Películas recomendadas de Netflix: 16 contenidos que no podés perderte

El catálogo de Netflix es muy amplio. Se trata de una plataforma en la que se pueden encontrar una gran cantidad de títulos de todos los géneros. Las películas recomendadas de Netflix son muchas, por lo que los usuarios pueden sentarse y hacer maratones de cine desde el living de su casa.

Las películas recomendadas de Netflix

Película recomendada de Netflix: The Dig (2021)

The Dig es la primera película original de Netflix de que se estrenó en el 2021. Esta película recomendada de Netflix está basada en la novela de John Preston, que a su vez se inspiró en los hechos reales que rodearon la excavación arqueológica de Sutton Hoo del año 1939.

Entre el elenco de esta película recomendada de Netflix se encuentra Carey Mulligan, quien interpreta a Edith Pretty, una viuda que contrata al arqueólogo Basil Brown (Ralph Fiennes) para investigar algunos túmulos funerarios en su propiedad. El hallazgo atrae rápidamente la atención del gobierno y de otros arqueólogos más destacados. También amenaza con sacar a Basil y Edith de sus propios negocios e iniciativas. Entre tanto, Edith y Basil comienza un vínculo romántico, a pesar del matrimonio de Basil y la frágil salud de Edith.

Película recomendada de Netflix: Finding ‘Ohana (2021)

Finding ‘Ohana se vale de la mitología hawaiana para contar su historia.

Kea Peahu y Alex Aiono interpretan a Pili e Ioane, un par de hermanos a quienes su madre lleva de vuelta a Hawai para que cuiden de su abuelo, Kimo (Branscombe Richmond). A medida que pasa el tiempo ellos van aprendiendo datos acerca de su historia familiar. Es entonces cuando Pili se encuentra con un diario propiedad de Kimo, que podría indicarles un tesoro pirata escondido. Poco después, Pili convence a su nuevo amigo, Casper (Owen Vaccaro) e Ioane de entrar en la aventura de sus vidas.

Película recomendada de Netflix: The White Tiger (2021)

Basada en la novela de 2008 de Aravind Adiga titulada de la misma manera, The White Tiger sigue la historia de la pobreza a la riqueza de Balram Halwai (Adarsh Gourav), un aldeano indio empobrecido que, a través del trabajo duro, consigue alcanzar un puesto de conductor muy elogiado a los ojos de Ashok (Rajkummar Rao) y Pinky (Priyanka Chopra Jonas), dos magnates de negocios muy influyentes.

En esta película recomendada de Netflix se puede ver que llegan a amar su posición, pero en ese momento un trágico paso en falso coloca a Balram en la mira de la familia de Ashok. Dado que no está dispuesto a servir como chivo expiatorio, Balram elige luchar contra las fuerzas corruptas en juego. Un drama de clase apasionante similar a los compañeros de Parasite con Joker, The White Tiger es uno de los mejores dramas que actualmente se puede encontrar en esta plataforma.

Película recomendada de Netflix: Pieces of a Woman (2020)

Vanessa Kirby y Shia LaBeouf protagonizan esta película recomendada de Netflix, que cuenta la historia de un parto en casa que sale mal y tiene consecuencias irreversibles.

Martha y Sean son una pareja de Boston que están listos para que sus vidas cambien irrevocablemente por la llegada de un bebé. Sin embargo, es la tragedia –y no la paternidad– lo que los cambiará de manera irreversible.

Durante los años siguientes, Martha debe superar su dolor mientras trata de manejar sus conflictivas relaciones con Sean y su madre (Ellen Burstyn). Todo esto sucede mientras se enfrentan a una batalla judicial contra una partera.

Película recomendada de Netflix: His House (2020)

Después de sufrir una gran tragedia en su peregrinaje desde Sudán del Sur al Reino Unido, Bol (Ṣọpẹ́ Dìrísù) y Rial (Wunmi Mosaku), un matrimonio de refugiados que huye de su país devastado por la guerra, llega a instalarse en una casa en un barrio humilde.

Mientras Bol hace todo lo posible para acostumbrarse a una nueva vida, que no está no exenta de racismo, una serie de horribles fenómenos –difíciles de explicar– se suceden alrededor.

En esta película recomendada de Netflix se mezclan una historia de inmigración sociopolítica con una historia de una casa encantada. Así, His House logra meterse en ambos subgéneros.

