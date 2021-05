Todavía hay buenas noticias: Marvel reveló las fechas de estreno de sus películas hasta 2023

Uno de los universos cinematográficos más populares de los últimos tiempos reveló los nombres y fechas de estrenos de sus grandes apuestas

El Universo cinematográfico de Marvel es una franquicia de medios y un universo compartido, centrada en una serie de películas de superhéroes producidas independientemente por Marvel Studios y basadas en los personajes que aparecen en las publicaciones de Marvel Comics.

Desde hace muchos años que sus producciones son de las más reconocidas del cine, pero año tras año siguen haciendo apuestas para sorprender nuevamente a los fanáticos y también a aquellos que todavía no entraron en su mundo.

Para alegría de los seguidores más fieles, los títulos que se lanzarán de acá al 2023 ya tienen fecha de estreno en la gran pantalla, aunque falte mucho tiempo aún para que eso suceda.

Marvel estrenará muchas películas desde ahora hasta el 2023

Un gran anuncio en forma de homenaje

"Vengadores: Endgame" llenó los cines de todo el mundo con miles de personas que lo vivieron como un evento único. Ahora, Marvel, el estudio que hizo de los superhéroes un género mayoritario, quizo homenajear a los amantes de las salas y las pantallas grandes con un emotivo vídeo en el que, además, anunció la fecha de estreno de sus películas más esperadas, como "Los eternos", 'Black Panther Wakanda Forever' o 'The Marvels', que es la secuela de ' Capitana Marvel'.

En el vídeo se pueden ver algunas escenas del Universo Cinematográfico de Marvel tras los sucesos finales de "Vengadores: Endgame", con nuevo material de Brie Larson como "Capitana Marvel", Tom Holland como "Spider-man" o Paul Rudd en lo que será una nueva entrega de Ant-Man.

Estrenos durante el 2021, 2022 y 2023

En el homenaje a los cines y a los espectadores, Marvel hizo que los fanáticos de sus héroes puedan anotar ya las fechas clave de acá a 2023. Las primeras que saldrán por la pantalla serán "Viuda negra", cuyo estreno está previsto para el 9 de julio. Luego de ella, "Los eternos", con Angelina Jolie, que tiene prevista su fecha de estreno para el 5 de noviembre de 2021. Un poco más tarde pero dentro de este mismo año, los fanáticos podrán ver "Spider-man No way home", el 17 de diciembre de 2021. Además, presentaron "Shang Chi y la leyenda de los 10 anillos", que se estrenará este próximo 3 de septiembre.

La secuela de "Black Panther" cambió de nombre, y pasará a titularse "Black Panther: Wakanda Forever", con fecha de estreno prevista ya para el próximo año, exactamente para el 8 de julio de 2022. Estará cargada de guiños a Chadwick Boseman, cuyo personaje de T’Challa no será heredado por ningún otro actor tras la muerte de Boseman el pasado mes de agosto. "Capitana Marvel 2", retitulada como "The Marvels", llegará el 11 de noviembre de 2022.

Por su parte, "Doctor Strange in the multiverse of madness", está en el calendario el 25 de marzo de 2022 y "Thor, Love and Thunder", el 6 de mayo de 2022.

Para el año siguiente están "Ant-Man y la avispa: Quantumania", que se verá a partir del 17 de febrero de 2023, y "Guardianes de la Galaxia Vol.3", el 5 de mayo de 2023.