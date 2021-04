Michael Bublé homenajeó en redes a Luisana Lopilato por sus 10 años de casados

El cantante le dedicó unas dulces palabras a la actriz argentina para celebrar la intensa relación que comparten desde el año 2008

Ya pasaron 10 años desde que Michael Bublé y Luisana Lopilato dieron el sí en 2011, cuando celebraron primero el civil en Argentina y luego festejaron a lo grande en Canadá. Ahora, con una foto en la que mira a la actriz argentina con ojos de enamorado, el cantante canadiense le dedicó unas palabras llenas de amor en homenaje a su década juntos.

"En 10 años de matrimonio, hemos pasado por tanto Lu... Las cosas buenas de la vida han sido mejores contigo y me has ayudado a superar algunos de los momentos más difíciles", escribió en inglés el cantante en su Instagram, y continuó: "Eres mi mejor mitad, mi héroe y la luz de mi vida. Si bien siento mucho más y quiero decir mucho más, lo guardaré para ti. Te amo".

La imagen con la que Michael Bublé homenajeó su décimos aniversario de casados con Luisana Lopilato.

El primer encuentro

La historia de amor comenzó cuando Lopilato fue a ver al artista en un show en Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex. "Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro (...) Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español", reveló Luisana en su momento. La actriz de Casados con hijos también recordó haber dudado en si ir o no a saludar al cantante, y bastó con el empujón de su hermana Daniela para decidirse a hacerlo.

Quien no tuvo dudas al conocerse fue el canadiense, quien en la misma noche que la conoció le dijo a través de su traductor que él se iba a casar con ella. Flechado por el tan famoso amor a primera vista, confesó en una entrevista que nunca nadie le había hecho sentir lo que ella le provocó aquella noche. "Había una conexión especial", lo definió el cantante. A partir de ese primer encuentro ya comenzaron a intercambiar emails.

Los primeros pasos de la relación

Así forjaron una consolidada amistad, que en cuestión de meses dio lugar a su primera cita. El cantante tenía otra fecha de show en la capital argentina, y ella aprovechó para invitarlo a comer en casa junto a su familia. "Mis papás no sabían quién era, pero se pusieron la mejor ropa. Para impresionarlo, nos inventamos un mayordomo", contó Luisana sobre sus esfuerzos por cautivar su atención. Y lo logró, ya que el cantante quedó más que sorprendido y filmó todo el evento justificando que era porque "comía con los parientes de su esposa".

La pareja hizo público su romance en 2008.

La verdadera chispa se mostró al público cuando ella protagonizó uno de sus videoclips. Después de un tiempo, su romance trascendió a los medios de comunicación, desde los cuales ponían poca fe en el romance internacional. Los hechos eran que ella transitaba el clímax de su carrera en su país y eso daba poco lugar a una posible mudanza al Norte. Tres años más tarde y para la sorpresa de muchos, la pareja decidió casarse.

Dos años después de casarse, la pareja no pudo esperar más para agrandar la familia. Así fue como en 2013 llegó su primer hijo, Noah, para años más tarde recibir a Elías en 2016 y a la primera niña de la familia -Vida- en 2018.