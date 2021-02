Estrenos: este es el trailer de "Old", la nueva película de misterio de Shyamalan

El director de cine, guionista y productor, llegó para resaltar nuevamente luego de éxitos como, The Sixth Sense y El protegido, entre otros tantos

M. Night Shyamalan confirmó hace unos pocos meses que tenía en marcha una película que iba a rodar de forma inminente. Lo único que se conocía de aquella próxima producción era el título que llevaría y que estaba inspirada en el cómic "Sandcastle".

Esta vez, llegó la hora de conocer el tráiler de la tan esperada "Old", y comenzar a resolver incógnitas a partir de las imágenes de la película que ya están disponibles.

Un nuevo misterio por descubrir

El cómic que adapta en esta producción Shyamalan partía de una curiosa premisa: Un cadáver aparece en una playa francesa y las personas que lo encuentran descubren poco después que algo de lo más inusual está sucediendo en la costa.

A partir de ahí habrá que ver hasta qué punto la película se va a parecer realmente al cómic original de Pierre Oscar Levy y Frederik Peeters.

Shyamalan llevó a cabo "Old" con un reparto encabezado por Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, la joven judía de "Jojo Rabbit", Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, la enamorada de Daniel Day Lewis en la excelente "El hilo invisible", Abbey Lee, Embeth Davidtz y Rufus Sewell.

Al igual que muchas otras producciones, el estreno de esta película se retrasó. Si bien estaba previsto que llegara a los cines el 21 de febrero de este año, esto no será posible. Desde Universal comunicaron que podremos disfrutar de "Old" recién el 23 de julio.

Más recomendaciones: conocé la nueva película de Eva de Dominici y Bruce Willis

El 2021 se prepara para llegar con muchas más películas que el año que pasó y es por eso, que día tras día conocemos nuevos tráileres de próximos estrenos.

En este caso, hace sólo un par de días pudimos conocer el adeltanto de la producción que, la actriz argentina, Eva de Dominici, protagonizará con el reconocido actor estadounidense Bruce Willis, y que se estrenará el próximo 12 de marzo.

"Cosmic Sin", es el nombre de la trama dirigida por Edward John Drake y protagonizada además por Frank Grillo, Luke Wilson, Adelaide Kane, CJ Perry, Lochlyn Munro, Brandon Thomas Lee y otros. La historia se sitúa en un mundo futurista, donde un grupo de científicos y guerreros deben proteger a su especie de una raza alienígena.

"Una noche tuve un sueño en el que Bruce Willis intentaba asesinarme, unos meses después, estaba pasando. Bienvenidos a la operación Comic Sin", contó la actriz en sus redes.

Instalada en Los Ángeles, lugar estratégico si los hay para expandir su carrera, la actriz ya experimenta y disfruta de su nueva etapa profesional. Ya en septiembre, contó a la revista Hola que ya se había incorporado al elenco de la serie Hawaii Five-O, cuyo set de filmación se encuentra en la ciudad de Atlanta.

"Luego me tocó trabajar con Bruce Willis y Frank Grillo para la película Cosmic Sin. Jamás me hubiera imaginado trabajar con esos actores, pero desde que vivo acá estoy en contacto con gente que es muy reconocida dentro de la industria cinematográfica", contó la actriz.

Y aseguró: "ya no me llama tanto la atención encontrarme con esas personalidades. Aprendí a no ponerme nerviosa. Hay una frase que dice: ‘Uno aprende caminando sobre el fuego’, y creo que es lo que me está pasando".

Eva reside desde hace un tiempo en Estados Unidos y está en pareja con el español Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz, con quien tuvo a su hijo, Cairo.