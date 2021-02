Asombrosa prueba de personalidad: ¿qué es lo primero que ves en el dibujo?

Aquello que tu ojo capte de manera inmediata dice mucho sobre tu forma de ser. ¿Te animas a descubrirlo? La respuesta, sin dudas, te sorprenderá

Las pruebas de personalidad y los test psicológicos ganaron una enorme cantidad de adeptos en el último tiempo en las redes sociales. ¿El curioso motivo? Los internautas descubrieron en ellos una gran alternativa para combatir el aburrimiento y para conocerse mejor de una manera muy rápida y sencilla. Sus asombrosos resultados suelen dejar sin palabras a varios y nadie quiere quedarse afuera de estos retos. Aquí, te proponemos uno que te sorprenderá con lo que diga sobre vos.

¿Quieres descubrirlo? Entonces debes observar el dibujo y hacerle caso a tu intuición. Aquello que veas a primera vista te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa!

¿Qué observas primero en el dibujo?: asombrosa prueba de personalidad

Mano

Sos una persona que rara vez se conforma. Siempre estás buscando nuevos desafíos y aventuras para poner a prueba tus capacidades. No te gusta quedarte quieto, la zona de confort no es lo tuyo. Detestas los conflictos y cuando algo no te gusta, prefieres marcharte sin dar muchas explicaciones. Para vos, la vida es una sola y no te privas de hacer nada. Vives tus días como si todos fueran el último. El presente es lo más importante que tienes y no lo quieres malgastar con problemas o asuntos sin sentido. Eres bondadoso y amable con todo aquél que se cruza en tu camino. No sos rencoroso.

Serpiente

Te destacas por ser alguien muy observador y detallista. No soportas que te den órdenes o te marquen el camino a seguir. No crees en el amor para toda la vida y prefieres tener relaciones cortas pero memorables. Tiendes a sobresalir por tu capacidad creativa. Conoces los secretos más profundos de todos los que te rodean ya que los demás ven en ti a una persona con la que pueden hablar de todo. Detestas los malos tratos y la hipocresía. Prefieres una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa.