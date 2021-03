¡Apurate que las van a sacar! Estas son las películas y series que abandonan Netflix en abril

Malas noticias para los fanáticos de Rápidos y Furiosos, aunque esta saga no es la única que sale de la plataforma en el próximo mes de abril

Como todos los meses, los catálogos de las plataformas de streaming se actualizan. Y esto trae consigo muchas noticias buenas, ya que con cada nuevo mes llegan nuevas películas, series y hasta documentales. Pero no todo es color de rosas, ya que esto tiene también su parte negativa, y la que muchos fanáticos detestan: a muchas otras producciones les toca abandonar la plataforma.

Abril no será la excepción en este sentido y Netflix tampoco. Por eso, esta vez te traemos la lista de aquellas películas y series que tienen los días contados en la plataforma para que la veas, un poco apurado, antes de que sea tarde.

Desde que comenzó el año, la plataforma ya le dio la despedida a La La Land, American Pie y Gossip Girl. En marzo el éxodo continuó con Orgullo y Prejuicio, Godzilla, la trilogía de El Padrino, The Post y El Conjuro. Este mes se unirán a los contenidos que ya no están, programas como Peppa Pig y sagas que dejarán tristes a muchos fanáticos.

Una de las mayores sorpresas es la salida de Rápidos y Furiosos - de la 1 a la 7-, películas que seguramente sean las favoritas de muchos amantes de los autos. En ellas, el exconvicto Dominic Toretto se une a su viejo adversario, Brian O'Conner, quien trabaja para el FBI en Los Ángeles, con el fin de infiltrarse en una organización criminal que se dedica a introducir heroína en la ciudad. A lo largo de sus películas sorprendió y emocionó, y promete todavía un poco más para sus fanáticos.

Otra de las que se lleva el corazon de muchos, es la saga de Shrek, con Shrek Tercero y Shrek para siempre. El ogro que vive en el pantano, conquistó a más de una generación a la vez, pero esta vez le toca retirarse.

Sin embargo, son muchas más las películas que Netflix elimina este mes de la plataforma y es hora de que las conozcas:

Películas

1º de abril

- La Antena

- La Bruja: La Subversión

- La chica que saltaba a través del tiempo

- Live by night

- Amityville: The Awakening

- Born to be free

- Cementerio de mascotas

- Cementerio de mascotas 2

- Destinos cruzados

- Guerra de los Mundos

- Batalla de Los Ángeles

- The People's Designer

- Cementerio general 2

- L Storm

- La valija de Benavidez

- I am Maris

- Mi mejor amigo

- Miss Simpatia 2

- The Spy Who Fell to Earth

- El Dictador

- Monstrum

- Operation Odessa

-The Condemned 2

- Operation Red Sea

- El Embajador del Miedo

- The Negotiation

- The Search for Life in Space

- The Intern

- Una

- Rápidos y Furiosos (1-7)

- Viaje al centro de la Tierra

- Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa

2 de abril

- Azhar

- Horror Story

5 de abril

- Mirada de Ángel

- Behind the Curtain

6 de abril

- La Cuarta Compañía

12 de abril

- Dabbe 3: The Possession

- Dabbe 5

- Dabbe 6

- Shrek Tercero

- Shrek para siempre

15 de abril

- Eddie Murphy: Delirious

- Final Girl

- Hungerford

- Little Singham Chala 2

- Planet Hulk

- The Darkest Dawn

16 de abril

- Gold

- Focus

SERIES

1 de abril

- Gold Stars