Netflix: 10 series que tenés que ver al menos una vez en la vida, ¿te las vas a perder?

Historias clásicas, algunas que supieron ser tendencias, y todas aquellas producciones que tenemos que tener en nuestra lista personal

Las grandes plataformas de streaming nos ofrecen gran cantidad de contenido, que consta de películas, series y documentales.

Si sos de los que prefieren las series, sabrás que la llegada de estos sitios trajo la mejor solución que se podría haber deseado para disfrutar de este gran hobbie. No sólo por la posibilidad de ver las series favoritas en cualquier momento, lugar y ritmo, sino también por la gran cantidad de producciones disponibles que hay en cada una de ellas. De esta manera, ahora se puede encontrar la historia perfecta para cada persona, sus gustos y necesidades.

Sin embargo, las novedades no son la única virtud de las plataformas de streaming, dado que también cuentan con amplios catálogos repletos de títulos al completo que quizá no se pudo ver en su día y que siempre tuvimos ganas de probar. De eso se trata precisamente el listado que encontrarás a continuación. No es una selección de las mejores series originales de Netflix, sino de 10 ficciones muy "top", de esas que hay que ver por lo menos una vez en la vida, y que ya están al completo en la plataforma.

1. Vis a Vis

Seguramente escuchaste hablar de ella, pero si aún no le diste una oportunidad, Netflix tiene una gran oferta: sus cuatro temporadas y su "spin-off" Vis a vis: El Oasis al completo. Sí, para ver de un tirón.

El punto de partida de Vis a Vis es la entrada en una carcel para mujeres de Maca (Maggie Civantos), una joven que cometió fraude junto a su chico y que tiene que pagar por los dos. Rápidamente se da cuenta de que para sobrevivir a su estancia en prisión se tiene que convertir en una más... Y eso hace que saque su verdadero yo. ¿Su objetivo? Salir de ese lugar cueste lo que cueste.

2. Vikingos

Vikingos se estrenó en 2013 como parte de la programación del canal History y sin llevarse demasiadas miradas. Sin embargo, tras seis temporadas ya se puede hablar de ella como una de las grandes series de televisión. Michael Hirst se basó en las sagas nórdicas para crear este drama histórico de fantasía. Así, se puede conocer mejor la cultura escandinava y los héroes legendarios que lucharon contra la Inglaterra anglosajona y la Francia occidental, encabezados por el ya mítico Ragnar (Travis Fimmel). Sus seis temporadas están completas en Netflix.

3. Sons of Anarchy

Hasta 2008, las bandas de motoqueros estaban relacionadas con la violencia. Con la llegada de Sons of Anarchy, la percepción la verdad es que era la misma, pero con un toque mucho más canchero. ¿Qué fan de "Hijos de la Anarquía" no tuvo una remera con el logo y se sintió un miembro más de SAMCRO? Si este nombre todavía te suena extraño y no sabes de lo que es capaz Jax Teller, no puedes perderte la ficción protagonizada por Charlie Hunnam ahora que tienes todas las temporadas disponibles en Netflix.

4. Breaking bad

Si en 2021 todavía no viste Breaking Bad nunca es tarde y, como reza el titular de este listado, es una de esas series que tienes que ver al menos una vez en la vida. Está completa en la plataforma de "streaming", así que es una tarea fácil. La historia de Breaking Bad en un recorrido en plan montaña rusa que te hará disfrutar como un loco, pero su punto de partida en sencillo. Walter White, el personaje de Bryan Cranston, es un profesor de química de instituto que, tras ser diagnosticado de cáncer, decide iniciar un negocio de narcotráfico para asegurar el seguro de su familia. Para ello cuenta con la ayuda de un ex alumno, Jesse (Aaron Paul) y su camino, además de peligroso, le convierte en alguien que no solo nunca pensó que podía ser, sino que le gusta demasiado.

5. Modern Family

Completa en Netflix, tanto para fanáticos como para quienes todavía no la han visto.

Multipremiada en sus primeros años, la sitcom de ABC cautivó con las divertidas historias y dinámicas de una gran familia que a su vez está formada por tres familias. Cada una de ellas tiene unas características diferentes, poniendo de manifiesto la importancia de otros modelos de familia diferentes al tradicional.

6. Suits: la clave del éxito

De Suits: La clave del éxito escuchaste hablar 100% seguro, debido a que es la serie que protagonizaba Meghan Markle cuando se convirtió en la prometida del Príncipe Harry de Inglaterra. Sin embargo, la actriz y Duquesa, ahora dedicada junto a su marido al mundo de la producción, no es la principal razón por la que tenes que ver esta serie. Desarrollada por Aaron Korsh, el drama judicial nos presenta a Mike Ross (Patrick J. Adams) y Harvey Specter (Gabriel Macht), dos brillantes abogados que no pueden ser más distintos pero que se entienden a la perfección y que ejercen su profesión en Nueva York.

7. Las Chicas Gilmore

Da igual el tiempo que pase, para los fans de Las chicas Gilmore, Rory y Lorelai son eternas. Amy Sherman-Palladino nos presentó el 5 de octubre de 2000 a una madre y una hija que rompían esquemas: devoraban series juntas, eran adictas a la comida china y su amistad era envidiable. La serie terminó en 2007 y en 2016 volvieron a la carga con una remesa extra de cuatro episodios, titulada Las 4 estaciones de las Chicas Gilmore, que demostró que todavía no había pasado su momento. Si no creciste con las Gilmore, nunca es tarde para darles una oportunidad.

8. Arrested Development

Arrested Development forma parte de las grandes sitcoms estadounidenses. Se estrenó en noviembre de 2003 y, tras ser cancelada en 2006, vivió dos renaceres: uno en 2012 con una nueva tanda de 15 episodios y otro en 2018 con otros ocho capítulos, los dos de mano de Netflix. Las desgracias de la familia Bluth, totalmente desestructurada y con graves problemas económicos a pesar de haber amasado una fortuna, cuenta con un público muy fiel. Aunque, eso sí, reconocemos que su humor quizás no sea para todos. En cualquier caso, sus cinco temporadas están listas para ser vistas.

9. Orange Is the New Black

Una serie original de Netflix que ya está completa en la plataforma. Sus siete temporadas. Protagonizada por Tylor Schilling y Laura Prepon, entre otras, la serie desarrollada por Jenji Kohan es magia pura. Al igual que la historia de Kerman, de la que luego se aleja, la ficción comienza con la entrada en prisión de Piper Chapman, una joven que se ve envuelta en un lío de drogas.

10. Community

Dan Harmon, el mismo que está detrás de Rick y Morty, es el creador de Community y, si viste algún episodio de la animación, te imaginarás el tono y estilo de la sitcom. Es una locura llena de meta-humor y referencias a la cultura popular. La historia sigue a un grupo de alumnos que, por diferentes circunstancias, fueron terminando en una universidad comunitaria y forman un grupo de estudio. Entre sus miembros, una recién divorciada, un mayor de edad racista y casado 7 veces, una exanarquista o una exadicta al Adderall. El poder de los fans hizo que la serie no terminase en la quinta temporada y que, como habían planteado, acabase con seis entregas. Lo único que queda por cumplir es la película, de la cual se viene hablando mucho últimamente.