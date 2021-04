HBO: películas, series y documentales que llegan en mayo

Amor, aventura, acción y mucho más. HBO reveló los títulos que se sumarán en mayo, y te aseguramos que no podés perderte ninguno

Con el comienzo de cada mes, llegan también títulos estrenos a los diferentes canales de televisión. Esto sucede en HBO, que a días de que empiece mayo, ya reveló los nuevos títulos que se podrán ver en su frecuencia.

Es por eso, que mientras esperamos la llegada de HBO Max, la plataforma de streaming que estará disponible en Latinoamérica a partir de junio, tenemos para entretenernos con muchas películas, series y hasta documentales nuevos.

Entre los estrenos más esperados, se encuentra el final de temporada de "The Nevers", la serie de fantasía victoriana con aires de "X-Men" creada por Joss Whedon. Al mismo tiempo, podremos ver el final de la miniserie "Mare of Easttown", un intenso thriller que muestra a Winslet como una detective que investiga el asesinato de una adolescente en una comunidad pequeña de Estados Unidos.

Pero como dijimos, son muchos los títulos que se suman a HBO, por eso te dejamos una lista completa para que tomes lista y no te pierdas de ninguno.

Las películas que llegan a HBO

1. Nueva York Sin Salida (1 de mayo)

Un agente de Nueva York trata de capturar a dos asesinos de policías mientras, por primera vez en la historia, los veintiún puentes de Manhattan se cierran al tránsito para impedir que escapen. Durante la cacería, el agente empieza a dudar de todo.

2. La Liga De La Justicia Oscura: Guerra en Apokolips (3 de mayo)

Tras la destrucción de la Tierra, la Liga de la Justicia se reúne para enfrentarse a Darkseid y salvar a los supervivientes restantes.

3. La Rosa Amarilla (7 de mayo)

Una adolescente filipina debe decidir si quedarse con su familia o dejar su pequeña ciudad de Texas para convertirse en cantante de música country.

4. Jexi (8 de mayo)

Phil, un hombre inteligente y amable, aunque sin amigos ni pareja, es adicto al teléfono celular. Su nuevo teléfono incorpora una inteligencia artificial, llamada Jexi, que se convierte en su asistente virtual y confesora. No obstante, Jexi empieza a comportarse, poco a poco, cada vez de manera más perturbadora.

5. Una Guerra Brillante (15 de mayo)

Thomas Edison y George Westinghouse, este último ayudado por Nikola Tesla, se enfrentan en una batalla de ideas y tecnología que determinará qué sistema eléctrico dominará el siglo XX.

6. The Witches (22 de mayo)

Robert Zemeckis ofrece una versión moderna del clásico libro sobre un grupo de brujas malvadas que quieren destruir a los niños del mundo, con un plan para convertirlos en animales, estelarizada por Anne Hathaway y Octavia Spencer.

Las series que llegan a HBO

1. En terapia: Temporada 4 (23 de mayo)

Serie que sigue la labor cotidiana del psicólogo Guillermo Montes, a lo largo de su semana, mostrando en cada uno de sus episodios una sesión de terapia con sus pacientes.

2. Batgirl (30 de mayo)

Kate Kane sigue los pasos de su primo desaparecido, Bruce Wayne, y protege las calles de Gotham City como Batwoman.

3. Legends of Tomorrow: Temporada 6 (4 de mayo)

El viajero del tiempo Rip Hunter regresa al presente y forma una insólita coalición de superhéroes y villanos para salvar el mundo de un peligro terrible que amenaza con destruir no sólo el planeta, sino incluso el propio tiempo.

4. Blindspot: Temporada 5 (7 de mayo)

Cuando una hermosa mujer sin ningún recuerdo aparece desnuda en Times Square, el agente del FBI Kurt Weller y su equipo descubren que los tatuajes de su cuerpo guardan relación con crímenes que deberán resolver.

6. Mr. Inbetween (26 de mayo)

Ray Shoesmith es padre, exesposo, pareja y mejor amigo, y también es un delincuente a sueldo. Mientras participa en actividades criminales, Ray trata de mantener relaciones con aquellos que son importantes en su vida.

7. Robot Chicken. Especial Archie Comics (28 de mayo)

Spin off de "Harvey Birdman, Attorney at Law", esta nueva serie de animación sigue a Judy Ken Sebben, que lucha contra el crimen hasta que se ve heredando la empresa de su padre. Gracias a su amiga, Meredith the Mind Taker, podrá compaginar su carrera como CEO con su lucha contra el crimen.

1. Escravidao-Século XXI (5 de mayo)

Dirigida por Bruno Berrerto, una serie que pone el descubierto la esclavitud contemporánea en Brasil.

2. El crimen del siglo (11 de mayo)

Miniserie documental que aborda el poder de la industria farmacéutica en Estados Unidos con una exploración de orígenes, alcance y consecuencias de la crisis de los opioides, una epidemia que no surge de la nada y en la que hubo muchos intereses.

3. Padre Nuestro (13 de mayo)

La noticia de la futura paternidad del cineasta y su novia hace que ambos se planteen el concepto a raíz de sus experiencias. Ella se ve sin modelos en su familia rota para afrontar el reto; él, en plena búsqueda de reconciliación con su propio padre, actualmente monje en Athos.

HBO Kids

1. Clarence: Temporada 1 (7 de mayo)

2. El origen de los guardianes (7 de mayo)

3. Mascotas (7 de mayo)

4. Scooby-Doo y compañía: Temporada 2 (14 de mayo)

5. Tom y Jerry: Robin Hood y el ratón de Sherwood

6. Cocomelon: Temporada 1 (21 de mayo)

7. ¡Canta! (21 de mayo)

8. ¡OK, K.O.! Seamos héroes: Temporada 1 (28 de mayo)

9. Lorax: En busca de la trúfula perdida (28 de mayo)