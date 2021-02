¿Qué animal viste primero?: tu respuesta encierra un significado

Este test revelará cuestiones clave de tu personalidad, los aspectos positivos y negativos, con tan solo mirar la imagen y decir qué animal viste primero

Tus fortalezas y debilidades, lo que destaca de vos positivamente y lo que puede jugar en tu contra, depende del animal que llamó tu atención entre todos los que están interpuestos.

Qué animal viste primero

¿Cuál fue el primero que viste?

El lobo

Si lo viste de entrada, quiere decir que sos alguien muy estructurado y no creés en medias tintas, todo es blanco o negro. Sos también un apasionado en el amor y aunque ya te han lastimado, no das marcha atrás. Sos cuidadoso al tomar decisiones pero a veces te descuidás, no lo pensás bien y después te pesa.

El Tigre

Sos un ser humano franco, atrevido al hablar, sin pelos en la lengua y eso no es muy bien recibido que digamos. Te gustan las aventuras y sentirte en libertad, donde te sentís encerrado te escapas en cuanto puedas. Privarte de tu libertad equivale para a que te impidan respirar.

La cobra

Si pudiste notar la cobra es porque poco o nada se escapa a tu visión, porque sos demasiado observador. Algo que no te agrada es que te estén marcando los pasos que debés seguir. Para vos el amor ya viene con fecha de vencimiento, nada de "hasta que la muerte nos separe", ni en tus sueños. También tu creatividad te hace sobresalir del resto.

El búho

Sos sabio y tranquilo, te das el tiempo necesario para decidir, vas a tu propio ritmo. Lo tuyo es ir por la vida lento pero seguro. Aunque estás dispuesto a escuchar consejos, preferís correr tu propio riesgo.

El perro

De más estaría decir que si fue el animal que llamó tu atención es porque te caracteriza la lealtad, el vivir comprometido con lo que hacés y sobreproteger a quienes querés. Sabes qué querés de la vida y librás tu propia batalla para conseguirlo, si algo se metió en tu cabeza, será muy difícil que se te salga.

El león

Hay que decirte lo que ya sabes o sospechás: sos de carácter fuerte. Podés parecer un individuo frío y calculador pero nada que ver, apreciás a tu círculo cercano pero sos desconfiado con los de afuera.

El murciélago

Sos una persona trasparente y confiada, considerás que el tiempo es oro y por eso te gusta invertirlo bien. Evitás a como dé lugar las peleas y los conflictos, pero no por cobardía, porque sabés enfrentar lo que haya que enfrentar de frente y eso es para valientes.