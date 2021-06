Netflix: 3 películas muy populares que no te podés perder

Son géneros muy diferentes entre sí, pero lo que tienen en común estas tres películas es que te sorprenderán de principio a fin

La plataforma de streaming favorita de los argentinos sorprende constantemente a sus usuarios con nuevas producciones.

Dentro de los títulos que se incorporan al enorme catálogo de Netflix todos los meses, se pueden distinguir dos categorías: aquellos que pasan desapercibidos y aquellos que se convierten en grandes éxitos y en los más populares de la plataforma.

En esta ocasión, seleccionamos tres de la última categoría y te traemos películas que son consideradas un éxito y que, si todavía no lo hiciste, debés verlas sí o sí.

Es importante saber que se trata de tres producciones muy diferentes entre sí, tanto en su género como en sus historias, pero todas ellas son atrapantes y han sido muy populares.

1. Xtremo

Dos años después de que su hermano Lucero (Óscar Jaenada) traicione sangrientamente a la familia, Max (Teo García) está listo para ejecutar su venganza. Pero su plan, que fue pensando cuidadosamente, se adelanta cuando los hombres de Lucero matan sin piedad a la familia de Leo (Oscar Casas), el adolescente que es su protegido. Sin nada que perder, Max se enfrentará uno a uno a los secuaces de Lucero para llevar su venganza hasta las últimas consecuencias.

2. What Lies Below

What Lies Below es una misteriosa historia que empieza en el verano, cuando Michelle (Mena Suvari) no puede estar más feliz de buscar a su hija de 16 años, Libby (Ema Horvath), del campamento de ciencias. Tiene noticias importantes que traerán cambios en su familia y cuando llegan a la casa del lago, la adolescente entiende por qué el ánimo de su madre: encontró al novio perfecto en John Smith (Trey Tucker).

John parece ser el tipo ideal y comparte el amor por la ciencia con Libby. Incluso puso un laboratorio de ciencias con iluminación ambiental en el sótano de Michelle y se toma muy en serio los peces de agua salada, así como las especies de ciempiés venenosas y "realmente raras". Sin embargo, Libby pronto empieza a notar que John no es tan perfecto como parece y empieza a ver comportamientos extraños en el nuevo novio de su madre.

3. Milagro azul

Milagro azul es una película biográfica y de drama que sigue la historia real de Omar Venegas (Jimmy Gonzales) y sus esfuerzos por mantener un orfanato en Baja California, México. Por años, Omar dedicó su vida a ayudar, educar y criar a niños pequeños abandonados, llevarlos a un camino de la integridad, en el lugar conocido como Casa Hogar.

Sin embargo, los problemas financieros para mantener dicho espacio lo alcanzaron y recibió una notificación hipotecaria, lo que significa que perderá la casa y, por lo tanto, el lugar donde los niños pueden estar alejados de los vicios y el crimen.

La única esperanza se convierte en el famoso torneo de pesca, el Bisbee’s Black & Blue, que entrega un premio en efectivo suficiente para salir del problema. Así, Omar y los pequeños se embarcan en la competencia, sin tener mucha idea de cómo empezar, mucho menos cómo ganarla.