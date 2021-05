"¿Por qué carajo me hacés esta pregunta?": el enojo de Marcelo Gallardo con un periodista

El director técnico de River Plate se enojó durante una conferencia de prensa que se dio antes del partido con Independiente Santa Fe de Bogotá

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, tuvo un exabrupto al responder una pregunta de un periodista en plena conferencia de prensa. En la previa del partido por la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe de Bogotá, que finalmente fue suspendido horas después por la grave crisis social que se vive en Colombia, se había organizado una conferencia de prensa y el ex jugador contestó de una manera algo inesperada.

Luego de arrastrar dos derrotas consecutivas en el torneo local, el "Millonario" debe ganar la disputa con Aldovisi en la última fecha de la fase de grupos el próximo fin de semana; solo así podrá asegurarse un lugar en los cuartos de final.

En este escenario, el director técnico del equipo de Núñez fue consultado acerca de si sería un fracaso quedarse afuera de la pelea por el título tan temprano.

"No me gusta utilizar esa palabra porque es muy dañina. Dentro de lo que es el torneo local, claramente sí, nosotros nos pusimos como objetivo estar definiendo esta Copa que se está jugando. Sería una desilusión no poder hacerlo porque nos preparamos para eso y es uno de los objetivos, pero después hay que jugar y dentro de todas esas cosas que puedan llegar a pasar está la de que ganemos el domingo y nos metamos en esa etapa", comenzó a responder el ex jugador de River, sentado ahora en el lugar de director técnico del equipo.

"Encima viste cómo es, nos estamos adelantando al partido del domingo. Yo me voy por encima del partido que tengo mañana, y no me estás preguntando del partido de mañana, me estás preguntando del partido del domingo", continuó Marcelo Gallardo, apenas un rato antes de que se suspendiera el partido programado para este miércoles en Colombia.

Marcelo dio una conferencia de prensa antes del partido, que finalmente no se jugó

"Claramente venís a preguntarme algo que yo voy a tener que pensar después del partido de mañana pero bueno, debe tener cierta intención esa palabra de fracaso, o debe haber una cierta espera para ver cómo vamos a resolver ese partido antes que el que tenemos que jugar mañana", siguió, contundente, contra el periodista que había hecho la pregunta.

"Hice mal en contestarte la pregunta, te tendría que haber dicho ‘dejame jugar mañana y por qué carajo me hacés esa pregunta del domingo si no me estás preguntando lo del partido de mañana’. Hice mal en contestar, me enganche al pedo...", cerró el "Muñeco".