Se supo: este es el tiempo que necesitás para superar una ruptura amorosa

Se trata de un estudio sobre el volcabulario utilizado en redes sociales elaborado por investigadores de la Universidad de Austin

Una ruptura amorosa se puede detectar hasta tres meses antes de que ocurra, y se tardan entre seis y nueve meses en curarse de ella una vez ha tenido lugar.

Son las principales conclusiones del estudio El vocabulario utilizado en redes sociales expone los costos emocionales y cognitivos de una ruptura romántica, a cargo de tres investigadores liderados por Sarah Seraj, del departamento de psicología de la Universidad de Austin.

Seraj y su equipo investigó a fondo el foro de Reddit especializado en rupturas (r/BreakUps). En este subforo, los usuarios pueden pedir o dar apoyo a personas que están superando rupturas amorosas.

Gracias a la investigación, se descubrió que por norma general los propios afectados por la ruptura intuyen su llegada hasta tres meses antes de que ocurra. Se ha detectado este dato gracias a que el coste emocional y psicológica de una ruptura ya se había hecho evidente en las palabras que usaban para escribir sus inquietudes.

Hay dos cambios perfectamente observables en cuanto a vocabulario que indican que alguien está pasando por una ruptura:

Prevalecen las palabras personales: desaparece el "nosotros" y prevalece el "yo".

Aparecen señales de un aumento del proceso cognitivo.

Los detalles del estudio

El proceso cognitivo es cómo alguien intenta entender un evento y lo recontexualiza dentro de su vida. En el caso de una ruptura, lo habitual es analizar por qué termino y de qué parte es responsable cada uno.

El estudio pone un ejemplo de proceso cognitivo. En negrita se indican momentos en donde el usuario estaba procesando lo ocurrido:

"No sé si debería compartir mi historia. Necesito ayuda porque me siento perdido, pero mi historia es larga y no sé si vale la pena compartirla".

Esta forma de hablar prevalece seis meses más, lo que indica que el proceso de duelo habitual por ruptura es de medio año.

"Estos cambios se detectan incluso cuando el afectado no habla directamente sobre su relación", explica la investigadora Seraj para Inverse. "Esto demuestra el impacto que tiene una ruptura en todos los aspectos de sus vidas".

Seraj explica que se decidieron por analizar una red social porque el uso de informes retrospectivos no son muy fiables. Lo compara a cuando un amigo te cuenta una ruptura amorosa; como es consciente de lo que está contando, maquilla los hechos y omite detalles importantes.

"Además, podemos hacer que un voluntario rellene mil formularios, pero no podemos seguirles en su vida privada, no podemos tener acceso a sus conversaciones con amigos o familiares". Este obstáculo queda resuelto con los foros.

El equipo utilizó herramientas de análisis computacional del lenguaje natural. Son herramientas modernas que pueden detectar cambios pequeños, pero significativos en el lenguaje que a los ojos humanos se les puede escapar.

En total, se analizaron más de un millón de mensajes escritos por 6.800 usuarios de Reddit, en un período comprendido entre un año antes de anunciar su ruptura y un mes después del acontecimiento.

Con ello, Seraj y los demás iban más allá del subreddit de rupturas; podían ver cómo los usuarios se comunicaban en otros subforos que en teoría no tienen nada que ver con el amor. "Esto nos permitía ver el impacto total, y poder ver mensajes auténticos, de gente que no estaba pensando en que iba a ser analizada".

La media de tiempo de sanación es de entre seis y nueve meses, pero este tiempo puede alargarse si la persona no deja de darle vueltas a la ruptura.

"Escribir sobre los mismos eventos sin parar puede impedir procesar las emociones que producen dichos eventos, retrasando así la recuperación".

Otra conclusión interesante de la investigación es que es perfectamente normal pasarlo más tras una ruptura. No eres un bicho raro si te ocurre. "Es duro, pero todos pasamos por ello".