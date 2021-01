Revelador testimonio: por primera vez habló "Monona", la cocinera de Diego Maradona

La mujer relató cómo fueron la últimas horas de vida del jugador, lo que comió y cómo se dieron, sin éxito, los intentos de reanimación

La cocinera personal de Diego Maradona, Romina Milagros Rodríguez, conocida por todos como "Monona", reveló detalles de la muerte del jugador, el 25 de noviembre, y entre otras cosas, desmintió que Maradona no haya comido la noche anterior a su fallecimiento ya que aseguró haberle dejado seis sándwiches de miga.

La mujer participó de una entrevista para el programa El Show de los Escandalones, pero ya en Intrusos mostraron un adelanto: "Me acuerdo del día que volvió, que me dijo, 'viniste, Monona, llegaste. Era hora'. Yo iba y volvía, y después lo último que hablé con él fue a la noche. Fui y me dijo que no quería comer, entonces le dije que al menos le hacía unos sanguchitos y un te. Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no", detalló la empleada doméstica.

"Había cinco, así que uno se lo comió Diego, es mentira que no comió", enfatizó angustiada, y agregó: "Se iba a sacar la remera pero no quería. 'Quiero dormir' decía".

Los intentos de reanimación

La cocinera tenía un buen vínculo con Maradona y sus hijas

"¿Cómo fue el otro día a la mañana?", pregunta Lussich, a lo que ella responder: "Ese día no... fue mucha locura".

Sobre la versión que indica que la enfermera escuchó a Diego moverse en la habitación por la mañana, Monona dijo que no sabe si eso es verdad. "Yo cuando lo vi a él, ya estaba", declaró la cocinera, explicitando que pudo ver a Maradona ya muerto.

La cocinera revivió los intentos de reanimación con angustia: "Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme. Decían '1, 2, 3, vamos'", y explicó: "Contaba la enfermera cuando hacía en el RCP", añadió Romina.

"¿No había manera de reanimarlo?", preguntó Lussich. "No, para mí no", contestó Monona con tristeza.

"Me acuerdo de ese día todo, todo me acuerdo", enfatizó.

El periodista comentó que Monona reveló con lujo de detalles cómo el grupo de personas presente en la casa del barrio San Andrés intentó revivir a Diego, además de contar cosas inéditas de su convivencia con él, con quien tenía una excelente relación, y también con sus hijas.

Un recuerdo conmovedor

El ex futbolista Pedro Monzón recordó el día en que Diego Maradona le permitió marcar un gol en el Mundial de Italia y valoró que en otra ocasión le salvó la vida con solo una inesperada visita.

Maradona y Pedro Mmonzón

Además, Monzón recordó su dura infancia y el sueño cumplido de jugar en primera división.

El recordado "Moncho" Monzón contó que visitó a Maradona antes del partido ante Rumania en el Mundial de Italia ´90 y le dijo: "Sos el único que me podés hacer hacer un gol en mi vida. Yo se lo decía en serio. Ya era un sueño jugar en la Selección, pero quería meter un gol", rememoró el exdefensor.

#ESPNF90 ???? | ESPN"SOS EL ÚNICO QUE ME PUEDE HACER MARCAR UN GOL"Pedro Monzón recordó su histórico gol ante Rumania y el pedido especial que le hizo a Maradona. ¡Emocionante! pic.twitter.com/8w8i91lQ2v — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 27, 2021

El ahora ayudante de campo de Falcioni en Independiente, contó que le preguntó al Diez en dónde ubicarse dentro del área para lograr su cometido. "Le dije que me la tire arriba del hombre poste que paraba ahí el técnico rumano. Me dijo, ´Bueno, andá ahí, que yo te la tiro. El primer córner que haya, andá así los sorprendés ´".

Vino el córner y el corazón me latía. Estaba nervioso porque me la iba a tirar ahí, al primer palo. Entonces amagué y salté solo, no me marcó nadie. Ahí se me paralizó el cuerpo, no sabía cómo festejar. Viene Diego, me abraza y me da un beso. Decís ya está, que se termine todo", recordó Monzón.

La noche que le salvó la vida

Posteriormente, el ex jugador de Independiente y Huracán recordó un difícil momento que le tocó atravesar y en el que no quería vivir más. "No tenía para comer, agarré una monedita y lo llamé a Diego desde un teléfono público y le digo que me moría de ganas de verlo. Me dijo en un rato voy", contó Monzón y admitió haber pensado que Maradona nunca iría.

A la noche de esa jornada, Monzón dijo que le tocaron la puerta del local donde vivía y era Maradona. "Salgo y veo al hombre parado de short y zapatillas, con los cordones desatados como siempre. Nos quedamos un par de horas hablando, le conté cosas de mi vida".

El ex mundialista confesó que Maradona no llegó a enterarse que gracias a su visita le había salvado la vida. "Nunca me animé a decirle que lo llamé para despedirme. A partir de ese día me di cuenta que tenía que vivir mejor".

#ESPNF90 ???? | ESPN"A PARTIR DE ESE DÍA ME DI CUENTA QUE TENÍA QUE VIVIR MEJOR"El emocionante recuerdo del Moncho Monzón sobre el día que Maradona le salvó la vida. pic.twitter.com/P1iULDZEoI — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 27, 2021

Respecto al momento de retirarse del fútbol, el ex defensor aseguró: "Cuando se apagan las luces es bravo. Es difícil, porque en mi caso, vine de una familia muy pobre, conocí lo que es bañarse en una ducha, sentarse en un inodoro, todo eso no lo tenía".

Monzón afirmó que es muy fuerte la lucha por querer llegar, jugar y ayudar a su familia y amigos. "Yo también quería estudiar, pero te pedían tantas cosas y tuve que abandonar porque no podía comprar nada. Soñaba que el fútbol me podía dar algo, porque dependía de mí".