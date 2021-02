De los creadores de La casa de papel: estos son los personajes de Sky Rojo, la nueva serie de Netflix

El próximo 19 de marzo llega la serie española a la famosa plataforma de streaming, luego de una larga espera y muchos anuncios

"Sky Rojo" es una de las series españolas que ya esperan por llegar a Netflix el próximo 19 de marzo. Se trata de la nueva producción a cargo de los creadores de "La Casa de Papel", los guionistas Álex Pina y Esther Martínez .

Esta vez, deberás estar preparado para la acción y la adrenalina que estarán a la orden del día.

La nueva producción promete mucho y cuenta con un prestigioso elenco que ya ha salido a la luz.

¿Quiénes son las protagonistas?

Las protagonistas de la serie serán tres, Yany Prado, Verónica Sánchez y la joven argentina Lali Espósito, quienes interpretarán a Gina, Coral y Wendy respectivamente. El trío de mujeres trabajan en el club nocturno llamado "Las Novias", uno de los prostíbulos más famosos de la ciudad de Tenerife.

Las tres comienzan a formar un gran equipo y entre ellas planean un escape del establecimiento regenteado por Romeo, interpretado por el actor Asier Etxeandía. Luego de un primer enfrentamiento dentro del club nocturno, las protagonistas consiguen su objetivo y logran escapar pero eso no termina allí. Serán perseguidas por los secuaces de su exjefe.

El trailer que se estrenó hace sólo unos pocos días, deja ver las primeras imágenes. Que, no solo muestran una crudeza desenfrenada, sino que también dejan ver un importante nivel de presupuesto. Esto debido a las persecuciones en el desierto y varias locaciones donde transcurren las distintas secuencias. Todas ellas entre Madrid y Tenerife.

Quienes completan el gran elenco son Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer. Ambos interpretan a los hermanos Moisés y Christian respectivamente, leales súbditos de Romeo. Ellos, a pesar de poseer metodologías de trabajo distintas, parecen no tener límites debido a su lealtad.

"Sky Rojo" llega a la pantalla del servicio de streaming a mediados de marzo y la firma ya develó el primer avance de la serie. Además ya se confirmaron dos temporadas que constarán de 8 episodios cada una de 25 minutos de duración.