Imperdible: estrenos de la semana para Netflix, Disney Plus, HBO, Prime Video y Movistar Plus

Hay propuestas para todos los gustos: drama, comedia, misterio y de acción, así que seguro que encontrás algo que pueda llamar tu atención

Como cada semana, te vas a encontrar con las películas y series que no te debes perder en Netflix, HBO, Prime Video, Movistar Plus y Disney Plus.

Entre lo más destacado, podrás ver Odio, el nuevo monólogo de Dani Rovira con el que seguro te vas a reír, la nueva comedia de Richard Linklater y Cate Blanchett, Dónde estás, Bernadette, con la que la actriz se llevó una nominación en los Globos de Oro como Mejor actriz de comedia o el nuevo capítulo de Wandavision, que ya está en su recta final.

Capitani

Una serie de misterio que viene de Luxemburgo y que por el tráiler apunta maneras. El inspector Capitani investiga el extraño asesinato de una quinceañera en un pueblo donde todo el mundo parece ocultar algo.

Odio, de Dani Rovira

El nuevo monólogo del siempre carismático Dani Rovira reflexiona en este caso sobre el odio absurdo del ser humano. Seguro que por lo menos te vas a reír. A partir del 12 de febrero.

Cartas de Berlín

El film británico protagonizada por Daniel Brühl, Emma Thompson, Brendan Gleeson te llevará a Berlín en 1940, en concreto a una familia que acaba de recibir la noticia de que su hijo ha muerto en la guerra. En ese momento, emprenderán una campaña contra Hitler, el nazismo y la guerra y pronto tendrán pisándoles los talones a la Gestapo.

Mula

La penúltima película dirigida por Clint Eastwood, así que si te gusta su manera de dirigir y actuar, ya sabés qué esperar.

En esta ocasión, Eastwood interpreta a Earl Stone, un hombre que está en quiebra y solo al que se le ofrece un trabajo que en un primer momento parece muy sencillo: solo necesita conducir. El problema es que detrás termina metido en el negocio del tráfico de drogas para un cártel mexicano y la DEA comienza a perseguirle.

Eastwood interpreta a Earl Stone, un hombre que está en quiebra

Traffic

Un clásico de Steven Soderbergh que te contará la historia de Robert Wakefield, un hombre que lucha contra la droga. El problema es que todo se va al traste cuando su hija de 16 años se ha convertido en drogadicta.

Prime Video

Greenland: el último refugio

La clásica película de desastres naturales que te pones para desconectar y que además tiene en sus filas a Gerald Butler, así que por lo menos promete ser divertida.

Un enorme asteroide va a impactar en la Tierra y aniquilar todo rastro de vida y toda la humanidad busca desesperadamente un modo de sobrevivir mientras se enfrentan a los grandes peligros de la naturaleza.

Dónde estás, Bernadette

Una divertida comedia que viene de la mano de Richard Linklater y Cate Blanchett que fue nominada a los Globos de Oro como Mejor actriz de comedia en 2020.

Blanchett se pone en la piel de Bernadette Fox, una mujer que lo tiene todo, pero de repente desaparece sin dejar rastro. Su familia se embarca en una aventura extraordinaria para encontrarla y saber qué ha podido ocurrir.

Disney Plus

Nuevo capítulo de Wandavision

Wandavision se va acercando a su final y la cosa no puede estar más interesante. Sin duda alguna, de momento, es uno de los trabajos más interesantes de Marvel en los últimos años y si no la empezaste todavía, ahora es el momento.

Movistar Plus

Becky

Sin duda alguna, uno de los estrenos más potentes para esta semana.

Se trata de un thriller de venganza dirigido por Jonathan Milott y Cary Murnion en donde Kevin James brilla en una de las películas más destacadas de 2020.

Un padre y su hija que están pasando el fin de semana en un lago ven como todo se desmorona cuando un grupo de convictos aparece de repente en sus vidas.

Un padre y su hija que están pasando el fin de semana en un lago ven como todo se desmorona

Courtroom 3H

Para los amantes de los documentales.

Antonio Méndez Esparza muestra el funcionamiento de la justicia en Estados Unidos a través de más de 300 audiencias filmadas. ¿Sus credenciales? Una nominación a los Premios Feroz 2021, así que seguro que te va a encantar.