¿Buscás una película para empezar el fin de semana?: El día del fin del mundo, el nuevo título de Amazon Prime

Amazon Prime Video se quedó con los derechos de esta película apocalíptica, en la que un padre con problemas de pareja debe apostar todo por su hijo

El nuevo estreno de Amazon Prime Video parece seguir la lógica de muchas películas similares sobre apocalipsis y catástrofes.

Desde hace muchos años que el cine viene construyendo, con mucha constancia, una iconografía sobre las catástrofes regida por la espectacularidad como variable central.

Alguna vez, Fredric Jameson dijo: hoy parece "más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo". Y, de la mano de aquella frase, Hollywood nos tiene acostumbrados a las superproducciones apocalípticas. Monstruos gigantes, desastres naturales, inundaciones mundiales o activación súbita de una nueva era de glaciación: no importa cuál sea el motivo de la catástrofe, las historias suelen ser parecidas. Y por supuesto, no faltara en ninguna de ellas la desesperación manifestada con gritos y corridas.

Greenland, una nueva y extraña colaboración del ex doble de riesgo devenido en director Ric Roman Waugh con Gerard Butler luego de Presidente bajo fuego, traducida al español como El día del fin del mundo, no parece ser la excepción. A quienes les gusta el género y no esperan originalidad, sino pasar el rato y entretenerse, encontrarán lo que estaban buscando.

¿De qué se trata?

Protagonizada además por Morena Baccarin, y dirigida por Ric Roman Waugh, la historia sigue a un reputado ingeniero recientemente separado a raíz de una infidelidad, que sale antes del trabajo para ver por televisión con su hijo y su ex (Morena Baccarin, reconocida por su trabajo en las primeras temporadas de la serie Homeland) cómo parte del cometa que pasará cerca de la Tierra se desintegra al entrar a la atmósfera.

Pero el espectáculo se convierte en tragedia cuando, lejos de las presunciones de las agencias espaciales, la llegada genera mucho más que algunas de esas mal llamadas "estrellas fugaces". El agujero de proporciones bíblicas donde hasta entonces había estado Florida es el primer indicio del desastre total: la parte central del cometa se estrellará en algún lugar de África y generará una onda expansiva muy similar a la que millones de años atrás extinguió a los dinosaurios.

Lo que sucede en esta película, es una aceptación del desastre confirmada cuando John reciba una llamada y un contestador automático le diga que fue elegido para subir junto a su familia a unos vuelos espaciales rumbo a un bunker en Groenlandia, realizado durante la etapa más álgida de la Guerra Fría.

Como si esta situación no fuera suficiente, apenas terminan de pasar todos los controles del aeropuerto descubren que su hijo asmático olvidó los medicamentos en el auto, obligando a John a retroceder sobre sus pasos para salvarlo.

A partir de allí, un acto heroico. Pero para no esperar mucho más, cabe aclarar que no deja de ser un acto mundano, y que además los termina separando.

La nueva película estreno de Amazon Prime Video costó 35 millones de dólares pese a sus pocos efectos especiales

¿Cuánto costo realizar esta película?

Con menos efectos especiales que otras producciones del mismo género, pero con los mismos clichés e inverosímiles, la película costó 35 millones de dólares y ya lleva recaudados unos 48 millones.

La campaña publicitaria que la vende como novedosa es parte de la competencia feroz que observamos entre los diferentes servicios de streaming pago más famosos. En este caso, Amazon Prime Video tiene los derechos.

Pero, como en muchos otros casos, es posible encontrar esta nueva producción en páginas gratis de internet.