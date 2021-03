¿Fuiste fanático de Rebelde Way? Llega una nueva versión anunciada por Netflix

La plataforma estrella del streaming, Netflix, anunció la realización de una nueva versión de "Rebelde Way", el exitoso programa juvenil creado por Cris Morena, que se emitió entre los años 2002 y 2003, y que lanzó a la fama a Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, entre otros.

Esta vez, la producción, que tendrá como título "Rebelde", se realizará en la ciudad de México, y si bien no se confirmó una fecha exacta de su lanzamiento, ya se sabe que llegará a la pantalla el próximo año. Así lo confirmó la empresa a través de una ingeniosa campaña en la que se publica una carta firmada por Celina Ferrer, ficticia directora del exclusivo colegio "Elite Way School".

"El EWS se distingue por la excelencia de sus alumnos, jóvenes listos para deslumbrar al mundo. En estos pasillos se formaron íconos que han puesto a gritar a millones y nuestras aulas han visto pasar estrellas preparándose para su siguiente escenario", describe ese texto.

En este sentido, agrega: "Hoy la comisión directiva se enorgullece en presentar la nueva generación de jóvenes que formarán parte de nuestra prestigiosa institución en el próximo ciclo escolar 2022".

En esta nueva producción de Woo Films y Propagate, que se emitirá por Netflix, quienes compondrán el elenco serán Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

"Rebelde Way", la exitosa serie que se emitió durante el 2002 y el 2003, narraba la historia de un grupo de jóvenes pertenecientes a un colegio elitista, en la que no faltaban romances, conflictos familiares y, por supuesto, mucha música.

La gran cantidad de fans y la repercusión que tuvo en aquél entonces llevó a que esta tuviera su réplica en temporadas teatrales y hasta en el cine, además de numeroso merchandising.

Angie Balbiani habla del bullying que sufrió durante la serie

Si bien la serie fue un completo éxito, parece que no todos sus personajes se quedaron con los mejores recuerdos de esa experiencia.

En principios de 2000, Angie Balbiani era parte del elenco de Rebelde Way y contó haber sido discriminada. "Yo hacía el personaje de una chica con sobrepeso, y había dos o tres compañeros que constantemente hacían hincapié en eso, que me decían que era fea. Era desagradable. Viéndolo hoy, y teniendo un hijo, pienso que si le pasara eso a mi hijo, me muero. Pero en ese momento lo viví como algo natural. Triste pero real", sostuvo Balbiani a un medio local.

La actriz, que en la actualidad tiene 39 años, dijo también que a pesar de lo doloroso de la situación, trato de que no le afecte pues se considera una chica sin complejos.

Describió un momento en particular de esta época y aunque no mencionó nombres, contó que estos compañeros a los que hace alusión no la dejaban tranquila incluso fuera de las grabaciones.

Ángeles Balbiani era parte del elenco de Rebelde Way y contó haber sido discriminada

"Me cuerdo que una vez había una revista del programa, y les preguntaron quién es la más linda del elenco. Es una pregunta para hacerte cargo de la respuesta o decir ‘No me gusta ninguna en particular’. Y la respuesta fue: ‘No sé quién es la más linda, pero sí quién es la más fea’. Y dieron a entender que era yo. No me considero una chica fea, no tengo complejos, pero me acuerdo que lo encaré y le dije: "Si vos tenés la posibilidad de dar una nota, ¿qué necesidad tenés de hablar de mí?". Pero bueno, eran muchas presiones para todos, y no todos estábamos en la misma circunstancia. Lo entendí con el tiempo. Y la verdad que no me quitó disfrute.

Alejada de la actuación desde hace varios años para dedicarse al periodismo, contó también que, en la actualidad, en una realidad donde las redes sociales influyen tanto, las críticas a su físico o a qué hace o deja de hacer no escapan a ella.

"La presión es más alta, la exposición es mayor. Hay mucho más encendido a partir de las 19. La gente llega de trabajar y prende la tele. Y sí… ¿Sabés qué es lo más loco? Que la mayoría de las críticas son de las mujeres, porque los hombres, que dentro de mis redes son un porcentaje bajo, son súper amorosos. Las mujeres son las que radican su miseria y escriben. Como también hay millones de chicas que son maravillosas. A ver, estamos hablando de un porcentaje mínimo, pero un porcentaje que, en un día sensible, duele y molesta".