¿Estabas buscando una receta para la tarde? Prepará una cremona, perfecta para compartir con mate y en familia

Los días nublados nos llevan a querer comer mucho y rico. Por eso qué mejor que un buen acompañamiento para disfrutar en familia y con los mates de la tarde o por qué no en el desayuno .

Esta vez, te traemos una receta fácil y con pocos ingredientes que no definitivamente no puede fallar. Una cremona, igual a esas que compras en la panadería y que seguramente no creías que era posible hacer en tu casa.

¿De qué estamos hablando? Una cremona es una rosca de pan con masa de hojaldre con una forma circular, o de "sol". Es el punto medio entre el pan y la factura. En cuanto a su textura podríamos decir que es crujiente por fuera, pero muy suave y húmeda por dentro. Y aunque el nombre es igual a una ciudad de Italia, su verdadero origen es argentino.

La cremona es una preparación ideal para acompañar con mates

Ingredientes para hacer dos cremonas

500 g de harina

12,5 g. de levadura fresca

300 g de agua

1 cucharada sopera de sal

1 cucharada sopera de azúcar

100 g de manteca

Preparación

En primer lugar, calentamos ½ vaso de agua un poco en el microondas, hasta que la temperatura sea tibia. Luego, agregamos al agua templada el azúcar y la levadura rompiéndola con los dedos. Dejamos reposar 10 o 15 minutos para que la levadura fermente.

Mientras tanto vamos colocando ½ kg. de harina en la mesada. En el centro hacemos un volcán, donde pondremos poco a poco el agua y la mezcla de agua y levadura. En la parte exterior del volcán colocaremos la sal, para que no entre en contacto con la levadura.

Dejamos reposar unos 15 minutos más para que la levadura siga fermentando. Después, vamos a mezclar la harina con el agua poco a poco hasta hacer la masa. Una vez que conseguimos una masa consistente, la dejamos reposar una hora.

Tras esperar una hora, estiramos la masa. Comenzamos a darle forma de rectángulo y con un grosor de algo menos de un centímetro. Dividimos el rectángulo en tres partes y engrasamos con la manteca la parte central.

Ahora, no te asustes por las vueltas que le vas a dar, prestá atención que es más sencillo de lo que puede parecer al principio.

Doblamos una de las partes que no tienen manteca sobre las que sí y, la parte restante la dejamos reposar una hora más. Luego estiramos la masa. Se vuelve a doblar de la misma forma anterior.

Esperamos otra hora. Se vuelve a estirar la masa, dándole forma de rectángulo. Se corta el rectángulo por la mitad. Cortamos el borde que todavía no habíamos cortado y las puntas de la mitad del rectángulo con el cual realizaremos nuestra cremona.

Doblamos este rectángulo longitudinalmente sobre sí mismo. Marcamos con la parte no cortante del cuchillo el rectángulo obtenido longitudinalmente, dividiéndolo, pero sin cortarlo. Ahora, cortamos perpendicularmente a la marca vamos realizando cortes en la masa de unos dos centímetros.

Por último, colocamos sobre la bandeja del horno papel de hornear. Sobre el papel colocamos nuestra cremona y la llevamos al horno durante 20 minutos a 200 grados. Al final gratinamos unos 6-7 minutos hasta obtener el grado de dorado.