La foto al límite que Estanislao Fernández subió a Instagram y terminó borrando

El DJ, hijo del presidente de la Nación, fue el protagonista de una sugerente imagen sin ropa interior que luego desapareció de la red

Tras los días de furia que tuvo contra los medios que lo llamaron Estanislao Fernández y falsas acusaciones de asistir a una fiesta clandestina, Dyhzy se relajó y volvió a enfocarse en su trabajo para nuevamente utilizar las redes sociales de manera divertida y darse el gusto de posar con sensualidad en una sugerente foto "bultera", aunque luego se arrepintió.

El hijo de Alberto Fernández no utilizó su cuenta principal de Instagram en la que posee más de cuatrocientos mil seguidores, sino una alternativa, llamada @tt.wav, en la que tiene casi trece mil.

Es por esa razón que el youtuber e influencer compartió una storie desde su usuario con más fans para que vayan a ver una foto sensual. "Subí una foto re uwu @tt.wav, ¿ok?", indicó junto a una imagen de su muslo, señaló el sitio exitoina.

"Todo uwu", escribió Tani al pie de la foto que lo muestra estirándose la remera para tapar sus partes íntimas, ya que según lo que se puede ver en la imagen, no utilizó ropa interior.

"Amor, qué es eso", le comentó a Dyhzy su amiga La Coneja China, con quien trabaja en varias fiestas como DJ, en el posteo que tuvo más de mil "me gusta" y que se llenó de emojis de fuego y muchos elogios.

El artista drag queen ya ha mostrado su faceta más sexy en las redes en varias oportunidades, posando en bikini o incluso animándose a un desnudo total en el que justamente se tapó con su consola de DJ.

Sorpresivamente, y a pesar de los elogios que tuvo, el joven de 26 años de edad borró la imagen de su feed de Instagram y ya no se encuentra disponible.

Dyhzy sigue a pleno como DJ

El hijo del presidente de la Nación Argentina continúa trabajando mucho de noche, poniendo su música a distintas fiestas que son al aire libre y cuentan con protocolos sanitarios con respecto a la pandemia de coronavirus.

El próximo miércoles 3 de febrero, Dyhzy se presentará en el Hipódromo de Palermo en el marco de la fiesta Ah pero anoche, junto a La Coneja China, Neneca, Pato Smink, Bimbo, Geo Efrita y DJ Liendro.

¿Cambia su nombre?

"Dyhzy" también es reconocido en el ambiente streamer de YouTube y en las redes sociales por su perfil Drag Queen. Recientemente confesó en una entrevista que su nombre original de nacimiento no lo representaba y que consideró algunas veces modificarlo.

"Me he planteado cambiarlo por Tani, que es como me llaman todas las personas que me quieren", sugirió el diseñador gráfico.

Esas declaraciones generaron revuelo y, a los ojos de Dyhzy, el sentido de sus palabras fue tergiversado en las redes y en los medios. Ante esto, Dyhzy tuvo una fuerte respuesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Filo.news (@filonewsok)

Qué respondió Dhyzy

"¿Vieron que yo en la entrevista dije que como que había planteado cambiarme el nombre en algún punto? Y como que lo pienso a veces y todo. Hicieron toda una bola con eso y sacaron un millón de pelotudos dando a entender como que estoy transicionando o que, no sé, como que estoy cambiando mi identidad", arremetió el joven de 26 años.

Quienes no se sienten identificados con sus nombres de nacimiento suelen enfrentar los mismos problemas que atraviesa Fernández, por eso es que aclaró: "La verdad es que es una pelotudez decir esas cosas, porque primero, la identidad yo ya la tengo construida, gracias, y lo que dije con eso, el tema ese del cambio de nombre, es que en algún punto llegué a considerar cambiar mi nombre porque no respetan que pida que no me llamen por el nombre que tiene mi DNI".

Dyhzy con su padre Alberto Fernández el día de su asunción al mandato

Respecto al posible cambio de nombre, Dyhzy aclaró que su nombre artístico no es más que un apodo, y que su posible decisión no tiene que ver con nada vinculado a la comunidad LGBTIQ+. En cambio, reflexionó: "Creo que la identidad es algo que se construye desde siempre, desde que nacés. No es algo que te dan, la construís vos, en base a las cosas que vivís, las que te gustan y las que no, las que te hacen bien y mal".

Las críticas de Dyhzy sobre el periodismo

En la entrevista, Dyhzy había reflexionado sobre el impacto mediático que tuvo en su vida después de que su padre cumpliera el primer año de mandato. Destacó haber "conquistado algunas luchas" pero confesó haber dado por perdidas algunas "batallas". La repercusión en los distintos medios ante el intercambio publicado la semana pasada es un ejemplo de los tantos desafíos que se le presentaron al joven en estos tiempos. "¿Periodismo amarillista? Sí", sentenció el influencer que cuenta con 433 mil seguidores en Instagram.

Estanislao Fernández: "Creo que la identidad se construye desde que nacés"

Estanislao cerró su descargo apuntando contra los medios y el peso que tiene la información que divulgan: "A mí no me preocupa tanto el tema de lo que digan, porque me importa un carajo, pero hago esto porque me da la sensación… porque nosotros, mediante el periodismo, nos informamos. Así que si esta es la info que dan sobre algo tan boludo y que no le importa a nadie como lo mío, imaginate sobre otras cosas. ¿Está todo planeado? Sí. ¿Lo sabemos todos? Sí. ¿Alguien hace algo? No".