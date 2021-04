Zac Efron ya no se parece a sí mismo: el nuevo rostro del actor sorprendió mucho a sus fans

La estrella de Hollywood hizo una aparición pública -virtual, claro- en el día de la tierra, pero la atención de sus fans quedó concentrada en su rostro

Zac Efron, el actor conocido por todos luego de su primer gran éxito en High School Musical y muchas otras producciones que le siguieron, participó este viernes en un evento virual que tenía como motivo el Día de la Tierra. Se trató de un Facebook Wach llamado Earth Day! The Musical, y fue presentado por el famoso divulgador científico Bill Nye.

El actor de tan sólo 33 años es uno de los más populares del mundo y utiliza su capacidad de difusión para compemeterse con causas que cree justas. Es un fuerte defensor de los derechos ambientales y conservacionista de la naturaleza, por eso participó de este evento sin saber que las repercusiones iban a ser muy fuertes. Su aparición no sólo se destacó por el importante mensaje que dejó, sino que fue la apariencia de su rostro la que sorprendió y provocó tanto reacciones como memes en las redes sociales.

El nuevo rostro de Zac Efron sorpredió a los fans y los memes no tardaron en llegar

Las reacciones de los fanáticos en las redes sociales

Sus seguidores notaron que la cara de la estrella de Hollywood había sido retocada, y no precisamente de la manera más sutil. Es por eso que en la red social Twitter, cientos de usuarios compartieron memes que comparaban el rostro de Efron en el video con el de algunas celebridades que fueron víctimas de la mala praxis en procedimientos estéticos, como Gabriel Corrado y Ricardo Fort.

También compararon al actor con la versión del personaje "Calamardo Guapo" de la serie animada de Bob Esponja, así como con la versión humana del ogro en Shrek 2, lo cual generó que el actor se vuelva una tendencia en este viernes 23 de abril.

Siguiendo la moda de Disney , DreamWorks empezaría a relanzar sus películas animadas en live action .Siendo algunas de las primeras la saga de Shrek , ya anunciaron la contratación de Zac Efron para hacer la versión humana del ogro en Shrek 2 .Felicidades Zac , te amamos !!! pic.twitter.com/UANURlvSW4 — Mr. X (@L34NR) April 23, 2021

Fav si querés que Zac Efron protagonice la serie de Ricardo Fort pic.twitter.com/Mufjt3jBpY — Carolo (@CaroloVazquez) April 23, 2021

Zac Efron es el nuevo calamardo guapo pic.twitter.com/sw96Wp3gU1 — Andrea Escobar Olivera (@lescobarfx) April 23, 2021

El compromiso de Zac Efron con el planeta Tierra

"¿Un gran espectáculo musical? Bill, sabía que eras inteligente, pero eres un genio", expresó Efron en su única aparición para sumarse a la iniciativa que reunió a los artistas para cantar por el planeta Tierra. Su participación es un ejemplo más del compromiso que tiene con el medio ambiente que hasta lo llevó a hacer una serie documental.

Down to Earth with Zac Efron es una docuserie que se estrenó en 2020 en Netflix -y que continúa grabándose- y cuenta hasta ahora con ocho episodios que giran en torno al actor y sus viajes por lugares como Francia, Puerto Rico, Inglaterra, Islandia, Costa Rica, Perú y Cerdeña. La idea del programa es promover la naturaleza, la energía verde y las prácticas de vida sostenibles.

Por otra parte, en su cuenta oficial de Instagram, el actor de diversas películas de comedia, escribió un mensaje para conmemorar el Día de la Tierra y mostró una fotografía en la que aparece trabajando junto con "Girringun", una organización conformada por nueve grupos tribales que luchan por la conservación del medio ambiente en Cardwell, Australia.

"Es el día de la Tierra. Me siento muy bendecido por tener la oportunidad de viajar y ver todas las cosas increíbles que las personas están haciendo por el planeta. Es un mundo hermoso, vamos a protegerlo", escribió el histrión, "aprendiendo de ‘Grirringun’ cómo manejar la tierra a través de incendios culturales".

Además, hace muy poco, el actor se sumó a la lista de celebridades que abrazó la causa #SaveRalph, una campaña impulsada por la Humane Society International para prohibir la experimentación in vivo y que, con un cortometraje filmado en stop motion, contó la historia de Ralph, un conejo víctima de la experimentación en animales.

"Conozcan a Ralph. Ha tenido una vida difícil, lo cual no es sorprendente porque es utilizado para probar cosméticos. Vamos a trabajar juntos para ayudar a animales como Ralph firmando la petición de Humane Society International", escribió el actor semanas atrás.