Película recomendada de Netflix: Over the Moon (2020)

Fei Fei (Cathy Ang), afligida por la pérdida de su madre, se aferra a una leyenda sobre una diosa de la luna llamada Chang’e. Para consternación de su padre y su nueva familia, la niña tiene como objetivo demostrar que la diosa realmente existe.

Para llevar adelante su objetivo, empieza a trabajar en un cohete que la llevará a la luna para probar la existencia de Chang’e. Con mucho corazón y una animación fascinante, Over the Moon se podría ver como la epopeya estándar y trillada de Disney, pero la estructura familiar y la música son suficientes para mantener a los espectadores pegados a la pantalla hasta el final.

Película recomendada de Netflix: Superbad (2007)

Es el final del año escolar y los mejores amigos Seth (Jonah Hill) y Evan (Michael Cera) se están preparando para ir a la universidad, como sucede con muchos estudiantes alrededor del mundo.

En ese momento, Jules (Emma Stone) invita a Seth a una fiesta en su casa y él promete llevar alcohol, aunque es menor de edad. Becca (Martha MacIsaac), de quien Evan está enamorado, irá a la misma fiesta. Es allí donde él le promete llevarle una botella de vodka.

A continuación, se relata una odisea nocturna salvaje entre los mejores amigos de toda la vida, que incluye choques con autos, la participación de la policía y una fiesta improvisada en casa (que no es la de Jules).

Esta película recomendada de Netflix es una comedia que hace reír mucho y que causó sensación cuando se estrenó por primera vez.

Película recomendada de Netflix: The Midnight Sky (2020)

Dirigida y protagonizada por George Clooney, se trata de una adaptación de la novela Good Morning, Midnight de Lily-Brooks Dalton (2016). En este thriller de ciencia ficción tiene lugar después de que un poderoso evento de radiación eliminara a la mayoría de la población de la Tierra.

El científico Augustine Lofthouse (Clooney) sabe que sus días están contados, por lo que consigue contactarse con la tripulación de un vehículo explorador de Júpiter. Cuando la señal se interrumpe, el descubrimiento de una niña llamada Iris (Caoilinn Springall) anima al científico a viajar a través del Polo Norte con la esperanza de encontrar una antena más fuerte para alertar a la tripulación de la nave. Esta película recomendada de Netflix forma parte de este listado porque es un título épico de ciencia ficción, que resulta convincente de principio a fin.

Película recomendada de Netflix: The Prom (2020)

Basada en el musical de Broadway del mismo nombre, The Prom forma parte de las películas recomendadas de Netflix. Protagonizada por Meryl Streep y James Corden, quienes interpretan a Dee Dee Allen y Barry Glickman, este título cuenta la historia de dos actores de Broadway con mala suerte que buscan poner en práctica sus grandes talentos.

Al mismo tiempo, se da la casualidad de que en una pequeña ciudad de Indiana, una estudiante llamada Emma Nolan (Jo Ellen Pellman) necesita apoyo teatral después de salir del armario. Al hacerlo, su escuela tradicionalista responde cancelando su baile de graduación. A través del poder de la canción y la danza, un conjunto de increíbles artistas se unen para luchar por Emma y la igualdad del amor.

The Prom es una buena adaptación de un musical que resulta conmovedor y que tanto los reacios como los adictos a Broadway podrán apreciar.

Película recomendada de Netflix: Django Unchained (2012)

Django Unchained es una película del reconocido Quentin Tarantino, quien estuvo a cargo de la dirección de títulos como Bastardos sin gloria o Kill Bill.

Cuando Django (Jamie Foxx) es rescatado de la esclavitud por el misterioso Dr. King Schultz (Christoph Waltz), el dúo forma una sociedad: Django acepta ayudar a Schultz a buscar recompensas, y a cambio, Schultz ayudará a Django a localizar a su esposa, Broomhilda (Kerry Washington).

Django y Schultz la rastrean a hasta la plantación de un conocido esclavista llamado Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Un anfitrión carismático, pero astuto como ningún otro, y no pasa mucho tiempo antes de que Candie y sus compañeros comiencen a olfatear las verdaderas intenciones de Django.

Grande, audaz y sangrienta, Django Unchained es la segunda colaboración de Tarantino con el actor Christoph Waltz y la primera con el fallecido compositor, Ennio Morricone.

