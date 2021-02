"Nunca me van a callar": la reacción de El Dipy por la suspensión de su cuenta de Twitter

Luego de una denuncia anónima, Twitter le suspendió la cuenta al cantante El Dipy, quien reaccionó a través de otras redes sociales

El Dipy empezó el día con una mala noticia. La red social Twitter le suspendió momentáneamente la cuenta. ¿Por qué? El desencadenante fue una denuncia anónima de un usuario.

Fue por eso que recurrió a otra cuenta que ya tenía abierta, dado que había tenido que usarla en el mes de enero frente a un episodio similar. Una de las cuentas es @dipypapa y otra @eldipypapaok.

A través de Instagram y de TikTok, donde la suma de ambos números de seguidores da cerca de medio millón, hizo una convocatoria a que lo ayuden.

"Me aparece la cuenta suspendida, ¿por qué será?" -escribió El Dipy, en un mensaje que fue acompañado por un emoji sarcástico-. "Hagan rt (retweet) y corran la voz que seguimos por acá", instó a sus seguidores.

Luego de ese mensaje, que pronto empezó a dar resultado, hizo una lectura política del motivo de la situación que estaba atravesando.

"Con la suspendida (SIC) de la cuenta, los militantes de la polenta y la pobreza se olvidaron que además de tener casi 50 mil seguidores acá, también tengo Instagram y TikTok Jajaja. Nunca me van a callar. Y ahora me voy a poner peor. Y voy a usar las tres redes", aseguró.

El Dipy y sus enfrentamientos con la el Gobierno

A través de sus mensajes en Twitter primero, y con las apariciones televisivas después, Adrián Martínez -el verdadero nombre de este cantante de cumbia de 43 años nacido en Gualeguaychú- comenzó a tratar de incomodar a la clase política en general, así como a los representantes del Gobierno en particular.

Uno de los enfrentamientos que tuvo El Dipy en Twitter fue con Pablo Echarri

"Un día yo estaba con mis dos hijos en mi casa frente a la tele y dije: ‘¿Esta gente va a hacer esto con mis hijos?’. Me quiero ir de este mundo y que mis hijos tengan un laburo, una carrera y puedan salir adelante. Así no se puede. Me enojé. Al principio, la gente no entendía, pero después hubo una explosión con lo que yo decía. Sentí miedo. Soy simplemente un ciudadano común y corriente", recordó Martínez. Así fue como se motivó a incursionar en las redes sociales con sus impresiones sobre la realidad económica y social del país.

En Twitter, El Dipy protagonizó peleas -con insultos incluidos- con Pablo Echarri. El actor, identificado con el kirchnerismo, lo trató de "desclasado" y lo llamó "terrible ortiva".

"El salame éste, que dice que es nacional y popular y es un hippie con OSDE, porque se va a Miami, a comprar a la Quinta Avenida, y acá se viene a hacer el humilde. Nunca lo vi en una olla popular revolviendo la cosa para los pibes", aseguró El Dipy.

Más allá del problema que tuvo el cantante en esta oportunidad, el tema de la suspensión de cuentas en Twitter es recurrente en esta red social.

Cabe recordar que la recuperación incluye una serie de trámites de verificación y contactos con determinados correos electrónicos, desconocidos por muchos ciudadanos. Por lo general, las personas dejan de usar la red social.