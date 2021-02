Reto visual: ¿podés encontrar el error entre las decenas de dados?

Los desafíos visuales están hechos para poner a prueba nuestra vista y ayudarnos a agudizar la concentración y destreza. Afiná tus sentidos con este test

Los juegos de dados son populares alrededor del mundo. Tanto para apuestas como para fines lúdicos, entre familiares o amigos, la generala o el diez mil, siempre aparecen en las reuniones sociales. En este caso, los cubos de 21 puntos esta vez nos presentan un nuevo desafío visual.

Esta es una de los retos visuales que está circulando en las redes sociales. Se trata de filas y filas dados en ordenados en escalera, de menor a mayor y de nuevo de mayor a menor. Entre todos esos puntos negros, la vista y el inconsciente pueden llegar a engañarnos, ya que hay dos números que no corresponden en las columnas en las que están. ¿Te animás a descubrirlos?

Para subirle la dificultad a la prueba, tenés que intentar hallar al intruso en menos de 20 segundos. Si estás tentado de competir un poco, llamá a algún amigo o familiar y jueguen al mismo tiempo. El primero en encontrar el error, ¡gana!

¿Te animás a hacer el reto?

Mirá con mucha atención la imagen y paseá tus ojos por el mar dados. Intentá no marearte en medio de tu misión.

Mirá atentamente la imagen y encontrá los dados intercambiados entre columnas

Si todavía no encontraste el error, no te desanimes. Para ayudarte, te avisamos que el dado equivocado es uno de los números más altos de la escalera. No te dés por vencido y date una segunda oportunidad.

Solución

Si todos esos puntos negros te vencieron en la lucha y no aguantás más la ansiedad de conocer la ubicación del error, a continuación te lo señalamos.