de 10 hojas apróximadamente de espinaca, medio vaso de agua helada, una cucharada de chia, jugo de medio limón, una cucharada de miel u otro endulzante.

En este caso hay que estar atentos a varias cuestiones para conservar las verduras de hoja. En primero lugar hay que limpiar la espinaca (simplemente al atado se lo puede cortar por encima del zuncho y descartar lo de abajo) lavarla y centrifugarla. Después hay que guardarla con dos hojas de papel absorbente en una bolsa o recipiente en la heladera.

Por otro lado para que la chía haga efecto hay que machacarla o hidratarla un par de horas. Las aspas de la licuadora no llegan a romperla y nuestro sistema digestivo tampoco lo hace. Una buena opción es utilizar el mortero y machacar las que se van a usar en el momento. ¡Ah si tenés molinillo de café las podés romper ahí!

Esta opción puede ser muy recomendable para arrancar el lunes y desintoxicar el cuerpo del fin de semana.

3. Receta de smoothie de naranja frutos rojos y almendras

Para un vaso, una naranja cortada, una cucharada de frutos rojos congelados, 5 almendras, medio vaso de agua helada y endulzante. En este caso las almendras siempre es mejor remojarlas la noche anterior, aunque no es algo determinante. La leche de almendra puede ser un buen reemplazo.

Una buena opción para el postre es un smoothie de naranja frutos rojos y almendras

Recomendaciones para endulzar jugos naturales y smoothies

Endulzar o no el smoothie va en cada uno. Lo que sí, para conseguir este efecto saludable, es esencial evitar la azúcar blanca. Las personas más fanáticas del mundo natural dicen que, dentro de lo posible, es mejor no endulzar. Si usás fruta bien madura la verdad es que no necesitan. La miel, la estevia o el azúcar mascabo son opciones más naturales.