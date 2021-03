Globos de oro: quiénes fueron los ganadores en la edición 2021 de los premios

La edición más particular de los Globos de Oro se llevó a cabo este domingo y ya tiene a las películas y actores ganadores de la 78° edición

La 78ª edición de los Globos de Oro se llevó a cabo este domingo y ya se conocen los ganadores en las categorías de cine.

Tina Fey y Amy Poehler fueron las maestras de ceremonia de los premios otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en una gala en la que las estatuillas estuvieron bastante repartidas.

Pero, lo que a todos realmente nos importa es quiénes ganaron: películas y actores reconocidos de los que seguramente pudimos disfrutar sus tramas o planeamos hacerlo.

Nomadland ganó el premio a Mejor película de drama y Borat, película film secuela (Amazon Prime Video) el de Mejor película de comedia o musical. El filme dirigido por Chloé Zhao también consigió el Globo de Oro a Mejor directora. En cuanto a la secuela de Borat, la película se llevó además el galardón de Mejor actor de comedia o musical para Sacha Baron Cohen.

La prometedore, El juicio de los 7 de Chicago (Netflix) solo se llevó una estatuilla: la de Mejor guion para Aaron Sorkin. La vida por delante (Netflix), por su parte, también se llevó a casa un único galardón, el de Mejor canción original. "Io Si (Seen)", cantada por Laura Pausini.

Un premio emocionante fue el que se llevó Chadwick Boseman, fallecido el pasado 28 de agosto a los 43 años. Él fue el ganador del premio a Mejor actor de drama por su trabajo en La madre del blues (Netflix). Andra Day, por su parte, se quedó con el Globo de Oro a Mejor actriz de drama por Los Estados Unidos contra Billie Holiday. El premio a Mejor actriz de comedia o musical ha ido a parar a manos de Rosamund Pike, protagonista de I Care A Lot.

En la categoría de Mejor actor y actriz de reparto, los Globos de Oro fueron para Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah y Jodie Foster por The Mauritanian.

Soul, la última entrega de Disney Pixar estrenada en Disney+, se llevó dos galardones: Mejor película de animación y Mejor banda sonora. En cuanto al Globo de Oro a Mejor película en lengua extranjera, la ganadora fue Minari. Historia de mi familia.

Mejor película de drama

El padre

Mank

Nomadland - GANADORA

Una joven prometedora

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película de comedia o musical

Borat, película film secuela - GANADORA

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Mejor director

Chloé Zhao - Nomadland - GANADORA

David Fincher - Mank

Aaron Sorkin - El juicio de los 7 de Chicago

Emerald Fennell - Una joven prometedora

Regina King - One Night in Miami

Mejor actriz de drama

Viola Davis - La madre del blues

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday - GANADORA

Vanessa Kirby - Fragmentos de una mujer

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Una joven prometedora

Mejor actor de drama

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - La madre del blues - GANADOR

Gary Oldman - Mank

Anthony Hopkins - El padre

Tahar Rahim - The Mauritanian

Mejor actriz de comedia o musical

Maria Bakalova - Borat, película film secuela

Kate Hudson - Music

Rosamund Pike - I Care a Lot - GANADORA

Michelle Pfeiffer - French Exit

Anya Taylor-Joy - Emma

Mejor actor de comedia o musical

Sacha Baron Cohen - Borat, película film secuela - GANADOR

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Dev Patel - La increíble historia de David Copperfield

Andy Samberg - Palm Springs

James Corden - The Prom

Mejor actriz de reparto

Glenn Close - Hillbilly, una elegía rural

Olivia Colman - El padre

Jodie Foster - The Mauritanian - GANADORA

Amanda Seyfried - Mank

Helena Zengel - Noticias del gran mundo

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen - El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah - GANADOR

Jared Leto - Pequeños detalles

Bill Murray - On the Rocks

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Mejor guion

Una joven prometedora

Mank

El juicio de los 7 de Chicago - GANADOR

El padre

Nomadland

Mejor película de animación

Soul - GANADORA

Más allá de la luna

Los Croods: Una nueva era

Onward

Wolfwalkers

Mejor película en lengua extranjera

Otra ronda

La llorona

La vida por delante

Minari. Historia de mi familia - GANADORA

Entre nosotras

Mejor canción original

"Fight for You" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - El juicio de los 7 de Chicago

"Io Si (Seen)" - La vida por delante - GANADORA

"Speak Now" - One Night in Miami

"Tigress & Tweed" - Los Estados Unidos contra Billie Holiday

Mejor banda sonora