Sólo para románticos: 3 series que te harán volver a creer en el amor

Tres historias de amor verdadero, sin muchos clichés, que serán muy inspiradoras para aquellos que a veces dudan de la magia del amor

Si de amor se trata, el mundo cinematográfico nos brindó cientos y miles de historias a lo largo de los años. Algunas de ellas más creíbles que otras, o más bajadas a la "realidad" que otras.

Las grandes plataformas de streaming nos permiten tener al alcance de nuestra mano muchas de estas. Si estás buscando una serie que vuelva a hacerte creer que el amor verdadero existe, estás en el lugar indicado.

Estas tres series románticas, disponibles en Amazon Prime Video y en Netflix, volverán a reactivar la magia del amor, que creías que estaba perdida.

1. Modern Love - Amazon Prime Video

El diario New York Times tiene una columna y un podcast llamado Modern love, con historias originales y a menudo ocurrentes sobre el amor. Amazon Prime Video recogió algunas y las convirtió en una serie de ocho capítulos independientes entre sí y con actores como Tina Fey, Julia Garner, Ane Hathaway y Dev Petel, entre otros.

La serie, ambientada en Nueva York, pasó algo inadvertida y para todos quienes aún no la ven, es un buen momento para darle una oportunidad, porque está escrita y plasmada de manera tan liviana y humana, que puede devolver las ganas de encontrar pareja a cualquiera.

Según la crítica, la mejor historia es la de Patel, que es un CEO de una app de citas a quien Julie (Catherine Keener) le hace una entrevista.

También se eleva sobre el resto el segmento protagonizado por Anne Hathaway, quien en clave musical interpreta a una chica que conoce a un tipo en el supermercado y logran congeniar. Pero la historia, realmente, quiere contar que ella es bipolar y que esa dificultad la hará una y otra vez desechar a pretendientes cuando no quiere salir ni siquiera de su casa. Es cierto que a ratos hay niveles de azúcar desmedidos, pero, como en todas las historias, cuenta con un final feliz.

Hay relatos para enamorarse de los personajes y otros con los que probablemente te caerán algunas lágrimas. Como con "La carrera mejora según te acercas a la meta", sobre dos ancianos que es una verdadera declaración de amor sobre la Tercera Edad, aún cuando toca ciertas teclas que uno puede adelantar mientras avanza el metraje.

La gracia de Modern love es que suma todos los clichés propios sobre el romance, pero le da un contexto insólito, en muchos casos, y como se trata de unitarios, no tienes la obligación de verlos todos.

2. Crashing - Netflix

Antes de que Phoebe Waller-Bridge hiciera esa gran serie llamada Fleabag y que terminara convirtiéndose en una estrella llamada para la nueva Indiana Jones, filmó esta pequeña comedia romántica sobre un grupo de adultos jóvenes que viven en un hospital abandonado. Y entre ellos comienzan a desarrollarse historias de amor.

Con un tono que a ratos recuerda Cuando Harry conoció a Sally -la película romántica por excelencia-, Crashing es impredecible, con repentinos cambios de tono y algunas alusiones sexuales explícitas, muy al estilo de su creadora, quien acá interpreta a Lulu, una chica que se reencontró con su mejor amigo de infancia (Damien Molony), quien ahora es chef.

Como la serie es inglesa, no hay clichés que sí se pueden encontrar en la ficción estadounidense, los capítulos son de media hora y se pueden ver en modo maratón y, aparte de hablar mucho sobre sexo y relaciones de pareja, también aborda temáticas como la generación millennial, el trabajo precario, la familia y las relaciones con amigos. Todo, de un modo quizás más liviano del que uno quisiera, pero a cambio logrando entretener y sacar risas.

Sin llegar a ser como Fleabag, plantea el debate más común. ¿Puede un hombre y una mujer heterosexual ser solamente amigos, sin ni un poco de tensión sexual? En la historia, la protagonista parece que en cualquier minuto va a ir más allá con su mejor amigo, que está comprometido. Ese enganche hace que uno llegue hasta el final para dilucidar el dilema.

3. Master of None, segunda temporada - Netflix

Como está anunciada para este año una tercera temporada de Master of none, creada y protagonizada por Aziz Ansari, hay que volver a mirarla o ver por primera vez. Si bien es aconsejable ver la primera temporada, podés optar por no hacerlo e ir directo a su segundo ciclo, que es una historia de amor enorme, quizá lo mejor que se encuentra sobre el tema en la ficción estadounidense.

Dev (Ansari) es un treinteañero de origen indio que se dedica a la actuación y vive en la ciudad de Nueva York. La primera parte cuenta su vida y la de su grupo de amigos, pero el segundo ciclo parte a Italia, donde conoce a una treinteñera con la que entabla una amistad. El problema es que ella está en pareja y sólo pueden ser amigos. Lo que comienza a partir de ahí es una crónica sobre cómo dos personas pueden llegar a engancharse: hablar por horas al teléfono, reírse de todo, salir a comer o a un bar, ir a bailar, extrañarse, contarle cosas que no le contarían a alguien más.

Lo bueno de Master of none es que no es azucarada ni torpe, su libreto se siente cercano y honesto -el protagonista intenta citas en una app estilo Tinder y acumula ancécdotas horribles en su mayoría, buscando olvidar a la chica italiana-, y tiene una de las mejores escenas románticas que se vieron en la televisión en los últimos años.

También posee el final más brillante y urgente en ficciones románticas. Es probablemente la mejor opción para volver a creer en el amor.