Las 10 mejores películas para ver en abril en Netflix, Disney +, Movistar y más

A un paso de un nuevo mes las plataformas de streaming actualizan su contenido y estas son las películas de cada plataforma que no te podés perder

Los catálogos de las múltiples plataformas de streaming se actualizan con la llegada de cada mes y abril no será la excepción.

En este nuevo mes, son muchos los títulos que obtuvieron premios los que se suman a las plataformas más conocidas. Entre ellos, por ejemplo, "The Mauritanian", con Jodie Foster y "Nomadland", con Frances McDormand. También llega la oportunidad de ver grandes éxitos como fue "Tenet", de Christopher Nolan.

Pero no sólo nombres conocidos se suman, sino que algunas producciones de las que desconociamos su nombre llegan para sorprender, como el "neowestern" que protagoniza Idris Elba, "Cowboy de asfalto", y, sobre todo, "Polizón", una de las películas de ciencia-ficción más esperadas (que se estrena en Netflix).

Para que te vayas preparando y armes tu órden de preferencia, te dejamos esta lista de las 10 mejores películas que podrás encontrar en las distintas plataformas de streaming, entre ellas Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+, Disney Plus y más.

1. "Cowboy de asfalto" (2 de abril en Netflix)

Mientras pasa el verano en el norte de Filadelfia, Cole, un adolescente de 15 años con problemas, se ve atrapado entre una vida delictiva y la dinámica subcultura vaquera urbana de su distante padre. Está protagonizda por Idris Elba y viene a insuflar también nueva vida en el género del "western".

2."Martin Eden" (2 de abril en Fimin y 9 de abril en Movistar +)

Esta película basada en una de las novelas de Jack London está considerada como una de las mejores cintas italianas estrenadas el año pasado. El director italiano Pietro Marcello traslada del Oakland original al Nápoles de principios del siglo XX la historia del marinero del título quien, tras rescatar a un muchacho de unos matones, se gana la simpatía de una familia burguesa.

Martin Eden (Luca Marinelli) queda fascinado por los Orsini, sobre todo por la hermosa Elena (Jessica Cressy), que le inicia en la educación intelectual. Este joven de clase obrera acostumbrado al trabajo físico se sumerge en un proceso de autoaprendizaje a través de los libros. Martin no solo adquiere una vasta cultura literaria de forma autodidacta, aprende además el arte de la escritura hasta convertirse en un autor famoso.

3. "Deseando amar" (5 de abril en Filmin)

Se estrenó hace 20 años en los cines y fue ahora recuperada para las salas (y las plataformas). Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de Shanghái. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inesperado sobre sus respectivos cónyuges.

4. "Un mundo normal" (11 de abril en Movistar +)

Los funerales son, en cierto modo, la celebración de la vida. Y a Ernesto (Ernesto Alterio) le toca acudir a funeral tras funeral. Al funeral de la pareja -acaba de separarse de la madre de su hija Cloe (Gala Amyach), interpretada por Ruth Díaz-, de su carrera como director teatral -se niega a plegarse a las demandas de series inocuas- y al de su madre (Magüi Mira), a la que prometió entregar su cuerpo sin vida al mar. Por eso decide embarcarse con su hija y el cadáver de su madre en un "road trip" celebratorio del amor, de la familia, del arte y, en fin, de la vida, que como dice el protagonista, parafraseando a Oscar Wilde, es como una obra de teatro, solo que con un reparto deplorable.

5. "Falling" (15 de abril en Movistar +)

John Petersen (Viggo Mortensen) vive con su novio Eric (Terry Chen) y la hija adoptiva de ambos en el sur de California. Su padre Willis (Lance Henriksen) un granjero tradicional y conservador de 80 años, decide viajar a Los Ángeles y quedarse en casa de John mientras busca el lugar idóneo para jubilarse. Una vez todos juntos, dos mundos muy diferentes colisionan. Willis muestra señas de estar perdiendo la cordura, y su peculiar forma de ser, tan divertida como dañina para algunos miembros de la familia, saca a relucir heridas del pasado y de años de desconfianza entre sus allegados.

6. "Polizón" (22 de abril en Netflix)

Es una de las películas de ciencia-ficción más esperadas: La tripulación de una nave espacial que se dirige a Marte descubre inesperadamente la presencia de un polizón a bordo que provoca accidentalmente daños graves en los sistemas de soporte vital de la nave. Sin combustible para regresar a la Tierra y sin medios suficientes para sobrevivir mucho tiempo a la deriva, los tripulantes deciden "acabar" con la presencia del intruso a cualquier precio. Solo una investigadora médica (Kendrick) que viaja con ellos se opone a una decisión que traerá consecuencias funestas para sus tripulantes.

7. "I care a lot" (22 de abril en Amazon Prime)

Marla Grayson (Rosamund Pike: por esta película ganó el Globo de Oro) no tiene escrúpulos a la hora de beneficiarse de los demás. Después de haberse aprovechado de docenas de jubilados como tutora legal, ella y su compañera Fran (Eiza González) ven a Jennifer Peterson (Dianne Wiest) como la nueva víctima: una gallina de los huevos de oro a la que pueden desplumar fácilmente. Pero, mientras intentan llevar a cabo su plan, Marla y Fran descubren que la señora Peterson no es lo que creían, y que sus actos entorpecieron la labor de un importante criminal.

8. "The mauritanian" (23 de abril en Movistar +)

Se estrena la película con la que Jodie Foster consiguió el Globo de Oro a la mejor actriz (aunque no obtuvo nominación para los Oscar). Cuenta la historia de Mohamedou Ould Slahi, quien capturado por el Gobierno de los Estados Unidos sobrevive en la prisión de Guantánamo donde lleva más de una década sin cargos ni juicio. Tras haber perdido toda esperanza, Slahi encuentra aliados en la abogada defensora Nancy Hollander y su asociada Teri Duncan. Juntos se enfrentan a innumerables obstáculos en una búsqueda desesperada de justicia.

9. "Tenet" (30 de abril en Movistar +)

El gran "blockbuster" de Christopher Nolan estrenado este verano llega ya a las plataformas. Año 1941. Johnny y Dick, dos jóvenes físicos de Princeton, se presentan en el número 112 de la calle Mercer, donde arreglaron una cita con el gran hombre. Albert Einstein los recibe en jersey, sin camisa y zapatos sin calcetines y los escucha con educación. La pareja expone nerviosa y apasionadamente su teoría particular, poco convencional y plagada de paradojas. ¿El resumen? Las partículas elementales deberían ejercer su influencia sobre otras partículas no solo hacia adelante en el tiempo, sino también hacia atrás. A Einstein no le asustan las paradojas y ofrece su apoyo y comprensión a John Archibald ("Johnny") Wheeler y a Richard ("Dick") Feynman, que en los años posteriores se convertirían en dos de los más grandes físicos del siglo XX en los campos de la relatividad general y la mecánica cuántica.

10. "Nomadland" (30 de abril en Disney +)

Una de las favoritas de todos los premios de este 2021. Está basada en el ensayo de Jessica Bruder. Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna.