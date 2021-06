El top 10 de las títulos que generaron mayor participación e interacción en redes sociales

Hay algunas películas y series que generan mayor cantidad de interacciones en redes sociales, ya que despiertan mayor interés o polémica

Los contenidos via streaming están a la orden del día y sin lugar a dudas despiertan el interés de cientos de fanáticos, que muchas veces vuelcan ese interés en comentarios que publican en redes sociales. Para analizar este objetivo, Kantar IBOPE Media mide el Social Engagement las 24 horas del día.

La empresa especializada en mediciones de audiencia genera una lista de los 10 contenidos que generaron la mayor participación e interacción en el último mes, ya sea a través de menciones y hashtags en un tweet o un me gusta.

El ranking de social media engagement del mes de mayo está liderado por la película "Cruella", el nuevo título que ofrece Disney+; basada en la historia de la villana que presta su nombre al título, y se encuentra con el mayor número de interacciones y menciones. También hace presencia, en el ranking, "Sky Rojo", la serie de Netflix protagonizada por Lali Espósito, y "Friends" que puede verse en la señal HBO.

Algunas de las otras series con mayor cantidad de tweets, así como de impresiones o vistas generadas fueron "Elite", "Luis Miguel la serie", "Stranger Things", "Soy Rada: Serendipia", "The Good Doctor", "Mare of Easttown" y "La Familia Mitchell vs Las Máquinas".

Este es el top 10 de las películas que generaron mayor participación

1. Cruella - Disney+

2. Sky Rojo - Netflix

3. Friends - HBO

4. Elite - Netflix

5. Luis Miguel: la serie - Netflix

6. Stranger Things - Netflix

7. Soy rada: serendipia - Netflix

8. The Good Doctor - Amazon Prime

9. Mare of Easttown - HBO

10. La familia de Mitchel vs las máquinas - Netflix