Los estrenos de Netflix para abril de 2021: hay 7 que no te podés perder

Como es habitual cada vez que se acerca el final de mes, la plataforma de streaming presentó sus estrenos para el abril. El listado completo

Como es habitual cada vez que se acerca el final de mes, Netflix presentó sus estrenos para abril 2021 y lo cierto es que pinta francamente bien.

Hay contenidos para todos los gustos, pero sin duda destacan series como El inocente o Luis Miguel o películas como Patrulla Trueno o El Polizón.

Entre los estrenos de Netflix para abril hay variedad y muchas películas, series y documentales que llegan a la plataforma, pero para echarte un cable y tengas claro lo que no te debes perder, aquí van 7 que tenés que ver sí o sí, de acuero al sitio Businessinsider.

El inocente

Una serie española protagonizada por Mario Casas basada en la novela de Harlan Coben. Aquí, seguirás a Mateo, una persona que intervino en una pelea, pero acabó convirtiéndose en un asesino.

Tras salir de la cárcel 9 años después, cuando su vida parece de nuevo encarrilada, una llamada lo cambia todo.

Luis Miguel: la serie T2

La segunda temporada de Luis Miguel en donde seguirás al famoso cantante desde que nació hasta convertirse en un absoluto icono de la música latina.

Sombra y hueso

Una serie perfecta para los amantes de la fantasía en donde seguirás la historia de Alina, una chica huérfana que al entrar en La Sombra, aparece una oscuridad antinatural repleta de monstruos y la joven descubre que tenía un poder latente que desconocía.

Patrulla trueno

Ya tener a Melissa McCarthey y Octavia Spencer es sinónimo de que algo divertido te vas a encontrar.

En un mundo donde existen supervillanos, se descubre un método para dar poderes a las personas. Todo se complica cuando la científica Emily Stanton da poderes, de manera accidental, a su mejor amiga.

Polizón

Una perfecta para los amantes de la ciencia ficción que por lo que se puede ver en el tráiler bebe mucho de clásicos como La Cosa o Alien.

Un polizón se cuela en una misión espacial a Marte y todo esto conlleva temibles consecuencias.

Cámara del terror (T2)

Uno de los protagonistas de Stranger Things, Gaten Matarazzo se enfrenta a un montón de aterradoras y divertidas sorpresas en un programa de cámara oculta.

Mujeres ricas de Beverly Hills (T3-T4)

Caprichos millonarios, casas de escándalo, excesos y mucha exclusividad.

Esto es lo que te vas a encontrar en la historia de estas siete mujeres más adineradas de un barrio de Los Ángeles

Todos los estrenos de Netflix para abril de 2021

Series

- Andes mágicos T2 (1 de abril)

- Las prendas que nos marcaron (1 de abril)

- La serpiente (2 de abril)

- El sabor de las margaritas (2 de abril)

- Reunión familiar T3 (5 de abril)

- Los últimos frikis del mundo: ¡Feliz apocalipsis! (6 de abril)

- Dinero fácil (7 de abril)

- De yakuza a amo de casa (8 de abril)

- Mighty Express T3 (13 de abril)

- ¡Papá, córtate un poco! (14 de abril)

- ¿Por qué sos así? (16 de abril)

- Luis Miguel: la serie T2 (18 de abril)

- Vis a vis: El oasis T5 (20 de abril)

- Cero (21 de abril)

- Fast &Furious: Espías a todo gas T4 (21 de abril)

- Sombra y hueso (23 de abril)

- Tut Tut Cory Bólidos T4 (27 de abril)

- Yasuke (29 de abril)

- Mascotas estrellas (30 de abril)

- El inocente (30 de abril)

- Chichipatos (30 de abril)

Películas

- Tersanjung: La película (1 de abril)

- Almas guerreras: La estación de los pájaros (1 de abril)

- Personas, lugares, cosas (1 de abril)

- El maestro del Tai Chi (1 de abril)

- The American (1 de abril)

- La isla de Nim (1 de abril)

- La vida de David Gale (1 de abril)

- Miedo y asco en Las Vegas (1 de abril)

- Rambo (1 de abril)

- Rambo III (1 de abril)

- Madame Claude (2 de abril)

- Cowboy de asfalto (2 de abril)

- Solo di que sí (2 de abril)

- Dora y la ciudad perdida (3 de abril)

- Sesgo codificado (3 de abril)

- ¿Has visto luciérnagas alguna vez? (9 de abril)

- Patrulla trueno (9 de abril)

- Lo dejo cuando quiera (12 de abril)

- Nezha: El renacer de un dios (12 de abril)

- Transferencia de almas (14 de abril)

- Prime Time (14 de abril)

- De amor y monstruos (14 de abril)

- Sin rodeos (15 de abril)

- Contigo a muerte (15 de abril)

- El tercero en discordia (15 de abril)

- Arlo, el chico caimán (16 de abril)

- Into the Beat – Tu corazón baila (16 de abril)

- Muchos hijos, un mono y un castillo (16 de abril)

- La reina Victoria y Abdul (17 de abril)

- Polizón (22 de abril)

- La apariencia de las cosas (29 de abril)

- Los Mitchell contra las máquinas (30 de abril)

Documentales

- Cámara del terror (1 de abril)

- Dolly Parton: A MusiCares Tribute (7 de abril)

- Esto es un atraco: el mayor robo de arte del mundo (7 de abril)

- El gran día: La industria de las bodas en la India (7 de abril)

- Mi amor: Seis grandes historias de amor (13 de abril)

- Why did you kill me (14 de abril)

- The Circle EEUU - T2 (14 de abril)

- Mujeres ricas de Beverly Hills - T3-T4 (15 de abril)

- Casarse o morir (17 de abril)

- Izzy y los koalas (20 de abril)

- La vida a todo color, con David Attenborough (22 de abril)

- Guía Headspace para dormir bien (28 de abril)