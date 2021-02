Te van a atrapar de principio a fin: 3 películas de thriller psicológico para ver en Netflix

Llegó el fin de semana y siempre es motivador comenzar a hacer planes; aquí, 3 películas para ver en casa durante los días de descanso

La famosa y gran plataforma de streaming, Netflix, ofrece contenido para todos los gustos y preferencias. Esta vez, y con todo el fin de semana por delante, quienes decidan relajarse y disfrutar de "Netflix&Chill" podrán poner en orden estas tres películas de thriller psicológico que son recomendables para este fin de semana.

El objetivo: que no pierdas tiempo decidiendo que ver y te pierdas en el camino. Lo que no te podemos asegurar, es que después de estas tramas puedas dormir tranquilo.

Las tres opciones combinan la ciencia ficción con el drama y el misterio. Toma nota y elegí por cual vas a empezar.

3 thrillers psicológicos para ver este fin de semana

1. The Discovery

Es una producción del año 2017. Su director es Charlie McDowell, quien se puso como objetivo demostrar, con pruebas científicas, que hay vida después de la muerte.

Es por eso que en la película la trama se centra en la historia de un científico que continúa investigando, a pesar de que millones de personas se suicidan para pasar a la otra vida. Mientras tanto, su hijo se enamora de una mujer con un oscuro pasado que tiene suficientes razones para interesarse en el más allá.

Los protagonistas de esta película son Jason Segel, Rooney Mara, Robert Redford, Riley Keough y Jesse Plemons.

2. Clinical

Clinical es otra película del año 2017, al igual que The discovery. La trama gira en torno a la vida de una psiquiatra que vive atormentada por un terrible incidente. Con una paciente busca la manera de mantener su sanidad mental, pero los recuerdos del pasado la llevan cada vez más cerca del límite y del colapso.

A cargo de la dirección de esta película estuvo Alistair Legrand y se trata de una historia protagonizada por Vinessa Shaw, William Atherton, Aaron Stanford, Wilmer Calderon y Kevin Rahm.

3. Preso en su memoria

Después de haber sufrido un severo accidente, un hombre despierta de un coma sin memoria. No obstante, tiene la seguridad de que la mujer que cuida de él y dice ser su esposa, en realidad no lo es.

La filmación es de la película es del año 2014. Está dirigida por Michael Polish, y protagonizada por Kate Bosworth, Wes Bentley, Olivia Rose Keegan, Shashawnee Hall y Richard Riehle.

De todos modos, quienes no sean fanáticos de este género no tienen de qué preocuparse. Tanto Netflix como Amazon Prime Video, entre otras plataformas de contenido on demand, tienen una gran cantidad de títulos disponibles. Si el plan del viernes o del fin de semana es ver una película y el género de thriller psicológico no es la idea, siempre se puede bucear en el catálogo de películas, series y documentales de Netflix que algo se encontrará.