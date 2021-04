Es hora de compartir tiempo en familia: estas 6 series son ideales para todas las edades

Se acerca el fin de semana y el momento en donde toda la familia se reúne por fin en casa. Con estas series podrán pasar un buen rato todos juntos

Los catálogos de las plataformas de streaming son inmensos, en ellos se pueden encontrar todo tipo de películas y series. Pero lo cierto es que encontrar una serie ideal para toda la familia no es fácil, muchas veces los gustos son muy distintos o lo que puede ser divertido para los más chicos de la casa, parece absurdo para los más grandes.

Pese a esto, debemos decirles, que la idea de ver una serie en familia no es imposible, y por el contrario hay muchas opciones que pueden adaptarse muy bien a todos.

Es por eso que esta vez te traemos unas cuantas opciones que funcionan desde perspectivas más o menos juveniles y también adultas y que, por sobre todo, tienen valores positivos.

1. Somos los mejores: Una nueva era (Disney+)

Primero existieron Somos los mejores (1992), después Vuelven los mejores (1994) y El regreso de los mejores (1996). El entrenador Gordon Bombay interpretado por Emilio Estevez era un referente para todas aquellos jóvenes con un televisor en casa en los noventa. Y, como manda la fiebre del revival, volvió con una serie de televisión donde comparte protagonismo con Lauren Graham (Las chicas Gilmore).

Lo mejor de Somos los mejores: Una nueva era es el respeto de la serie por los valores y el buen rollo de las películas de los noventa: está implicado el artífice Steven Brill, que se asegura que sea una comedia sobre el esfuerzo, la amistad, la humildad y el compañerismo. Es todo buenas intenciones con un reparto juvenil con encanto desde el primer momento y con un Disney+ que le da el presupuesto necesario para que se entienda que es una de las principales apuestas.

2. Jurassic World: Campo Cretácico (Netflix)

Es una suerte que Steven Spielberg, director de las dos primeras películas de Jurassic Park, pidiera que no se infantilizara el universo de Michael Crichton en una serie de animación orientada a los jóvenes. Se nota en el resultado. Estas aventuras de unos adolescentes que se encuentran en la isla Nublar para un campamento que sale fatal (un clásico de este universo) tiene unas escenas con un nivel de tensión que ni tan siquiera tenía el Jurassic World de Colin Trevorrow.

3. Ted Lasso (Apple TV+)

Si asumimos que una serie para ver en familia no es una serie infantil (porque los hijos y las hijas también pueden salir de la complacencia de la programación infantil como hacíamos las anteriores generaciones), una opción para divertirse en familia con un contenido adulto es Ted Lasso. Tiene tacos pero no tiene violencia y sí mucha buena voluntad.

Es el nombre de un entrenador de fútbol americano que ficha por un club de fútbol inglés. Sí, no es ni el mismo deporte. No, no tiene ni pies ni cabeza (aunque sí está bien justificado en la serie). Pero lo mejor es que Ted Lasso tiene una cualidad como entrenador que no tiene precio: lo que le importa es que sus jugadores sean buenas personas y afectarlos positivamente con su optimismo desbordante.

Ted Lasso no solamente es divertidísima, como una feel-good movie en estado de gracia, sino que es buenísima. Ni un defecto tiene en los diez episodios de la primera temporada (con otras dos confirmadas y en camino), que le permitieron llevarse un Globo de Oro al mejor actor para Jason Sudeikis (que también consta como uno de los creadores), tres premios Critics Choice Awards (comedia, actor para Sudeikis y secundaria para Hannah Waddingham) y los premios WGA del sindicato de guionistas de EE.UU. a la comedia mejor escrita y la mejor serie nueva de 2020.

4. Bob's burgers (Disney+)

Si Ted Lasso en estos momentos es la mejor comedia de la TV, Bob's Burgers lo es en el terreno de la comedia familiar. Una serie de animación que tardó unos cuantos episodios en entender lo que funcionaba (la primera temporada casi que podríamos olvidarla) y que desde 2011 emitió 210 episodios llenos de humor, ternura y unas dinámicas la mar de entrañables con amor por el espectáculo y por los personajes.

Conocer a la familia Belcher, que trabajan todos en una hamburguesería de mala muerte, es un deber y una responsabilidad. Si alguien se queda con ganas de más, tiene la serie musical Central Park en Apple TV+, creada también por Loren Bouchard, y esperemos que en breve llegue Great North a Disney+, otra serie del mismo estilo (eso sí, centrada en una familia de Alaska) y firmada también por Bouchard.

5. Cobra Kai (Netflix)

En esta lista no faltan obras que funcionan a dos niveles: el de la nostalgia y el del entretenimiento óptimo para disfruten las nuevas generaciones. Cobra Kai es uno de los movimientos más exitosos hasta el momento: Youtube rescató a Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio) para repetir su rivalidad personal y deportiva de la primera película de Karate Kid estrenada en 1984.

El resultado es una serie con aroma entre ochentero y low-cost que devuelve al espectador a los valores de la disciplina mientras Lawrence y LaRusso se enfrentan de adultos con los papeles del malo y del bueno menos claros y con nuevos jóvenes que intentan seguir sus pasos. Netflix compró la serie a Youtube y, por ahora, tiene en el catálogo tres temporadas con una cuarta en camino.

6. Con amor, Victor (Disney+)

Disney consideró que Con amor, Victor era demasiado adulta para el público menor de edad y se esperó a tener la pestaña adulta de Star para estrenarla. No lo es. Lo que sí es es una comedia romántica con toques dramáticos que aborda con una perspectiva un tanto inocente lo que supone tener dudas acerca de la sexualidad o la incertidumbre de ver unos padres cuyo matrimonio se tambalea.

Proporciona material, además, para hablar con los hijos con un Michael Cimino que ilumina la pantalla con su sonrisa y las dudas de Victor, que acaba de llegar nuevo al instituto y que está interesado tanto en Mia (Rachel Naomi Hilson), una chica popular que le hace caso, como en Benji (George Sear), un compañero que está oficialmente fuera del armario.