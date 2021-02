Estanislao "Dyhzy" Fernández encendió las redes con una tanga

El artista drag queen ya ha mostrado su faceta más sexy posando en bikini o incluso animándose a un desnudo total en el que se tapó con su consola de DJ

El hijo del presidente, Estanislao Fernández o Dyhzy, prendió fuego las redes sociales con imágenes y videos sensuales.

"Todo tipo de situaciones", escribió en Instagram al publicar un video en donde entra descalzo y con unas bermudas y remera negra a su casa, para transformarse en drag queen luciendo una tanga.

Como consecuencia, en tan solo pocos minutos, cosechó miles de reproducciones, "me gusta" y comentarios elogiosos.

Y luego comenzó a mostrar las fotografías que hizo en su cama: "Se rompió un set en la camuchi", escribió Dyzhy.

En las imágenes se lo ve sobre el colchón con una pequeña tanga de color negro junto con su consola de DJ.

Dyhzy cuenta con más de 400.000 seguidores en su cuenta principal. Sin embargo, hace unos días decidió abrir otra que tenga que ver más con las noticias sobre su tarea como DJ.

Ya días atrás, en su cuenta alternativa, llamada @tt.wav, en la que tiene casi trece mil seguidores, compartió una storie desde su usuario con más fans para que vayan a ver una foto sensual. "Subí una foto re uwu @tt.wav, ¿ok?", indicó junto a una imagen de su muslo.

"Todo uwu", escribió al pie de la foto que lo muestra estirándose la remera para tapar sus partes íntimas, ya que según lo que se puede ver en la imagen, no utilizó ropa interior.

Pero no es la primera vez. El artista drag queen ya ha mostrado su faceta más sexy en las redes en varias oportunidades, posando en bikini o incluso animándose a un desnudo total en el que justamente se tapó con su consola de DJ.

Sorpresivamente, y a pesar de los elogios que tuvo, el joven de 26 años de edad borró la imagen de su feed de Instagram y ya no se encuentra disponible.

Dyhzy sigue a pleno como DJ

El hijo del presidente de la Nación Argentina continúa trabajando mucho de noche, poniendo su música a distintas fiestas que son al aire libre y cuentan con protocolos sanitarios con respecto a la pandemia de coronavirus.

El joven de 26 años provoca en las redes sociales con polémicas fotos

¿Cambia su nombre?

"Dyhzy" también es reconocido en el ambiente streamer de YouTube y en las redes sociales por su perfil Drag Queen. Recientemente confesó en una entrevista que su nombre original de nacimiento no lo representaba y que consideró algunas veces modificarlo.

"Me he planteado cambiarlo por Tani, que es como me llaman todas las personas que me quieren", sugirió el diseñador gráfico.

"¿Vieron que yo en la entrevista dije que como que había planteado cambiarme el nombre en algún punto? Y como que lo pienso a veces y todo. Hicieron toda una bola con eso y sacaron un millón de pelotudos dando a entender como que estoy transicionando o que, no sé, como que estoy cambiando mi identidad", arremetió el joven de 26 años.

Quienes no se sienten identificados con sus nombres de nacimiento suelen enfrentar los mismos problemas que atraviesa Fernández, por eso es que aclaró: "La verdad es que es una pelotudez decir esas cosas, porque primero, la identidad yo ya la tengo construida, gracias, y lo que dije con eso, el tema ese del cambio de nombre, es que en algún punto llegué a considerar cambiar mi nombre porque no respetan que pida que no me llamen por el nombre que tiene mi DNI".