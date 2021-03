Anya Taylor-Joy: ¿en qué papeles se destacó la ganadora de los Golden Globes?

La actriz argentina conquistó Hollywood y fue reconocida por su actuación en la serie Gambito de Dama. ¿Dónde más se la puede ver actuar?

Este domingo se llevo a cabo la ceremonia más particular en la historia de los Globos de oro (Golden Globes). A causa de la pandemia, el modo fue un poco presencial y otro tanto de forma virtual.

Esto hizo que durante el espectáculo tuviesen que sortear problemas técnicos con las videollamadas a los distintos nominados que fueron de alguna forma disimulados y más llevaderos gracias al humor de sus presentadoras.

A su vez, el evento llegó con duras críticas debido a las acusaciones de corrupción y de trato preferencial que sufre la organización, asi como también las omisiones en las nominaciones -un caso particular fue el de "I May Distroy you", una de las más polémicas-.

Pero no para todos la noche fue algo tensa, sino que por el contrario, muchos de los ya reconocidos por sus nominaciones pudieron quedarse con la tan deseada estatuilla. Este es el caso de la actriz británico-argentina Anya Taylor-Joy, protagonista de la exitosa miniserie de Netflix "Gambito de dama". Su papel de Beth Harmon en esa tira la llevo a lo más alto y se convirtió en la segunda mujer más joven en obtener el galardón, la anterior fue Angelina Jolie.

Esta premiación de alguna manera llevó a que muchos argentinos se sintieran orgullosos y representados, ya que la actriz vivió en Argentina hasta los 6 años, tiene hermanos que viven acá y suele venir de visita.

Tanto fue su amor de pequeña por estas tierras que se negó a aprender inglés por dos años cuando su familia se mudó a Londres. Nunca perdió el acento argentino cuando habla español.

Pero como es de esperar, para conseguir una estatuilla se necesita de una carrera significante, y es por eso que a continuación te dejamos una lista de series y películas, disponibles en distintas plataformas de streaming, además de Gambito de Dama, en las que podrás disfrutar de la actuación de Anya Taylor-Joy.

1. Pura Sangre (Netflix)

Primera película como director de Cory Finley, realizador también de la aclamada Bad Education (Amazon Prime). Nació como una obra de teatro. Es el oscuro retrato de una amistad complicada entre dos chicas ricas, una de ellas interpretada por Taylor-Joy. Entre las dos traman un plan siniestro para acabar con todos sus problemas.

2. Emma (HBO GO)

La actriz contó en algunas entrevistas que suele hacerse una playlist para cada personaje. En el caso de Emma eligió temas románticos de las películas animadas de Robin Hood, Louis Armstrong y "Rich Girl" de Hall&Oates, entre otros. La película, dirigida por Autum de Wilde, es una adaptación de la comedia homónima de Jane Austen. Un relato de época sobre el amor, las relaciones y los círculos sociales. Taylor-Joy también estaba nominada a los Globos de Oro por este trabajo como mejor actriz en una película de comedia o musical, pero, en este caso, fue derrotada por Rosemund Pike ("Descuida, yo te cuido").

3. The Miniaturist (Acorn TV)

Esta miniserie se estrenó el mes pasado en la plataforma. En 1686, Nella Oortman (Anya Taylor-Joy), de 18 años, llega a Ámsterdam para encontrarse con su marido, un rico comerciante. Cuando finalmente conoce al esposo Johannes, recibe un regalo de bodas muy especial: una miniatura de su hogar, una puntillosa e inquietante creación que parece predecir de forma inesperada el futuro.

4. La bruja ( Netflix)

Una película de terror sutil, donde el miedo llega más por la atmósfera que por los monstruos. Un trabajo brillante de Anya que actuó hablando un dialecto y ya sorprendía con su expresividad contenida. Es la película debut de Robert Eggers. Se centra en una familia religiosa y de costumbres puritanas en el que se encuentra con las fuerzas del mal en el bosque más allá de su granja de Nueva Inglaterra. La actriz tiene un papel central como Thomasin, niña que cuida de su hermano bebé.