El caso GameStop en Netflix y las mejores películas sobre escándalos en Wall Street

El fenómeno generado por WallStreetBets en los últimos días llamó la atención de los mercados y ahora también de la gran compañía de streaming

Hace menos de una semana, un grupo importante de pequeños inversionistas, organizados a través de un foro de Reddit, hizo temblar a Wall Street.

Y como bien pasa con todos los sucesos importantes de la realidad, las productoras y grandes cadenas de streaming miran todo con ojos para la ficción.

Así es como Netflix y MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) preparan grandes películas que narrarán el fenómeno por el que la cotización al alza de acciones de GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos al borde de la quiebra, alteró los planes de tradicionales fondos multimillonarios.

Según el sitio especializado Deadline, el gigante del streaming negocia una producción sobre el caso que estaría protagonizada por el actor Noah Centineo (protagonista de "To all the boys I've loved before" y "Black adam") con un guión redactado por Mark Boal, responsable de "The Hurt Locker" y "Zero Dark Thirty", dos películas de guerra dirigidas por Kathryn Bigelow .

Pero ese no sería el único proyecto cinematográfico sobre los hechos recientemente ocurridos. Por su parte, los estudios MGM ya adquirieron los derechos del borrador de un libro sobre "The antisocial network", sobre un equipo de "redditors" que se unieron para poner a Wall Street de rodillas.

Este será escrito por Ben Mezrich, autor de "Bringing down the house", la historia del equipo de blackjack del MIT y que sirvió de inspiración para la película "21: Blackjack"; y de "The accidental billionaires", sobre la fundación de Facebook, que fue adaptado por Aaron Sorkin para convertirse en la ganadora del Oscar titulada ''The social network" ('La red social').

Los detalles del libro, que se espera sea subastado para las editoriales este mes, siguen siendo escasos: no está claro dónde comenzará y dónde terminará.

En el caso de Netflix, por el momento decidió no hacer comentarios al respecto, pero fuentes citadas por Deadline afirman que su intención es que la película explore la manera en que internet consiguió socializar el poder económico y mediático entre los usuarios.

Como muchos ya sabrán, existen muchas películas sobre fenómenos de este tipo. En esta ocasión te dejamos una lista de las 5 mejores películas sobre el gran mundo de Wall Street que podés encontrar en Netflix.

1. Wall Street (1987)

Una de las primeras que se atrevió a adentrarse en el backstage de la industria de la inversión. Fue dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Michael Douglas y Charlie Seen, y se la considera una de las películas de Bolsa más importantes debido al gran número de premios que obtuvo.

2. Wall Street: el dinero nunca duerme (2010)

La secuela también fue dirigida por Oliver Stone, con un envejecido Gordon Gekko como personaje central de la trama. Aunque no tuvo el éxito de su predecesora, sirvió para ilustrar cómo se gestó la burbuja hipotecaria e inmobiliaria en Estados Unidos, la especulación financiera y el posterior estallido.

3. Margin Call (2011)

Narra cómo vivieron 8 empleados de un banco de inversión las 24 horas anteriores al estallido de la crisis financiera en 2008. Con Kevin Bacon, Jeremy Irons y Demi Moore, entre otros.

4 - El Lobo de Wall Street (2014)

De Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, gira en torno a la vida y los excesos de Jordan Belfort, un corredor de Bolsa que se hizo famoso por sus escándalos relacionados con la manipulación del mercado, el lavado de dinero y otros delitos relacionados con las altas finanzas.

Sirve, además, para conocer qué son y cómo funcionan los mercados OTC -Over The Counter-, que no están regulados como las bolsas tradicionales, o cómo actúan los grandes bancos de inversión de Wall Street desde dentro.

5 - La Gran Apuesta (2015)

Es una de las películas sobre Bolsa más aclamadas por la crítica y el público de la última década, que incluso llegó a estar nominada al premio Oscar a la Mejor película.

También se mete en lo que fue la burbuja hipotecaria estadounidense que precedió a la crisis de 2008 y de cómo los inversores outsiders navegaban a contracorriente del consenso de la industria financiera. Cuando el mercado acabó desmoronándose en 2008, estos inversores ganaron millones de dólares, pero su experiencia los cambió para siempre.