Mauro Viale, Diego Maradona y las pizzas: una entrevista fuera de control

Mauro Viale falleció este domingo a los 73 años de edad tras haber estado internado con coronavirus. Cómo se gestó la particular entrevista con Maradona

Mauro Viale, quien falleció este domingo a los 73 años de edad tras haber estado internado con coronavirus, tenía una relación muy cercana a Diego Maradona desde que el Diez era muy chico, ya que el periodista en ese momento se dedicaba a cubrir deportes y vivía en La Paternal, barrio de Argentinos Juniors.

Ya en 1997, con el astro del fútbol nuevamente en Boca Juniors, Viale rompía las mediciones de rating con Mediodías con Mauro, cuyo máximo pico había sido el año anterior, con la cobertura del Caso Coppola.

En ese contexto, Maradona aceptó la invitación para asistir al programa para una entrevista en un estudio repleto de gente. No solo había público en tribunas, sino también el propio Guillermo Coppola y Jacobo Winograd, otro de los habituales protagonistas de la emisión.

En un momento se revolucionó la entrevista. Maradona tenía hambre y el conductor, para complacerlo, encargó varias cajas de pizza de jamón y morrones en un conocido local de la avenida Corrientes.

Cuando llegó la comida, todos empezaron a repartirse las porciones y a comer en vivo, con la muzzarella colgando y hasta despertando el "enojo" de Viale porque pusieron una botella de una gaseosa sobre su mesa, con el "chivo" a la vista.

Año 1997. Maradona cae al programa de Mauro Viale y el estudio se descontrola...por una pizza. ????Década del 90, no la entenderías. #FueraDeStock pic.twitter.com/8xxTMPUAY7 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) October 25, 2020

"No puede, tiene que jugar el domingo", bromeó el periodista, que tuvo su automática respuesta por parte de Maradona: "Si que puedo, ¿Cómo no voy a poder?".

Quien no podrá olvidar nunca ese día es Jonatan Viale, no solo porque su padre estaba con el mejor jugador de la historia, sino porque además el Diez le envió un saludo y un deseo de pronta recuperación, ya que se había fracturado la tibia jugando al fútbol.

Aún en ese clima, durante la charla se tocaron también temas duros, como la larga suspensión por dopaje de la que estaba regresando, la política del país y, claro, la causa judicial que había derivado el año anterior en la detención de su amigo Coppola.

Murió Mauro Viale tras estar internado por coronavirus

El periodista Mauro Viale, de 73 años, murió a causa de las complicaciones de su cuadro de covid. Viale había tenido que ser internado, luego de que se le detectara el virus y tuviera síntomas leves. Pero su cuadro se agravó y falleció esta tarde.

La noticia fue confirmada en el Canal A24. "Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue", relató Rolando Graña.

El conductor de Radio Rivadavia, Radio Colonia, A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves pasado. Pero el sábado se conoció la noticia de que después de haber experimentado algunos síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado, que dio positivo.

"Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. A mí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre", había relatado tras aplicarse la primera dosis de la vacuna.

El periodista de 73 años se había dado la primera dosis de la vacuna Sinopharm el último jueves, dos días antes de presentar los primeros síntomas.

Rodolfo Graña confirmó el fallecimiento del periodista Mauro Viale

"Mauro está en su domicilio, recuperándose, con fiebre y algunos síntomas. Hemos hablado con colaboradores de él que nos han confirmado esta versión, que en el canal ya se conocía", había comentado su compañero de A24, Javier Díaz.

Sin embargo, horas después, el conductor debió quedar internado en el Sanatorio Los Arcos, de la Ciudad de Buenos Aires, porque padecía una neumonía bilateral, complicación que se da con frecuencia en casos positivos de Covid. Luego de unas horas en las que había mostrado una mejoría, su situación se complicó. Finalmente, Mauro falleció de un paro cardíaco durante el domingo.

Respecto al contagio de Viale luego de recibir la primera dosis de la vacuna, el infectólogo Javier Farina explicó que "en realidad, si empezó con síntomas hoy (por el sábado) y se vacunó hace 48 horas, lo más probable es que el contagio haya sido antes de la vacuna, porque el período de incubación rara vez es menor a los dos días".

Desde el grupo Alpha manifestaron su pesar por el fallecimiento del emblemático periodista.

"El Grupo Alpha Media manifiesta su profundo dolor ante el fallecimiento del compañero, colega y amigo Mauro Viale, a los 73 años de edad. El pesar atraviesa a cada uno de los que formamos parte de este grupo de medios que, desde siempre, tuvo en Mauro un referente del ejercicio de la profesión. Mauro fue el formador de muchos periodistas que hoy se unen en el dolor por quien desde hace unos años estaba al frente de los micrófonos de Radio Rivadavia, La 990 y AM 550. Acompañamos a toda su familia en este triste momento. Amigo Mauro, siempre estarás con nosotros", dice el comunicado.