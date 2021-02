Llanto fácil: conocé los 3 signos del zodíaco que lloran por todo

Según los astros hay personas que lloran mucho y que tienen sus motivos para hacerlo. Estos son los signos que largan las lagrimas más rápido

La astrología determina muchos aspectos de la vida de las personas. Desde las distintas formas de actuar hasta características que parecen ser muy personales, pero que en muchos casos se comparten con quienes nacieron bajo el mismo signo.

Aunque muchos se enfretan a situaciones muy similares en el día a día, cada uno por propio instinto y por la personalidad que tiene, actuará de una manera determinada, que seguramente sea muy diferente del que está a su lado.

En este caso, como muchos deben saber, algunos probablemente desde la propia experiencia, son muchas las personas que se caracterizan por tener el "llanto fácil", es decir, ante cualquier acción que los movilice "se quiebran enseguida". Mientras que, por otro lado, totalmente contrario, algunos se muestran fuertes y jamás derramarían una lagrima delante de otro.

Algunos signos lloran más fácilmente que otros

Según el horóscopo, hay tres signos del zodiaco que se destacan del resto porque lloran con demasiada facilidad. Esto sí, no todos lo hacen por lo mismo, sino que existen distintos motivos ante los cuales estas personas pueden mostrarse más débiles.

1. Escorpio

Las personas nacidas bajo este signo pertenecen al clásico caso de aquellos que, aunque intenten, no aguantan las decepciones. Cuando algo les sale mal se frustran muchísimo y no encuentran forma alguna de ocultarlo. No son para nada débiles, pero sí suelen ser muy exagerados cuando les pasa algo que no esperaban y no estaba en sus planes.

2. Cáncer

Probablemente, quienes pertenecen a Cancer, sean los más sensibles de todo el zodíaco; esto lo demuestran con largos ataques de llanto. Si necesitan llorar, lo harán sin problema en cualquier lugar y sin temor al qué dirán. Además de tristeza, con sus lágrimas también demuestran alegría.

Cáncer es uno de los signos más sensibles

3. Piscis

A las personas de piscis suelen decirles que viven en otra dimensión. Y es que vivir en un mundo de ensueño tiene su lado malo, algo de lo que son muy conscientes quienes pertenecen a este signo. Lo cierto es que cuando les toca estar en el mundo real, es como si se rompiera su coraza, y todo les causa un dolor muy grande. Es por eso que reaccionan de una manera desproporcionada a las dificultades y son un mar de lágrimas al final.