¿Qué figura te gusta más? Tu respuesta revelará algo sobre tu carácter

Si estás buscando conocerte un poco más en profundidad, estos mandalas son los indicados para revelar aspectos de tu personalidad

Los tests psicológicos sirven para descubrir rasgos de nuestra personalidad que muchas veces obviamos o incluso no sabíamos que teníamos. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, usar, comprender y gestionar conscientemente las emociones propias y ajenas. Está caracterizada por la autoconciencia, la introspección, la capacidad de regular el volumen emocional de una persona y una fuerte empatía. Este test te ayuda a hacer un poco de introspección y definir tu inteligencia emocional.

Conocé más sobre vos

Si estás buscando conocerte un poco más en profundidad, estas figuras y mandalas son las indicadas para revelar aspectos de tu personalidad. En este caso, tenés que mirar la imagen debajo y elegir una figura. Aquella que selecciones va a revelar algo sobre vos.

Elegí una figura y descubrí qué dice sobre vos

¿Qué representa la figura que elegí?

Figura 1

Tenés destacables habilidades de introspección, hecho que se evidencia en el entrelazado de colores. Esto indica que atravesaste una clara evolución, que estás dedicándote tiempo a vos mismo para intentar mejorar con mucha constancia y para lograr un sentido de realización personal.

El círculo perfectamente definido por el margen blanco indica que querés dejar ciertas experiencias enterradas en el pasado y no volver a vivirlas jamás, que a su vez no afecten tu presente y planes futuros.

Figura 2

El cuadrado sin esquinas y la ausencia de perspectiva externa demuestran flexibilidad, adaptabilidad y personalidad diplomática. Las figuras geométricas curvas que se pueden apreciar en la imagen representan tu gran creatividad, y tu especial afinidad por la cultura, el arte, la pintura, al igual que tu natural inteligencia emocional.

Disfrutás improvisar gracias a tu flexibilidad mental, la misma te permite gozar de las pequeñas sorpresas que ofrece la vida sin preocuparte en el proceso.

En este caso, los colores suaves son otro aspecto importante para resaltar. Significan que lidiás bien con el estrés, lo que es una muestra de tu estabilidad psicológica gracias a tu compromiso. Sos una persona que puedecambiar de opinión de un día para otro sin preocuparse por su identidad.

Figura 3

La figura elegida está compuesta de varias imágenes diferentes. El círculo exterior, cerrado de bordes definidos, contiene a su vez otra imagen cuadrada con círculos más concéntricos. La manera en la que estas figuras encajan entre sí demuestra la idea de un problema difícil, ya que cada pieza tiene que encajar perfectamente con la otra.

Es hora de que analices tu pasado, tus experiencias y tu manera de no concebir que las cosas no salgan perfectas. Tu leit motif definitivamente es: "planificar antes de actuar". Rechazás los errores, sentís que no podés permitirte cometer accidentes y eso es lo que te hace difícil lidiar con situaciones inesperadas.

Por otro lado, tu amabilidad es una de tus características más notorias: sos una persona que irradia calidez y cuyas emociones inhiben fuertes tendencias racionales. Sos un apasionado de la naturaleza y la ciencia.

Figura 4

Si elegiste esta figura, es evidente el buen equilibrio entre la inteligencia deductiva y la inteligencia emocional.

Racional emocionalmente, sabés cómo mantener tus emociones. Te destacás por tu carácter sociable, característica que te rodea de muchos amigos.

Sos líder por naturaleza. Si te dedicás a una carrera en la que se aproveche este rasgo, procurá mantener un contacto cercano con el público.

Figura 5

Distinta a las otras, esta imagen es monocromática y representa un triángulo cerrado. Si elegiste este mandala significa que tenés una experiencia muy difícil que afrontar. Posiblememte no puedas manejar las emociones que esto despierte en vos. Después de todo, los estados más difíciles de manejar son la ansiedad y la ira.

Es precisamente este detrás de escena emocional el que te impide expresar tu potencial. Sos una persona talentosa, pero únicamente los sacás a relucir si estás en tu zona de confort.

La escritura es una actividad que te encanta, al igual que incorporar nuevos conceptos. Las novedades te apasionan, pero todo lo que hagas debe darse en un contexto seguro. En el futuro te vas a encontrar bajo presión, lo que puede provocar depresión.

Figura 6

Esta figura revela que urgentemente necesitás hacer mucho trabajo emocional. Te sobra capacidad para lo que quieras, excepto para tu ámbito emocional. Te atemoriza el renunciar a tus emociones y el sufrimiento.

Tenés una visión independiente y objetiva a la hora de juzgar tu relación con los demás. Tu aversión por la tecnología te impide adentrarte por completo o expresar emociones.