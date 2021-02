El misterio de Britney Spears: Netflix estrenará un documental sobre su vida

Luego del estreno de Framing Britney Spears, se conoció que Netflix está trabajando en un documental sobre la vida de la cantante

El estreno del documental "Framing Britney Spears" fue furor y causó revuelo en las redes sociales. Cientos y cientos de usuarios defendieron a Britney Spears de la situación que había sufrido por parte de los paparazzi durante su carrera musical, a pesar de que, según se supo, no tenía datos novedosos acerca de la vida de la artista.

Luego de que saliera a la luz este título -hecho por la plataforma Hulu-, se supo que Netflix está trabajando en un documental acerca de la vida de Spears. De todos modos, hasta el momento hay poca información acerca de esa nueva producción que encarará la plataforma de logo rojo y negro.

El documental de Hulu recorre todo el camino hasta llegar al movimiento #FreeBritney

Qué se sabe del documental de Netflix sobre Britney Spears

Todavía se desconoce cuál será el título de la producción. Sin embargo, se sabe que el director será Erin Lee Carr, quien ya dirigió anteriormente documentales como "At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal", que trata sobre el escándalo de abuso sexual que sacudió al mundo del deporte en 2017. El director también estuvo al frente de "Te quiero, muérete", que relata el caso de una adolescente que animó a su novio a suicidarse en Estados Unidos, de acuerdo a lo informado por la agencia de noticias DPA.

De qué trata "Framing Britney Spears"

"Framing Britney Spears", que se puede ver a través de Hulu, relata de manera clara y cruda el trato misógino que la estrella del pop recibió por parte de los medios a lo largo de su carrera. Además, cuestiona la validez del acto en que se le retiró su tutela, momento en el cual le otorga a su padre control legal sobre la mayoría de los aspectos de su vida, entre los que se incluyen sus finanzas personales.

Britney Spears junto a su padre, James, quien tiene todo el control sobre casi todos los aspectos de su vida

Como consecuencia de esta decisión judicial, que se dictó en el año 2008, los fanáticos de Britney Speats decidieron comenzar una campaña para devolverle el control sobre su vida. En aquel momento, comenzaron a compartir mensajes a través de las redes sociales y todos llevaban el hashtag #FreeBritney.

Cabe mencionar que tanto Britney Spears como su familia se negaron a participar del documental, que estuvo bajo la dirección de Samantha Stark. Además, se debe tener en cuenta que la batalla legal de la estrella de la música pop por recuperar su tutela todavía continúa. En este sentido, se puede esperar que un nuevo documental incremente aún más la presión social, además de abrir el debate sobre el trato que brindan los medios de comunicación a las mujeres y a las celebridades que padecen algún problema de salud, tanto física como mental.