Película recomendada de Netflix: The Babysitter (2017)

Cole (Judah Lewis) ama a su niñera, Bee (Samara Weaving).

Detrás de la encantadora sonrisa de Bee hay una satanista siniestra y con mucha sed de sangre que protagoniza esta película recomendada de Netflix. A medida que los miembros de un culto aterrados y oscuro comienzan su descenso sobre la vida de Cole, dependerá de este preadolescente burlar sus esfuerzos antes de convertirse en la próxima víctima de Bee.

Esta película recomendada de Netflix también fue producida por la plataforma.

Película recomendada de Netflix: The Trial of the Chicago 7 (2020)

En 1968, la Convención Nacional Demócrata de Chicago estalló en protestas masivas, que fueron principalmente lideradas por jóvenes. En el año 1969, el Gobierno federal acusó a siete manifestantes de conspiración y otros cargos, contra quienes inició un juicio en el que una generación más vieja y más conservadora puso en la mira a la contracultura que llegaba con la nueva generación.

El juicio que se relata en esta película recomendada de Netflix paralizó a la nación y alimentó los temores de la Guerra Fría de que algunos estadounidenses estuvieran tratando de socavar a su propio gobierno. Aaron Sorkin dirigió este thriller legal protagonizado por Eddie Redmayne y Sacha Baron Cohen.

Película recomendada de Netflix: Fractured (2019)

Ray (Sam Worthington) se despierta en el hospital al que llevó a su esposa y a su hija herida y allí descubre que el centro médico no tiene ningún registro de haber recibido a sus familiares.

Lo cierto es que allí suceden hechos más raros e inexplicables de los que se ven a simple vista.

Esta película recomendada de Netflix relata una fría conspiración del personal médico y el destacamento de la policía local, que logra ocultar oscuros secretos que Ray necesita descubrir antes de que sea demasiado tarde.

Se trata de un thriller psicológico, que por momentos tiene toques de acción y de drama.

Película recomendada de Netflix: Mank (2020)

El director David Fincher trajo a la pantalla chica esta película recomendada de Netflix, que se sitúa temporalmente en la época dorada de Hollywood.

El escritor en cuestión es el alcohólico y ludópata Herman J. Mankiewicz, interpretado por Gary Oldman. Él está escribiendo una película, que le fue encargada por el propio Orson Welles, que es nada más y nada menos que El ciudadano Kane.

La historia que se cuenta en Mank está entre los años 1930 a la de 1940, y narra la vida turbulenta del protagonista mientras estuvo a cargo de la escritura del guión. Cabe mencionar que esta película recomendada de Netflix fue escrita por el difunto Jack Fincher, el padre del director, por lo que es una joya para los cinéfilos y para quienes quieran conocer un poco de la época dorada de Hollywood.

Película recomendada de Netflix: If Anything Happens I Love You (2020)

Michael Govier y Will McCormack son el dúo de directores que estuvieron a cargo del desarrollo de esta película recomendada de Netflix.

If Anything Happens I Love You es un título que explora un mundo de profundo dolor a través de la ilustración y la animación. Se trata de una historia que se mete en el mundo de las secuelas emocionales de la trágica pérdida de una familia.

Esta corta animación empieza en un lugar oscuro y casi implacable, pero a través del poder de los sentimientos y la voluntad de seguir adelante, la película avanza hacia un lugar de amor, perdón y esperanza. No es la película más fácil de explicar, pero merece atención por su valentía emocional y su composición estelar.

Película recomendada de Netflix: Hillbilly Elegy (2020)

En Hillbilly Elegy de Ron Howard, que es una adaptación de las memorias de J.D. Vance del mismo nombre, Gabriel Basso interpreta a J.D., un adolescente de los Apalaches que se encuentra inmerso en serias dificultades familiares.

Su madre, Beverly (Amy Adams), lucha contra su adicción a la heroína, una situación que ejerce una enorme presión sobre toda la familia. Bonnie (Glenn Close) es la única salvadora de J.D., una abuela maternal y entrañable que quiere lo mejor para su atribulada familia. Close y Adams están en la cima de sus papeles en este drama crudo y emocional que nos sumerge profundamente en el dolor y las dificultades de la dinastía Vance.